ЭКСКЛЮЗИВ | „Они взрывают гранату возле своей головы, чтобы не попасть в плен“. Северокорейцы оказались отчаянными противниками для украинцев
Северокорейские солдаты не получают от россиян техники и танков и идут по минному полю
Северокорейцы идут с ножами даже против огнестрельного оружия
Россия выдает им документы с бурятскими, тувинскими или якутскими именами
Северокорейские солдаты участвуют в войне в Украине уже почти три месяца. Каковы у них сильные и слабые стороны?
По данным южнокорейской разведки (Gukga Jeongbowon), по меньшей мере 300 северокорейских солдат, отправленных участвовать в войне России против Украины, погибли, а около 2700 получили ранения, сообщает Yonhap. Южнокорейская разведка объясняет потери тем, что северокорейские солдаты не понимают современную войну. Выводы разведки основаны на видеоматериалах, полученных от украинцев, которые подтверждают участие северокорейцев в боях. В декабре 2024 года разведка сообщила, что в Курской области погибло 100 северокорейских солдат, а около 1000 получили ранения. 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея потеряла 4000 солдат в Украине, включая раненых и погибших.