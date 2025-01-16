Мнение
16.01.2025, 12:40

Не рожают, погибают и бегут из страны: Украина переживает тяжелый демографический кризис

 
Александр Горобец
украинский журналист
Мужчина стоит на коленях перед импровизированным мемориалом павшим украинским солдатам на площади Независимости в Киеве. На каждом флаге, принесенном родственниками, написано имя солдата, погибшего в бою с российскими войсками.
Мужчина стоит на коленях перед импровизированным мемориалом павшим украинским солдатам на площади Независимости в Киеве. На каждом флаге, принесенном родственниками, написано имя солдата, погибшего в бою с российскими войсками.
ФОТО: Efrem Lukatsky | Scanpix

Вынужденная эмиграция из Украины после полномасштабного российского вторжения, так же создала дополнительные проблемы для демографии. Какой процент выехавших людей вернется назад? Прогнозы не оптимистиченые, ведь чем дольше идет война, тем больше украинцев находят работу заграницей, отправляют детей в местные школы, изучают язык и интегрируются в местные общества.

Пока в Украине и мировой прессе ведутся дискуссии про перспективы завершения войны и продолжение военной поддержки Киева партнерами, над нами, похоже, нависает менее заметная, но немаловажная проблема - демографическая, решать которую необходимо уже сейчас. Варианты ее решения непростые, а эффект, в случае успеха, не будет быстрым.

Ситуация с рождаемостью в Украине ухудшалась давно

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