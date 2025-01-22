Правда ли, что Зеленский купил виллу с бомбоубежищем на карибском острове за €18 млн?

Посты и новостные заметки о предполагаемой покупке Владимира Зеленского стали расходиться в Рунете 8 января. Telegram-канал „ Саня во Флориде “ (565 000 просмотров на момент написания этого разбора) передал историю так: „Виллу с бомбоубежищем за €18 млн приобрёл Зеленский через „подругу детства“. Французские источники сообщают о покупке Зеленским недвижимости на острове Сен-Бертелеми (имеется в виду Сен-Бартелеми , заморское сообщество Франции в Карибском море. — Прим. ред.), также известном как „остров миллиардеров“. Вилла площадью 436 кв. м была приобретена кипрской офшорной компанией Зеленского Aldorante LTD за €17,8 млн, а подписала договор Светлана Пищанская. Украинские СМИ называют её подругой детства Зеленского и одним из самых доверенных людей в его внутреннем круге. По словам самой Пищанской, они „росли в одном дворе“ в Кривом Роге. Ранее, 19 июня 2024 года, Зеленский и его супруга назначили Пищанскую номинальным директором своего офшора Aldorante LTD. На территории виллы уже идут строительные работы, работает тяжёлая техника. Сообщается, что местная компания Mancar возводит подземный бункер“.

Перенесёмся ненадолго в другую часть мира. Это остров Сен-Бертелеми, территория Французской Республики. Также известный как Сен-Барт, этот остров часто называют островом миллиардеров. Этот маленький карибский рай привлекает самых богатых людей планеты сочетанием природной красоты, люкса и возможности получить незабываемые впечатления. Это вилла Stellae площадью 436 кв.м. В ней шесть спален, подогреваемый бассейн, джакузи. Из её садов открываются незабываемые виды. Вы спросите: „Что общего у карибской виллы и одного из ближайших соратников Зеленского?“ Эта вилла была приобретена кипрской офшорной компанией Aldorante LTD за €17,8 млн 4 октября 2024 года. Мы смогли получить копию договора купли-продажи. Договор был подписан официальным представителем Aldorante LTD Светланой Пищанской, по совместительству подругой детства Зеленского.

„Знакомьтесь, это Светлана Пищанская — гражданка Украины и, по её словам, подруга детства президента Украины Владимира Зеленского. Она также финансирует партию Зеленского „Слуга народа“. СМИ Украины называют её одним из самых доверенных лиц в ближнем круге Зеленского. Помимо этого, она управляет офшорными активами Зеленского, в частности его итальянской фирмой San Tomaso (на самом деле пишется как Tommaso. — Прим. ред.) S.R.L.

В посте „Голоса Мордора“, как и в большинстве других, приведено франкоязычное видео продолжительностью более 3,5 мин. (при этом там демонстрируются только англоязычные источники), а также два изображения, на которых показаны сканы пяти страниц некоего договора (они показаны и на записи). Ролик опубликован с русскими субтитрами, которые гласят:

Подобный ролик о дорогой покупке, якобы совершенной Зеленским, — далеко не первый. Ранее авторы аналогичных видео использовали для их создания нейросети. Признаки работы искусственного интеллекта прослеживаются и в этом ролике: текст изобилует повторами одинаковых конструкций и одной и той же информации, а голос диктора звучит неестественно и с некоторыми искажениями. „Проверено“ проанализировало отрывки из аудиодорожки видео с помощью детектора от компании Hive . По результатам проверки с вероятностью почти в 100% в записи звучала сгенерированная компьютером речь, а не голос реального человека.

Однако покупка Зеленским недвижимости через подставных лиц — не самая интересная часть. В данный момент на территории виллы идут строительные работы с использованием тяжёлой техники, в том числе экскаваторов. Строительством занимается местная компания Mancar. Представители компании не раскрывают деталей, но, по данным из нескольких источников, идёт строительство бункера. Зачем Зеленскому нужен подземный бункер рядом с виллой за €17,8 млн на „острове миллиардеров“? Похоже, он не собирается оставаться на Украине“.

Изначальными собственниками Aldorante LTD были Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская, каждый из них был держателем 50% акций. Затем Зеленский передал свои акции супруге. Эти данные есть в декларации о доходах Зеленского и в реестре юридических лиц Кипра. 19 июня 2024 года Зеленский и его жена назначали Светлану Пищанскую директором своего кипрского офшора Aldorante LTD. Через три месяца Пищанская посетила остров Сен-Бертелеми для подписания договора купли-продажи от лица Aldorante LTD, которой владеет жена Зеленского. Договор о приобретении виллы площадью 436 кв. м на участке 2570 кв. м был подписан 4 октября 2024 года. Вилла расположена по адресу 55 Route de Camaruche и была приобретена за €17,8 млн. Столько усилий, чтобы скрыть покупку карибской виллы Зеленским. Местное агентство недвижимости поздравило нового владельца с покупкой „престижной резиденции“ неделей позже, 11 октября.

Вилла Stellae на Сен-Бартелеми действительно существует. Агентство Sibarth Real Estate объявляло в Facebook об успешной продаже этого объекта 11 октября 2024 года, однако в публикации личность покупателя не раскрывалась. Примечательно, что некоторые Telegram-каналы (например, „Прямой эфир“ и „Дядя Слава“) и СМИ („Блокнот“), рассказавшие о предполагаемом приобретении виллы Зеленским, используют в качестве иллюстрации фотографию особняка во Флориде, который DJ Khaled продал в 2020 году.

В вирусном ролике демонстрировались пять страниц из копии предполагаемого договора купли-продажи. В документе содержится информация о нотариальной конторе SCP Simorre Alain et Ciffreo Michel с офисом на Сен-Бартелеми и подписи нотариуса Мишеля Сиффрео.

Фактчекеры проекта „Ґвара Медіа“ обратились к этому нотариусу с просьбой прокомментировать подлинность распространяемого документа. Сиффрео сообщил, что это подделка, а опровержение уже было опубликовано на французском сайте TF1.

Франкоязычные посты о предполагаемой покупке Зеленским виллы на Сен-Бартелеми в соцсетях также набирали миллионы просмотров, поэтому на новость обратила внимание французская пресса, в частности TF1 Info. В электронном письме этому изданию нотариус Сиффрео также отрицал, что получал упомянутый выше акт купли-продажи, и заявил, что это грубая подделка и фальсификация документов. Агентство недвижимости Sibarth Real Estate в общении с журналистами подтвердило, что продавало виллу Stellae, но отметило, что распространяемая информация полностью ложна. Агентство пояснило: „Покупателем была не Altorante LTD, а французская компания с французскими акционерами, не имеющая связи с Украиной“ и „Никакие работы в доме не ведутся, вопреки инсинуациям, сделанным в видео“. Аналогичные письма от Sibarth Real Estate получили фактчекеры из проектов StopFake и „Детектор мифов“. В них отмечается, что указанная в публикациях цена виллы неверна, хотя на сайте агентства указана та же стоимость €17,8 млн, что и в вирусном видео.