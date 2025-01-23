МНЕНИЕ | Европа не готова ко второму президентскому сроку Трампа

20 января в Вашингтоне прогнозировали минус 12 градусов. Избранный президент США Дональд Трамп перенес церемонию своей инаугурации, которая обычно проходит под открытым небом, в здание Капитолия. Но старт второго президентства Трампа не будет этаким запуском холодного двигателя, что заметно отличается от того, что случилось восемь лет назад. Тогда почти никто, в том числе и он сам, не ожидал, что победит на выборах. Многие восприняли тот его успех как произошедший в истории сбой системы.

Сегодня все иначе. Дональд Трамп подготовился к своему второму президентскому сроку. И весь мир уже несколько месяцев свыкался с мыслью, что это может произойти. В Европе, а также в Германии, очень обеспокоены тем, что Трамп может сломать все то, за что выступали США в последние десятилетия, как ведущая западная страна, определяющая мировой порядок.

Еще до своей инаугурации Трамп запустил несколько пробных шаров. Он заявил, что Канада может стать 51-м американским штатом, Гренландия может быть куплена США у Дании, а Панамский канал может быть возвращен под контроль Вашингтона - при необходимости с помощью военной силы.

Для НАТО новый хозяин Белого дома неожиданно ввел в игру не два, а уже пять процентов валового внутреннего продукта (ВВП), которые государства - члены Североатлантического альянса должны выделять на свою оборону. В любом случае США больше не хотели бы в одиночку нести полную ответственность за безопасность Европы.

„Америка прежде всего“: возвращение Трампа и его последствия

„Америка прежде всего“ означает - каждый сам за себя. Теперь важна не сила права, а право сильнейшего. По мнению Дональда Трампа, нет необходимости в ООН, международном праве и свободной мировой торговле. Все это - обременительный балласт для будущей реорганизации мира.