08.12.2024, 06:00
Украинские военные дезертируют. Останется ли Украина беззащитной перед Путиным?
„Мужчин ловят в Киеве на улицах и концертах“
ФОТО: | AP
Украинская армия испытывает серьезные проблемы с набором солдат. И даже те, кто уже служит в армии, склонны к бегству. Delfi разбирался в проблеме дезертирства из украинской армии.
Украинская армия с начала полномасштабного российского вторжения столкнулась с серьезной проблемой дезертирства, пишет AP. Согласно официальным данным, более 100 тысяч военнослужащих обвиняются в дезертирстве, что представляет значительную угрозу для обороноспособности Украины и реализации ее военных планов. Численность украинской армии, по разным оценкам, составляет от 700 тысяч до миллиона человек, из которых треть участвует в активных боевых действиях.
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