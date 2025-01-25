Власти США переименовали Мексиканский залив в Американский

В пятницу, 24 января, на своем сайте министерство внутренних дел США сообщило, что "в соответствии с недавним указом президента Дональда Дж. Трампа Министерство внутренних дел с гордостью объявляет о реализации плана восстановления названий, которые чтят наследие американского величия, эти работы уже ведутся“. Согласно плану, Мексиканский залив теперь называется Американским, а гора Денали - Мак-Кинли. Решение о переименовании "вступает в силу немедленно“

"По указанию президента Мексиканский залив теперь будет официально называться Американским заливом, а самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить название Мак-Кинли. Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия США и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие ее героев и исторические ценности“.

По данным министерство внутренних, подведомственный ему Совет США по географическим названиям уже „оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в информационной системе географических названий для отражения этих изменений, которые вступают в силу немедленно для использования на федеральном уровне“.

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