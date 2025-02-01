США вводят крупные пошлины на товары из Канады, Мексики, КНР

США с 1 февраля введут пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%, а из Китая - в размере 10%. Об этом объявила в пятницу, 31 января, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. „Президент (Дональд Трамп. - Ред.) обещал сделать это и держит свое обещание“, - цитирует слова Ливитт агентство AP.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники писало, что Трамп может отсрочить введение пошлин до 1 марта. Однако Ливитт назвала такие сообщения „неправдой“.

Американские биржевые индексы отреагировали на решение президента США падением. Индекс S&P 500 упал по итогам торгов 31 января на 0,5%, Nasdaq composite - на 0,3%, а индекс Dow Jones Industrial Average - на 0,8%.

Трамп ранее обосновал необходимость торговых пошлин против соседних государств тем, что Мексика должна остановить поток нелегальных мигрантов, прибывающих из этой страны в США, а Канада - остановить трафик наркотиков, в частности фентанила.

Оттава и Мехико готовят ответные меры

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна примет „мощные, но разумные“ ответные меры на тарифы, введенные Вашингтоном. При этом он призвал сограждан готовиться к „трудным временам“. „Знаю, что канадцы могут быть встревожены и обеспокоены, но я хочу, чтобы они знали, что правительство поддерживает их“, - приводит слова Трюдо британская газета The Guardian.

По данным агентства Bloomberg, Канада уже подготовила список американских товаров на сумму 105 млрд долларов, которые будут обложены ответными пошлинами в случае реализации планов Трампа. Глава канадского МИДа Мелани Жоли после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио предупредила о неминуемых ответных шагах Оттавы.

В свою очередь Мексика готовит ответные действия в отношении США, что может привести к „разрушительной торговой войне“, пишет газета The Guardian.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить