Трамп обещает начать торговую войну с ЕС

Масштабная торговая война надвигается после того, как президент США Дональд Трамп заявил в пятницу вечером, что он „абсолютно точно“ введет тарифы на товары из ЕС.

„Собираюсь ли я ввести тарифы против Европейского союза? Вы хотите получить правдивый ответ или я должен дать вам политический ответ? Абсолютно точно“, - сказал он журналистам в Овальном кабинете.

„Европейский союз так ужасно с нами обошелся“, - добавил Трамп, повторив свое недовольство, которое он часто высказывал.

В последние месяцы Трамп угрожал развязать торговую войну с ЕС, написав в декабре в социальных сетях, что если блок не будет покупать больше американской нефти и газа, то это будут „ТАРИФЫ до конца!!!“

Однако его высказывания в пятницу стали первым подтверждением этого. Он не сказал, какими именно будут тарифы и на какие именно товары они будут введены, но заявил, что планирует „сделать что-то существенное“.

Во время своего первого срока Трамп ввел тарифы в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на импорт алюминия из ЕС, Канады и Мексики, что вызвало торговую войну с блоком, который в ответ ввел тарифы на американские товары, включая виски, мотоциклы и джинсы, на сумму около $6 млрд. Европейская комиссия заявила, что готова снова принять ответные меры, если Трамп введет тарифы и в этот раз.

Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2023 году ЕС экспортировал в США товаров на 576,3 миллиарда долларов - почти 20 процентов от общего объема экспорта, что делает Америку вторым по величине торговым партнером блока.

В пятницу Трамп также объявил о 25-процентных тарифах на товары из соседних Канады и Мексики и 10-процентных на импорт из ключевого торгового партнера Китая, которые, по его словам, вступят в силу в субботу.