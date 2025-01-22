Панама обратилась в ООН из-за угроз Дональда Трампа

Власти Панамы после инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он повторил угрозы захватить Панамский канал, опровергли его утверждения и обратились за поддержкой в ООН. „Мы целиком и полностью отвергаем все, что сказал господин Трамп“, - заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 22 января, президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

Он подчеркнул, что Панамский канал не был „подарком от США“, как это утверждает Трамп. Канал „принадлежит Панаме и будет дальше принадлежать Панаме“, добавил Мулино.

Панама ссылается на Устав ООН

Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором обратил внимание на „тревожные „ высказывания Трампа, сообщают AFP и Reuters.

Панамские власти при этом сослались на статью Устава ООН, запрещающую любому члену организации угрожать силой или применять ее против территориальной целостности или политической независимости другого государства.

Китай опроверг утверждение Трампа

Между тем в Пекине отвергли утверждение Трампа, что Панамский канал якобы контролируется Китаем. Пекин не участвует в управлении и эксплуатации канала и „никогда не вмешивался в дела канала“, заявила представитель МИД КНР.

Глава аналитического центра Interamerican Dialogue Ребекка Билл Чавес подтвердила агентству AFP, что Панамский канал „не управляется и не контролируется“ Китаем. Его обслуживанием и управлением занимается администрация Панамского канала, Панама также выполняет свои обязанности по обеспечению нейтралитета этого водного пути, добавила эксперт.

Трамп угрожает „вернуть“ Панамский канал