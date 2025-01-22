„Людей заталкивали в автобусы и отвозили в учебную часть“. Почему украинцы бегут от мобилизации?

Война в Украине стала затяжной. В истории есть примеры, когда длительность военных действий сыграла значимую роль в достижении победы, но это исключение из правил. Например, во время Столетней войны между Англией и Францией французы сумели восстановить контроль над своей территорией, добиться централизации власти, и в результате вынудить Англию вывести войска. Во Вьетнамской войне Северный Вьетнам и поддерживающие его силы использовали тактику затяжной войны против превосходящих сил США и Южного Вьетнама. В результате, из-за изнуряющего характера войны и политического давления внутри США американцы были вынуждены уйти. Хотя уроки из предыдущих военных конфликтов нельзя в полной мере применить к современности, одно правило выделить можно - чем дальше затягивается война, тем больше новых факторов начинают действовать на все стороны конфликта, что делает исход военных действий более непредсказуемым.