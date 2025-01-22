ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1064-й день) | Зеленский: на мирных переговорах Россия требовала поставить во главе Украины Медведчука и русский язык сделать государственным

Россияне по-прежнему концентрируют усилия на Покровске — украинский генштаб

Согласно сводке украинского генштаба на конец дня 22 января, российские войска по-прежнему концентрируют основные усилия на Покровском направлении: на него в среду пришлось около двух третей всех боестолкновений по всей линии фронта.

Генштаб ВСУ сообщает в последней сводке, что с начала суток насчитал 67 боестолновений по всему фронту, и 44 из них произошли или продолжаются в районе Покровска в Донецкой области.

Согласно сводке, россияне атаковали в разных местах на протяженном участке фронта, от Миролюбовки на востоке от Покровска до Котлина на юго-западе от него. Генштаб утверждает, что украинские части отбили 41 из 44 атак, еще три боя на момент составления сводки продолжались.

О каком-либо продвижении россиян генштаб, как обычно, ничего не пишет.

Украинские военные блоги в последние дни сообщают, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке оказался в крайне тяжелом положении, в российском мешке с очень узкой горловиной, а кроме того, россияне почти полностью захватили руины Торецка — под контролем ВСУ остается лишь террикон шахты на северной окраине города и небольшая территория вокруг него.

Генштаб ВСУ ничего об этом не пишет, а лишь предельно лаконично извещает о некотором количестве боестолкновений в обоих этих районах.

Украинский суд отправил под стражу военачальников, обвиняемых в провале обороны в Харьковской области

Киевский суд в среду постановил отправить под стражу с возможностью внесения залога двух генералов и полковника, которых обвиняют в „ненадлежащей организации обороны“ в Харьковской области в 2024 году, во время российского локального наступления. По сведениям от адвокатов, за одного из генералов внесен залог.

Как сообщает издание Суспiльне, Печерский районный суд Киева постановил заключить под стражу на 60 суток всех троих обвиняемых: генерал-лейтенанта Артура Горбенко, бригадного генерала Юрия Галушкина и полковника Илью Лапина.