28.01.2025, 19:37
ОБЗОР | Ханс Х. Луйк: основной инстинкт Трампа — побеждать. Если он не добьется успеха, он найдет козла отпущения, которым вполне может стать президент Украины Владимир Зеленский
В случае поражения виноватым останется Зеленский
ФОТО: Delfi Meedia
Трамп играет в покер. Почему мы полагаем, что он покажет свои карты до того, как сядет за стол с Путиным?
В мире есть только один глава государства, мнение стран Балтии о котором может иметь хоть какое-то значение. Это наш сосед-тиран Владимир Путин. Однако своим холодномым и отстраненным взглядом мы можем четче видеть Трампа, чем это делают американские и европейские либералы, поскольку его возвращение вызвало нервное потрясение среди демократов США и европейской элиты.
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