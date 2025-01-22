ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1064-й день) | Зеленский: на мирных переговорах Россия требовала поставить во главе Украины Медведчука и русский язык сделать государственным
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Россияне по-прежнему концентрируют усилия на Покровске — украинский генштаб
Согласно сводке украинского генштаба на конец дня 22 января, российские войска по-прежнему концентрируют основные усилия на Покровском направлении: на него в среду пришлось около двух третей всех боестолкновений по всей линии фронта.
Генштаб ВСУ сообщает в последней сводке, что с начала суток насчитал 67 боестолновений по всему фронту, и 44 из них произошли или продолжаются в районе Покровска в Донецкой области.
Согласно сводке, россияне атаковали в разных местах на протяженном участке фронта, от Миролюбовки на востоке от Покровска до Котлина на юго-западе от него. Генштаб утверждает, что украинские части отбили 41 из 44 атак, еще три боя на момент составления сводки продолжались.
О каком-либо продвижении россиян генштаб, как обычно, ничего не пишет.
Украинские военные блоги в последние дни сообщают, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке оказался в крайне тяжелом положении, в российском мешке с очень узкой горловиной, а кроме того, россияне почти полностью захватили руины Торецка — под контролем ВСУ остается лишь террикон шахты на северной окраине города и небольшая территория вокруг него.
Генштаб ВСУ ничего об этом не пишет, а лишь предельно лаконично извещает о некотором количестве боестолкновений в обоих этих районах.
Украинский суд отправил под стражу военачальников, обвиняемых в провале обороны в Харьковской области
Киевский суд в среду постановил отправить под стражу с возможностью внесения залога двух генералов и полковника, которых обвиняют в „ненадлежащей организации обороны“ в Харьковской области в 2024 году, во время российского локального наступления. По сведениям от адвокатов, за одного из генералов внесен залог.
Как сообщает издание Суспiльне, Печерский районный суд Киева постановил заключить под стражу на 60 суток всех троих обвиняемых: генерал-лейтенанта Артура Горбенко, бригадного генерала Юрия Галушкина и полковника Илью Лапина.
Генералу Горбенко суд оставил возможность остаться на свободе под залог в 25 млн гривен (почти 600 тысяч долларов), Галушкину залог был назначен в размере 5 млн гривен (около 120 тысяч долларов), и он, по словам его адвоката, уже внесен.
Сведений о размере залога за полковника Лапина у Суспiльне пока нет: заседание было закрытым.
Пожар на нефтебазе в Лисках потушен — губернатор
Губернатор Воронежской области России утверждает, что пожар на нефтебазе в городе Лиски, по которой в последние несколько дней дважды наносили удары украинские дроны, потушен.
„Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе, где вчера было ликвидировано открытое горение, завершено. Техника и личный состав пожарной группировки убывает в места постоянной дислокации“, — известил воронежский губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Украинские беспилотники совершили налеты на топливную базу возле Лисок, в 70 км к югу от Воронежа, в ночь на 16 января и затем в ночь на 21 января.
В Курской области погибли около тысячи северокорейских солдат
По данным западных официальных лиц, по состоянию на середину января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и ранеными около четырех тысяч человек, из них около тысячи погибшими.
Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, это очень высокий показатель, учитывая, что на помощь России в Курской области, в которую в августе прошлого года вошли украинские войска, были направлены около 11 000 военнослужащих.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону
Главный дипломат ЕС и премьер-министр Польши заявили в среду, что Евросоюз должен прислушаться к требованию президента США Дональда Трампа тратить гораздо больше на оборону — перед лицом „экзистенциальной угрозы“, которую представляет Россия.
„Многие из наших национальных разведывательных служб предоставляют нам данные о том, что Россия может проверить нашу готовность к обороне через 3-5 лет“, — сказала Каллас, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (ЕDА) в Брюсселе.
Глава дипломатии ЕС призвала страны Европейского Союза увеличить инвестиции в оборону: „новый президент США Дональд Трамп прав, когда говорит, что расходы европейцев на оборону недостаточны, Сейчас время инвестировать в оборону“, — добавила Каллас.
Выступая отдельно в Европейском парламенте в Страсбурге, премьер-министр Польши Дональд Туск также сказал, что „если Европа хочет выжить, ее нужно вооружить“.
Жители Курской области запустили флешмоб „Я/Мы Суджа“
Родственники жителей Суджанского района Курской области запустили флешмоб. Они публикуют их фотографии и просят сохранить им жизнь.
Как пишет издание „Важные истории“ (объявлено нежелательной в России организацией и „иноагентом“), в рамках флешмоба во „ВКонтакте“ появились десятки постов с хештегами #ЯМЫСуджа и #ЯМЫнужныелюди. Посты сопровождаются фотографиями людей, остающихся в оккупированной украинскими военными части Курской области.
„В Суджанском районе Курской области в оккупации остается около 3 000 мирных граждан. Мы, близкие оставшихся там суджан, просим руководство двух стран и международные организации помочь сохранить жизни наших родных“, — говорится в публикациях.
