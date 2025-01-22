Подробностей собеседник газеты не привел.

„Би-би-си“ со ссылкой западных чиновников пишет, что к середине января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и ранеными около четырех тысяч человек, из них около тысячи погибшими.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи утверждала, что меньшей мере 300 северокорейских солдат, участвующих в войне с Украиной на стороне России, погибли. Еще около 2700 военных из КНДР, как утверждают в разведке, получили ранения.

Украина и Южная Корея заявляли, что КНДР направила в Россию более 10 тысяч военнослужащих.

12 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну захваченных в плен северокорейских солдат, если он организует их обмен на украинских военных, находящихся в российском плену.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины (СБУ) сообщили о том, что украинские военные взяли в плен первых северокорейских солдат в Курской области.

Это не только первое прямое доказательство участия КНДР в военном конфликте России и Украины, но и доказательство того, что контингент этой страны был отправлен в Курскую область с поддельными документами. У одного из взятых в плен военных при себе был обнаружен военный билет на имя жителя Тывы. Анализ „Агентства“ показал, что для создания фейковой личности были использованы данные реального гражданина России.

Детали. Оба военных были захвачены в плен 9 января и доставлены в Киев, сообщила СБУ. Пленные не говорят на русском, английском или украинском языках, поэтому с ними говорят через переводчика с корейского. „На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тыва РФ. А другой вообще был без документов“, — говорится в сообщении.

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