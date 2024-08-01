За рубежом
01.08.2024, 18:54

„Путин нуждается в перемирии больше, чем Украина“. Эксперт прогнозирует, когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной

 
Самоходная гаубица „Мста-С“ российской армии ведет огонь по Авдиевке.
Самоходная гаубица „Мста-С“ российской армии ведет огонь по Авдиевке.
ФОТО: IMAGO/Stanislav Krasilnikov | IMAGO/SNA

Перелом в войне в пользу Украины может произойти в конце 2024 года или в начале 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Би-би-си, что переговоры о прекращении горячей фазы войны могут начаться в конце 2024 года. По его словам, совместно с партнерами необходимо создать соответствующий план, чтобы никто не пытался прекратить войну по собственной инициативе. По словам Зеленского, окончание войны не означает силовой захват всех территорий. По его словам, Украина может вернуть свои территории посредством дипломатии, но Украина все равно должна быть сильной на поле боя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Кремль не доверяет словам президента Украины Зеленского о возможных переговорах с лидером Кремля Владимиром Путиным. Захарова добавила, что действия Зеленского не подтверждают эти слова. Она выразила уверенность, что подобные заявления Зеленского могут быть связаны с выборами в США.

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