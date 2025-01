Правда ли, что Зеленский купил виллу с бомбоубежищем на карибском острове за €18 млн?

Изначальными собственниками Aldorante LTD были Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская, каждый из них был держателем 50% акций. Затем Зеленский передал свои акции супруге. Эти данные есть в декларации о доходах Зеленского и в реестре юридических лиц Кипра. 19 июня 2024 года Зеленский и его жена назначали Светлану Пищанскую директором своего кипрского офшора Aldorante LTD. Через три месяца Пищанская посетила остров Сен-Бертелеми для подписания договора купли-продажи от лица Aldorante LTD, которой владеет жена Зеленского. Договор о приобретении виллы площадью 436 кв. м на участке 2570 кв. м был подписан 4 октября 2024 года. Вилла расположена по адресу 55 Route de Camaruche и была приобретена за €17,8 млн. Столько усилий, чтобы скрыть покупку карибской виллы Зеленским. Местное агентство недвижимости поздравило нового владельца с покупкой „престижной резиденции“ неделей позже, 11 октября.