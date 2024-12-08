Украинские военные дезертируют. Останется ли Украина беззащитной перед Путиным?

Украинская армия с начала полномасштабного российского вторжения столкнулась с серьезной проблемой дезертирства, пишет AP. Согласно официальным данным, более 100 тысяч военнослужащих обвиняются в дезертирстве, что представляет значительную угрозу для обороноспособности Украины и реализации ее военных планов. Численность украинской армии, по разным оценкам, составляет от 700 тысяч до миллиона человек, из которых треть участвует в активных боевых действиях.

Проблема дезертирства обострилась за последний год на фоне провальной мобилизационной кампании. По данным Генеральной прокуратуры Украины, с января по август текущего года было зарегистрировано более 15 554 случаев дезертирства, что в пять раз больше, чем в 2022 году. Все больше украинских военнослужащих покидают свои подразделения. Некоторые не возвращаются из отпусков, другие отказываются выполнять приказы в боевых условиях, а иногда выполнять приказы отказываются целые подразделения.