Трамп в Давосе заявил, что будет добиваться снижения цены на нефть: „Это приведет к завершению российско-украинской войны“

Трамп в своей речи отметил, что цены на нефть слишком высокие и это позволяет России продолжать конфликт с Украиной. Трамп призвал основных производителей нефти, в частности Саудовскую Аравию и страны ОПЕК, увеличить добычу и снизить цену, чтобы боевые действия закончились.

„Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти. Её надо снизить! Если цена упадет, война России и Украины закончится немедленно“, — отметил президент США.

Цена на нефть сейчас составляет примерно 80 долларов за баррель. Во время выступления Трампа стоимость нефти упала примерно на доллар.

Трамп также подчеркнул, что Эр-Рияд уже объявил об инвестициях в США в размере 600 миллиардов долларов. Но по мнению американского президента, эту цифру следует округлить до триллиона, потому что США „были очень добры“ к Саудовской Аравии.

Президент США сообщил, что надеется в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп выразил надежду, что Китай поможет Соединённым Штатам остановить российско-украинскую войну. Президент упомянул, что отношения между Пекином и Вашингтоном „очень хорошие“.

„У Китая достаточно силы, чтобы повлиять на Россию, чтобы она закончила немедленно войну. Мы будем это делать вместе с Китаем“, — сказал Трамп.

Кроме того, президент США в очередной раз обратился к странам НАТО с призывом увеличить долю на оборону до 5% ВВП.

Трамп также заявил, то Соединённые Штаты хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. По словам американского лидера, Кремль поддерживает эту идею.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что „скорее всего“ введет новые санкции против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от переговоров об окончании войны в Украине.