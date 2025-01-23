Владимир Зеленский назвал условия переговоров с Россией

Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись „с сильной позиции“, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США Дональдом Трампом, указал он в интервью агентству Bloomberg в среду, 22 января.

Гарантии безопасности Украине и миротворцы

„Если президент Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России завершить эту войну дипломатическим путем просто невозможно „, - отметил он. Долгосрочными гарантиями безопасности для Украины стали бы членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.

Зеленский призвал не допустить перевооружения России после окончания боевых действий в Украине и новой военной агрессии впоследствии. По его словам, самым опасным сценарием станет такой мир, который позволит президенту РФ Владимиру Путину возобновить войну. „Он пообещает много всего президенту Трампу, даже ради встречи с ним он много на что пойдет“, - предупредил он.

Зеленский также выразил уверенность, что справедливым условием начала переговоров с РФ был бы отвод ее войск, по меньшей мере, на линию до начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, что ранее новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны России против Украины будет „официальной политикой“ США при президентстве Дональда Трампа. „Это тупик затяжного кровавого конфликта, который невероятно разрушителен - я бы поспорил, для кого, для России или для Украины, но Украина платит большую цену. Мы хотим сделать все возможное, чтобы прекратить этот конфликт“, - сказал Рубио в программе CBS Mornings.

По словам госсекретаря, администрация Трампа намерена закончить войну не на три-четыре года, а обеспечить стабильный мир на долгий срок. Кроме того, сам президент США заявил, что „скорее всего“ введет новые санкции против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от переговоров об окончании войны в Украине

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