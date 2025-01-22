Правда ли, что Зеленский купил виллу с бомбоубежищем на карибском острове за €18 млн?
В январе 2025 года в СМИ и соцсетях написали, будто президент Украины через подставное лицо приобрёл недвижимость на „острове миллиардеров“ в Карибском море. Мы проверили достоверность этих сообщений.
Посты и новостные заметки о предполагаемой покупке Владимира Зеленского стали расходиться в Рунете 8 января. Telegram-канал „Саня во Флориде“ (565 000 просмотров на момент написания этого разбора) передал историю так: „Виллу с бомбоубежищем за €18 млн приобрёл Зеленский через „подругу детства“. Французские источники сообщают о покупке Зеленским недвижимости на острове Сен-Бертелеми (имеется в виду Сен-Бартелеми, заморское сообщество Франции в Карибском море. — Прим. ред.), также известном как „остров миллиардеров“. Вилла площадью 436 кв. м была приобретена кипрской офшорной компанией Зеленского Aldorante LTD за €17,8 млн, а подписала договор Светлана Пищанская. Украинские СМИ называют её подругой детства Зеленского и одним из самых доверенных людей в его внутреннем круге. По словам самой Пищанской, они „росли в одном дворе“ в Кривом Роге. Ранее, 19 июня 2024 года, Зеленский и его супруга назначили Пищанскую номинальным директором своего офшора Aldorante LTD. На территории виллы уже идут строительные работы, работает тяжёлая техника. Сообщается, что местная компания Mancar возводит подземный бункер“.
По данным TGStat, в Telegram подобные русскоязычные посты набрали более 8 млн просмотров. Среди самых популярных — записи каналов „Прямой эфир“ (798 000 просмотров), „Zлой пруф️“ (257 000), „Ньюсач / Двач“ (254 000), „Россия сейчас“ (212 000), „Дядя Слава“ (206 000), „Путин в Telegram“ (194 000), „Наблюдатель“ (158 000, удалено), „Иван Утенков“ (157 000), „Шейх Тамир“ (145 000), „Украина.ру“ (140 000), „Дмитрий Василец“ (137 000), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие“ (125 000) и др. В канале телеведущего Руслана Осташко о новой вилле Зеленского написали не менее четырёх раз (108 000, 113 000, 118 000 и 125 000 просмотров).
Рассказывали об этом на своих сайтах и многочисленные СМИ: „Московский комсомолец“ (трижды: также тут и тут), Ura.ru, „Российская газета“, „Аргументы и факты“ (дважды), News.ru (дважды), „Блокнот“, „Столица-С“ (дважды), „Главный региональный“, „Общественное телевидение России“, „Военное обозрение“, „Ридус“ (дважды) и др. О новой вилле Зеленского сообщили и в репортаже передачи „Итоги с Малькевичем“ на ТВ-3. Много материалов на эту тему выпустил телеканал „Царьград“: три поста в Telegram (73 000, 76 000 и 87 000 просмотров), запись в „Дзене“, заметка и комментарий военного обозревателя Влада Шлепченко на сайте, ролик на Rutube, а также аналогичные публикации во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“.
В большинстве упомянутых выше публикаций утверждается, что о дорогостоящем приобретении украинского президента сообщили некие французские источники или журналисты, но ни в одном посте или заметке, изученных „Проверено“, не уточняется название СМИ или имена расследователей. При этом российские издания в своих публикациях на эту тему упоминали и другие подобные сделки, которые уже опровергло „Проверено“. Среди них — покупка Зеленским или его близкими дома Геббельса в Германии, казино на Северном Кипре, двух яхт, автомобиля Bugatti Tourbillon и виллы в Египте. Наиболее ранняя публикация о приобретении имения на Карибах, которую мы смогли отыскать, появилась 8 января в 14:16 по московскому времени в Telegram-канале „Голос Мордора“ (60 000 просмотров). Ранее этот канал неоднократно упоминался в наших разборах, в том числе множество раз становился русскоязычным первоисточником фейков о дорогостоящих покупках, совершённых Зеленским или его ближайшим окружением.