Ранее представитель военной комендатуры ВСУ на территории Курской области Алексей Дмитрашковский сообщал, что в общей сложности на российской территории, находящейся под контролем Украины, осталось более 2 тысяч человек.
WSJ: Трамп поручил Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, но почти никто в это не верит
Трамп поручил своему специальному представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, но почти никто не верит, что он сможет это сделать, в особенности россияне, пишет The Wall Street Journal.
Скорее, как утверждает газета, поручение Келлогу — первый шаг на пути к переговорам, которые Трамп намерен контролировать самостоятельно.
„Келлог будет консультировать его в переговорном процессе, но совсем не очевидно, что Трамп нуждается в советах“, — отмечает WSJ.
Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что рассчитывает добиться прекращения огня в Украине в течение полугода — хотя во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что остановит войну в течение суток, как только будет избран президентом.
Накануне, общаясь с журналистами Трамп заявил, что может рассмотреть возможность введения новых санкций против России, если российский президент Владимир Путин откажется вести переговоры о прекращении войны в Украине.
„Звучит вероятно“, — сказал Трамп.
„Мы разговариваем с Зеленским. Мы собираемся поговорить с президентом Путиным очень скоро, и мы посмотрим, […] как все это произойдет“, — добавил Трамп.
Зеленский в День соборности: когда мы боремся — получаем свое, когда ссоримся — теряем
22 января, по случаю Дня соборности Украины президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу. Зеленский сказал, что день полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года, стал решающим моментом, вызовом и экзаменом на единство, на зрелость, на веру в Украину.
„Историческое место. Место силы. Место мудрости, которую дают нам события, произошедшие здесь более ста лет назад, и дальнейшие эпизоды нашей истории, которые доказывают: когда мы боремся, то непременно мы получаем свое, но когда мы ссоримся, тогда свое теряем“, — заявил Зеленский, выступая на Софийской площади.
„Украинцы все объединились. Не декларативно, не на бумаге, не по какой-то команде, а по зову внутри… Миллионы из нас — вместе. И вместе смогли выстоять, сохранить Украину вместе, дали отпор оккупанту, сдержали это большое нашествие вместе. В этом слове — „вместе“ — скрыта сила украинцев. Это о нас, о том, на что способны мы, когда мы выбираем не какие-то собственные амбиции, а выбираем Украину“, — добавил Зеленский.
Зеленский заявил, что на мирных переговорах в Стамбуле Россия требовала поставить во главе Украины Медведчука
Во время мирных переговоров в Стамбуле, которые представители России и Украины вели в первые недели войны, Москва требовала от Киева, чтобы главой страны стал бывший депутат Верховной рады, кум Путина Виктор Медведчук, рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с представителями Международного медиасовета.
По словам Зеленского, в начале войны он не встречался лично с Владимиром Путиным, но в первые дни оккупации украинской территории „некоторые люди из Украины“ пришли к нему „с какими-то бумажками“ и передали „ультиматум от Путина“, назвавшись переговорщиками. „Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука, и я больше не президент — что для меня не проблема, наши люди проголосуют“, — заявил Зеленский.
Зеленский заявил, что Россия также требовала контроля над всем Донбассом и изменения украинской Конституции; уменьшения численности украинской армии и отказа от вступления в НАТО. Кроме того, Москва настаивала на том, что Украина должна сделать русский язык государственным и уничтожить все дальнобойное оружие с радиусом действия более 20 километров.
Президент Украины выразил мнение, что Москва изначально не собиралась доводить переговоры до конца. „Нет никаких турецких переговоров, а только ультиматум от убийцы, фамилия которого — Путин“, — заявил Зеленский.
Мирные переговоры представители России и Украины вели весной 2022 года, в первые недели после вторжения. Встречи делегаций происходили в Стамбуле. В середине марта стороны заявляли, что близки к договоренностям и подготовили проект мирного договора, однако в итоге подписан он не был. К маю переговоры фактически сошли на нет.
Несколько американских СМИ в 2024 году независимо друг от друга публиковали черновики соглашений, подготовленных в Стамбуле. Согласно их данным, первоначально российская сторона выдвигала крайне жесткие условия (какими они были, не уточнялось), но по мере провала наступления на Киев и понимания невозможности быстрой военной победы эти условия становились все менее жесткими. В итоговом проекте договора, который был подготовлен в конце марта 2022 года, остались лишь требования к Украине не присоединяться к военным союзам (то есть не вступать в НАТО), не размещать иностранные войска на своей территории и сделать русский язык государственным. Москва была готова даже отложить вопрос о статусе Крыма на 10-15 лет.
Украинский политик Виктор Медведчук возглавлял партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“ и неоднократно встречался с Владимиром Путиным, который стал крестным отцом его дочери, — после этого Медведчука стали называть „кумом“ российского президента. В 2021 году украинские спецслужбы обвинили политика в госизмене и отправили под домашний арест. Медведчуку удалось сбежать, в апреле 2022 года его вновь задержали, а в сентябре передали России, обменяв более чем на 200 украинских военнопленных, защитников „Азовстали“. С тех пор Медведчук проживает в России.
По материалам BBC News Русская служба и „Медузы“.