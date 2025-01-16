За рубежом
16.01.2025, 19:00

ЭКСКЛЮЗИВ | „Они взрывают гранату возле своей головы, чтобы не попасть в плен“. Северокорейцы оказались отчаянными противниками для украинцев

 

  • Северокорейские солдаты не получают от россиян техники и танков и идут по минному полю

  • Северокорейцы идут с ножами даже против огнестрельного оружия

  • Россия выдает им документы с бурятскими, тувинскими или якутскими именами

Пленный северо-корейский солдат
Пленный северо-корейский солдат
ФОТО: t.me/V_Zelenskiy_official | Telegram

Северокорейские солдаты участвуют в войне в Украине уже почти три месяца. Каковы у них сильные и слабые стороны?

По данным южнокорейской разведки (Gukga Jeongbowon), по меньшей мере 300 северокорейских солдат, отправленных участвовать в войне России против Украины, погибли, а около 2700 получили ранения, сообщает Yonhap. Южнокорейская разведка объясняет потери тем, что северокорейские солдаты не понимают современную войну. Выводы разведки основаны на видеоматериалах, полученных от украинцев, которые подтверждают участие северокорейцев в боях. В декабре 2024 года разведка сообщила, что в Курской области погибло 100 северокорейских солдат, а около 1000 получили ранения. 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея потеряла 4000 солдат в Украине, включая раненых и погибших.

Президент Зеленский недавно также опубликовал фотографии двух северокорейцев, которых украинские войска взяли в плен в Курской области, а также видео их допроса. По данным разведки Южной Кореи, они принадлежали к подразделениям, находящимся под контролем Главного разведывательного управления Северной Кореи. На момент задержания у одного из солдат был российский военный билет, выданный российской армией, который принадлежал другому человеку, и который был зарегистрирован в Республике Тыва, в России. Во время допроса он заявил, что получил этот документ в России осенью 2024 года. У второго пленного документов не было. Согласно предварительным данным, он был рожден в 1999 году и с 2016 года служил снайпером в разведывательном подразделении Северной Кореи.

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