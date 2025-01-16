Не рожают, погибают и бегут из страны: Украина переживает тяжелый демографический кризис

Пока в Украине и мировой прессе ведутся дискуссии про перспективы завершения войны и продолжение военной поддержки Киева партнерами, над нами, похоже, нависает менее заметная, но немаловажная проблема - демографическая, решать которую необходимо уже сейчас. Варианты ее решения непростые, а эффект, в случае успеха, не будет быстрым.