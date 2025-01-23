Трамп в Давосе заявил, что будет добиваться снижения цены на нефть: „Это приведет к завершению российско-украинской войны“
Работа по достижению мирного урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной уже началась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Радио Свобода.
Трамп в своей речи отметил, что цены на нефть слишком высокие и это позволяет России продолжать конфликт с Украиной. Трамп призвал основных производителей нефти, в частности Саудовскую Аравию и страны ОПЕК, увеличить добычу и снизить цену, чтобы боевые действия закончились.
„Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти. Её надо снизить! Если цена упадет, война России и Украины закончится немедленно“, — отметил президент США.
Цена на нефть сейчас составляет примерно 80 долларов за баррель. Во время выступления Трампа стоимость нефти упала примерно на доллар.
Трамп также подчеркнул, что Эр-Рияд уже объявил об инвестициях в США в размере 600 миллиардов долларов. Но по мнению американского президента, эту цифру следует округлить до триллиона, потому что США „были очень добры“ к Саудовской Аравии.
Президент США сообщил, что надеется в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп выразил надежду, что Китай поможет Соединённым Штатам остановить российско-украинскую войну. Президент упомянул, что отношения между Пекином и Вашингтоном „очень хорошие“.
„У Китая достаточно силы, чтобы повлиять на Россию, чтобы она закончила немедленно войну. Мы будем это делать вместе с Китаем“, — сказал Трамп.
Кроме того, президент США в очередной раз обратился к странам НАТО с призывом увеличить долю на оборону до 5% ВВП.
Трамп также заявил, то Соединённые Штаты хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. По словам американского лидера, Кремль поддерживает эту идею.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что „скорее всего“ введет новые санкции против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от переговоров об окончании войны в Украине.
Глава Белого дома на пресс-конференции во вторник подчеркнул, что готов к встрече с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским „когда бы они этого ни захотели“. Кроме того, Трамп вновь поставил под сомнение официальное количество жертв войны в Украине. По его словам, война уже унесла жизни „миллионов людей“. Так, согласно оценке американского президента, потери Москвы составляют около 800 тысяч человек, а Киева - от 600 до 700 тысяч человек.
Ожидаемая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в Швейцарии. Об этом представитель швейцарского МИД Николя Бидо сказал в интервью местному изданию Le Temps, опубликованном в пятницу, 10 декабря. По словам дипломата, Швейцария готова провести саммит лидеров США и России, если они об этом попросят. Сам Берн не будет брать на себя инициативу в этом вопросе, отметил Бидо.