ЭКСКЛЮЗИВ | „Они взрывают гранату возле своей головы, чтобы не попасть в плен“. Северокорейцы оказались отчаянными противниками для украинцев

По данным южнокорейской разведки (Gukga Jeongbowon), по меньшей мере 300 северокорейских солдат, отправленных участвовать в войне России против Украины, погибли, а около 2700 получили ранения, сообщает Yonhap. Южнокорейская разведка объясняет потери тем, что северокорейские солдаты не понимают современную войну. Выводы разведки основаны на видеоматериалах, полученных от украинцев, которые подтверждают участие северокорейцев в боях. В декабре 2024 года разведка сообщила, что в Курской области погибло 100 северокорейских солдат, а около 1000 получили ранения. 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея потеряла 4000 солдат в Украине, включая раненых и погибших.

Президент Зеленский недавно также опубликовал фотографии двух северокорейцев, которых украинские войска взяли в плен в Курской области, а также видео их допроса. По данным разведки Южной Кореи, они принадлежали к подразделениям, находящимся под контролем Главного разведывательного управления Северной Кореи. На момент задержания у одного из солдат был российский военный билет, выданный российской армией, который принадлежал другому человеку, и который был зарегистрирован в Республике Тыва, в России. Во время допроса он заявил, что получил этот документ в России осенью 2024 года. У второго пленного документов не было. Согласно предварительным данным, он был рожден в 1999 году и с 2016 года служил снайпером в разведывательном подразделении Северной Кореи.