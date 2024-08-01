„Путин нуждается в перемирии больше, чем Украина“. Эксперт прогнозирует, когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Би-би-си, что переговоры о прекращении горячей фазы войны могут начаться в конце 2024 года. По его словам, совместно с партнерами необходимо создать соответствующий план, чтобы никто не пытался прекратить войну по собственной инициативе. По словам Зеленского, окончание войны не означает силовой захват всех территорий. По его словам, Украина может вернуть свои территории посредством дипломатии, но Украина все равно должна быть сильной на поле боя.