МНЕНИЕ | Европа не готова ко второму президентскому сроку Трампа
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может пошатнуть мировой порядок и подвергнуть испытанию трансатлантическое партнерство и единство Европы, пишет Дирк Эммерих в рубрике „Берлинский инсайдер“, передает DW.
20 января в Вашингтоне прогнозировали минус 12 градусов. Избранный президент США Дональд Трамп перенес церемонию своей инаугурации, которая обычно проходит под открытым небом, в здание Капитолия. Но старт второго президентства Трампа не будет этаким запуском холодного двигателя, что заметно отличается от того, что случилось восемь лет назад. Тогда почти никто, в том числе и он сам, не ожидал, что победит на выборах. Многие восприняли тот его успех как произошедший в истории сбой системы.
Сегодня все иначе. Дональд Трамп подготовился к своему второму президентскому сроку. И весь мир уже несколько месяцев свыкался с мыслью, что это может произойти. В Европе, а также в Германии, очень обеспокоены тем, что Трамп может сломать все то, за что выступали США в последние десятилетия, как ведущая западная страна, определяющая мировой порядок.
Еще до своей инаугурации Трамп запустил несколько пробных шаров. Он заявил, что Канада может стать 51-м американским штатом, Гренландия может быть куплена США у Дании, а Панамский канал может быть возвращен под контроль Вашингтона - при необходимости с помощью военной силы.
Для НАТО новый хозяин Белого дома неожиданно ввел в игру не два, а уже пять процентов валового внутреннего продукта (ВВП), которые государства - члены Североатлантического альянса должны выделять на свою оборону. В любом случае США больше не хотели бы в одиночку нести полную ответственность за безопасность Европы.
„Америка прежде всего“: возвращение Трампа и его последствия
„Америка прежде всего“ означает - каждый сам за себя. Теперь важна не сила права, а право сильнейшего. По мнению Дональда Трампа, нет необходимости в ООН, международном праве и свободной мировой торговле. Все это - обременительный балласт для будущей реорганизации мира.
Фундамент трансатлантического альянса зашатался. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и его основной соперник на досрочных выборах в бундестаг, лидер консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) теперь ратуют за единую и сильную Европу. „Пока страны - члены Евросоюза едины, их будут уважать в мире, в том числе и в США“, - подчеркивает Мерц. Но эти его слова звучат как беспомощный призыв, а не как стратегический план. Похоже, Европа не готова ко второму президентскому сроку Трампа.
Трамп не будет согласовывать свои планы с Брюсселем, Берлином или Киевом. Он будет делать то, что считает наилучшим для Америки.
То же самое относится и к войне России против Украины. Во время предвыборной кампании Трамп заявил, что собирается быстро ее закончить. Но 24 часа, за которые он хотел этого добиться, уже превратились в 100 дней. Между тем вырисовывается все четче, как Трамп намерен этого добиться: прекращением огня с замораживанием нынешней линии фронта, созданием широкой буферной зоны в центральной части Украины и нейтралитетом страны в долгосрочной перспективе. Готов ли Путин пойти на такие условия, неизвестно, поскольку его целью по-прежнему является вся Украина, а не только ее часть. Но если бы он был готов, то Европа должна была бы взять на себя гарантии безопасности.
Европа, а не США. И, прежде всего, Германия - как сильнейшая европейская держава. Но Берлин дал задний ход, уже когда дело зашло о вопросе обеспечения прекращения огня с помощью отправки миротворцев. В принципе, мы „за“, но без немецкого участия. Трамп не будет согласовывать свои планы с Брюсселем, Берлином или Киевом. Он будет делать то, что считает наилучшим для Америки. В его интересах - как можно быстрее закончить войну в Украине, чтобы он мог сосредоточиться на Китае, как на самом главном конкуренте США в борьбе за мировое господство.
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