Мнение
22.01.2025, 18:35

„Людей заталкивали в автобусы и отвозили в учебную часть“. Почему украинцы бегут от мобилизации?

 
А как бы поступили жители Европы в случае нападения России?
Богдан Олейник
Украинским призывникам приходится прибегать к хитрости, чтобы сбежать из страны. Например, приходится переодеваться в женскую одежду и покупать поддельные документы на „черном рынке“.
Украинским призывникам приходится прибегать к хитрости, чтобы сбежать из страны. Например, приходится переодеваться в женскую одежду и покупать поддельные документы на „черном рынке“.
ФОТО: Telegram

Человек, которого поймали на улице, вряд ли станет мотивированным бойцом, пишет украинский журналист Богдан Олейник.

Война в Украине стала затяжной. В истории есть примеры, когда длительность военных действий сыграла значимую роль в достижении победы, но это исключение из правил. Например, во время Столетней войны между Англией и Францией французы сумели восстановить контроль над своей территорией, добиться централизации власти, и в результате вынудить Англию вывести войска. Во Вьетнамской войне Северный Вьетнам и поддерживающие его силы использовали тактику затяжной войны против превосходящих сил США и Южного Вьетнама. В результате, из-за изнуряющего характера войны и политического давления внутри США американцы были вынуждены уйти. Хотя уроки из предыдущих военных конфликтов нельзя в полной мере применить к современности, одно правило выделить можно - чем дальше затягивается война, тем больше новых факторов начинают действовать на все стороны конфликта, что делает исход военных действий более непредсказуемым.

Нечто подобное происходит и в российско-украинской войне, хотя начальные характеристики потенциалов (человеческий, ресурсный, экономический, территориальный) Украины и России дают больше преимуществ последней в случае затягивания военных действий. Затяжная война несет множество негативных последствий для воюющих сторон: истощение государственного бюджета, замедление экономического роста, разрушение инфраструктуры, недовольство населения, истощение морального духа солдат и гражданского населения, риск вовлечения в военные действия других стран. Шанс на победу возрастает у той стороны, которая способна преодолеть эти негативные последствия.

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