В посте „Голоса Мордора“, как и в большинстве других, приведено франкоязычное видео продолжительностью более 3,5 мин. (при этом там демонстрируются только англоязычные источники), а также два изображения, на которых показаны сканы пяти страниц некоего договора (они показаны и на записи). Ролик опубликован с русскими субтитрами, которые гласят:
„Знакомьтесь, это Светлана Пищанская — гражданка Украины и, по её словам, подруга детства президента Украины Владимира Зеленского. Она также финансирует партию Зеленского „Слуга народа“. СМИ Украины называют её одним из самых доверенных лиц в ближнем круге Зеленского. Помимо этого, она управляет офшорными активами Зеленского, в частности его итальянской фирмой San Tomaso (на самом деле пишется как Tommaso. — Прим. ред.) S.R.L.
Перенесёмся ненадолго в другую часть мира. Это остров Сен-Бертелеми, территория Французской Республики. Также известный как Сен-Барт, этот остров часто называют островом миллиардеров. Этот маленький карибский рай привлекает самых богатых людей планеты сочетанием природной красоты, люкса и возможности получить незабываемые впечатления. Это вилла Stellae площадью 436 кв.м. В ней шесть спален, подогреваемый бассейн, джакузи. Из её садов открываются незабываемые виды. Вы спросите: „Что общего у карибской виллы и одного из ближайших соратников Зеленского?“ Эта вилла была приобретена кипрской офшорной компанией Aldorante LTD за €17,8 млн 4 октября 2024 года. Мы смогли получить копию договора купли-продажи. Договор был подписан официальным представителем Aldorante LTD Светланой Пищанской, по совместительству подругой детства Зеленского.
Изначальными собственниками Aldorante LTD были Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская, каждый из них был держателем 50% акций. Затем Зеленский передал свои акции супруге. Эти данные есть в декларации о доходах Зеленского и в реестре юридических лиц Кипра. 19 июня 2024 года Зеленский и его жена назначали Светлану Пищанскую директором своего кипрского офшора Aldorante LTD. Через три месяца Пищанская посетила остров Сен-Бертелеми для подписания договора купли-продажи от лица Aldorante LTD, которой владеет жена Зеленского. Договор о приобретении виллы площадью 436 кв. м на участке 2570 кв. м был подписан 4 октября 2024 года. Вилла расположена по адресу 55 Route de Camaruche и была приобретена за €17,8 млн. Столько усилий, чтобы скрыть покупку карибской виллы Зеленским. Местное агентство недвижимости поздравило нового владельца с покупкой „престижной резиденции“ неделей позже, 11 октября.
Однако покупка Зеленским недвижимости через подставных лиц — не самая интересная часть. В данный момент на территории виллы идут строительные работы с использованием тяжёлой техники, в том числе экскаваторов. Строительством занимается местная компания Mancar. Представители компании не раскрывают деталей, но, по данным из нескольких источников, идёт строительство бункера. Зачем Зеленскому нужен подземный бункер рядом с виллой за €17,8 млн на „острове миллиардеров“? Похоже, он не собирается оставаться на Украине“.
Подобный ролик о дорогой покупке, якобы совершенной Зеленским, — далеко не первый. Ранее авторы аналогичных видео использовали для их создания нейросети. Признаки работы искусственного интеллекта прослеживаются и в этом ролике: текст изобилует повторами одинаковых конструкций и одной и той же информации, а голос диктора звучит неестественно и с некоторыми искажениями. „Проверено“ проанализировало отрывки из аудиодорожки видео с помощью детектора от компании Hive. По результатам проверки с вероятностью почти в 100% в записи звучала сгенерированная компьютером речь, а не голос реального человека.
Вилла Stellae на Сен-Бартелеми действительно существует. Агентство Sibarth Real Estate объявляло в Facebook об успешной продаже этого объекта 11 октября 2024 года, однако в публикации личность покупателя не раскрывалась. Примечательно, что некоторые Telegram-каналы (например, „Прямой эфир“ и „Дядя Слава“) и СМИ („Блокнот“), рассказавшие о предполагаемом приобретении виллы Зеленским, используют в качестве иллюстрации фотографию особняка во Флориде, который DJ Khaled продал в 2020 году.
В вирусном ролике демонстрировались пять страниц из копии предполагаемого договора купли-продажи. В документе содержится информация о нотариальной конторе SCP Simorre Alain et Ciffreo Michel с офисом на Сен-Бартелеми и подписи нотариуса Мишеля Сиффрео.
Фактчекеры проекта „Ґвара Медіа“ обратились к этому нотариусу с просьбой прокомментировать подлинность распространяемого документа. Сиффрео сообщил, что это подделка, а опровержение уже было опубликовано на французском сайте TF1.
Франкоязычные посты о предполагаемой покупке Зеленским виллы на Сен-Бартелеми в соцсетях также набирали миллионы просмотров, поэтому на новость обратила внимание французская пресса, в частности TF1 Info. В электронном письме этому изданию нотариус Сиффрео также отрицал, что получал упомянутый выше акт купли-продажи, и заявил, что это грубая подделка и фальсификация документов. Агентство недвижимости Sibarth Real Estate в общении с журналистами подтвердило, что продавало виллу Stellae, но отметило, что распространяемая информация полностью ложна. Агентство пояснило: „Покупателем была не Altorante LTD, а французская компания с французскими акционерами, не имеющая связи с Украиной“ и „Никакие работы в доме не ведутся, вопреки инсинуациям, сделанным в видео“. Аналогичные письма от Sibarth Real Estate получили фактчекеры из проектов StopFake и „Детектор мифов“. В них отмечается, что указанная в публикациях цена виллы неверна, хотя на сайте агентства указана та же стоимость €17,8 млн, что и в вирусном видео.
Для придания фейку убедительности его создатели опирались на информацию из официальных источников и расследования СМИ из разных стран. Например, итальянскую фирму San Tommaso и кипрский офшор Aldorante Зеленский неоднократно упоминал в своих декларациях — и как кандидат на пост президента в 2019 году, и как глава государства (например, в 2024-м). В 2020 году украинские СМИ рассказывали о расследовании, согласно которому политик переписал свою итальянскую фирму на соседку из Кривого Рога (где он родился и вырос) и по совместительству спонсорку пропрезидентской партии „Слуга народа“ Светлану Пищанскую (согласно другим ресурсам, её фамилия — Песчанская). Сообщалось, что на эту компанию была оформлена вилла площадью 413 кв. м на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Упоминался в расследовании и владеющий фирмой San Tommaso кипрский офшор Aldorante, бенефициар которого, согласно декларациям Зеленского, — его жена Елена. Осенью 2024 года „РИА Новости“ со ссылкой на документы сообщило, что летом того же года директором кипрской компании стала Пищанская.
Этот приём используется не впервые. Ранее создатели фейков об элитной недвижимости, якобы приобретённой Зеленским, рассказывали о выдуманных сделках с участием белизского офшора Film Heritage, который до 2019 года принадлежал украинскому президенту, но после его избрания был перерегистрирован на его жену.
Таким образом, нет никаких доказательств, что Зеленский через подставное лицо приобрёл недвижимость на острове Сен-Бартелеми, где теперь строит бомбоубежище. Эта новость впервые появилась в прокремлёвском Telegram-канале, который ранее стоял за множеством аналогичных фейков о дорогих покупках, совершённых украинским президентом или его близкими после начала полномасштабной войны с Россией. Доказательством стало видео, созданное с помощью нейросети, а также документы, подлинность которых опровергли упомянутые в них нотариус и агентство недвижимости.
Итог: Фейк