Правда ли, что в Киеве перед зданием Верховной рады оставили метку для авиаудара с надписью „Путин, сюда!“?

Есть и другие детали, вызывающие подозрения. Во-первых, при детальном изучении ролика видно, что надпись „Путин, сюда!“ выглядит слишком ровной и аккуратной. На изображении полностью отсутствуют какие-либо искажения, а они неизбежно возникают, когда граффити наносится на брусчатку. Надпись выглядит набранной на компьютере и сильно отличается по стилю от самой мишени, которую будто нарисовали баллончиком с краской. Кроме того, в некоторых местах изображение брусчатки размыто, а якобы нарисованная на ней мишень неестественно чёткая. Эти несоответствия глубины резкости свидетельствуют, что мишень с очень высокой вероятностью была добавлена в видеоредакторе.

На следующий день в Рунете появилось видео с мишенью, якобы нарисованной у здания украинского парламента, и надписью „Путин, сюда!“. Очевидец как будто снимает круговую панораму и не фокусируется на самом граффити, но в нижней части экрана в кадр попадает почти весь рисунок. „Киев, Верховная рада. Вот такая фигня прямо перед зданием“, — говорит по-украински голос за кадром, хотя автор видео не направляет камеру на граффити, на которое обращает внимание зрителей.

28 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил : российское военное командование подбирает цели в Украине, чтобы нанести по ним удары новым гиперзвуковым ракетным комплексом „Орешник“. Среди них, уточнил Путин, могут быть украинские оборонные предприятия и центры принятия решений в Киеве, но никаких конкретных объектов политик не назвал.

Новость об этой мишени начала активно расходиться в российских СМИ и Telegram-каналах 29 ноября. Сообщалось , что рисунок нанесли киевляне, уставшие от президента Украины Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады и поэтому поддерживающие российские войска. Telegram-канал „Z-News | Армия“ (82 000 просмотров на момент написания этого разбора) прокомментировал новость так: „Оставшиеся в живых украинцы и сами мечтают избавиться от просроченного наркофюрера и компании“. Многие посты сопровождались видео, на котором видно здание Рады и граффити с мишенью и надписью. По утверждению „ Московского комсомольца “, этот ролик, снятый очевидцем в Киеве, впервые появился в Telegram-канале „ Царьград-ТВ “ (78 000 просмотров). Аналогичные посты опубликовали каналы „ Шейх Тамир “ (206 000), „ Россия сейчас “ (198 000), „ Открытая Украина “ (60 000) и др.

Во-вторых, ещё 23 августа 2024 года колонны здания Рады были накрыты жёлто-голубыми полотнами в честь Дня государственного флага Украины. И, судя по фотографиям, сделанным украинским фактчекинговым проектом StopFake 5 декабря (спустя неделю после появления вирусного видео), внешний вид здания оставался таким же и к началу зимы. Тем не менее на вирусном видео колонны того же цвета, что и остальной фасад, и на них нет никаких украшений.

В-третьих, как отметили в StopFake, в конце видео в кадр попал расположенный рядом со зданием парламента Мариинский парк и памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Этот монумент был демонтирован украинскими властями ещё в феврале 2023 года. Как напоминали местные СМИ, в 2014 году Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, Голодомору и политическим репрессиям. Если бы вирусное видео действительно было снято в ноябре 2024 года, в кадре был бы виден только постамент, оставшийся от памятника (саму скульптуру перенесли в Музей авиации).

Наиболее ранний пост с фейковым роликом, который смогло найти „Проверено“, был опубликован в Telegram-канале Nina Vatt 29 ноября в 17:51 по московскому времени. Через полчаса почти идентичный пост появился в более популярном пророссийском канале „Шейх Тамир“. Канал Nina Vatt неоднократно выступал в качестве первоисточника дезинформации, ранее „Проверено“ уже опровергало распространённые им фейки, в основном об Украине и США.

Подобные видео расходятся по прокремлёвским Telegram-каналам далеко не впервые. Создатели этих фейков либо используют ролики, снятые в общественных местах и опубликованные в соцсетях, либо обращаются за помощью к сочувствующим на местах, а затем в видеоредакторе добавляют дезинформирующие элементы: граффити, надписи, постеры и т. д. Такие манипуляции часто нацелены на первое впечатление — в расчёте на то, что зрители не будут детально анализировать содержание ролика. Так, „Проверено“ уже разбирало видео с доской у ресторана в центре Киева, который якобы продавал шашлык с „карабахским дымком“ и шот „За Пашиняна“ вскоре после того, как осенью 2023 года Азербайджан взял под свой контроль Нагорный Карабах. Другой пример — фотография стенда „Мы не обслуживаем украинцев бесплатно“ у одного из берлинских кафе, которая распространилась по прокремлёвским ресурсам летом 2024 года, но его основой, как оказалось, стал снимок, снятый почти годом ранее.

Таким образом, новость о граффити в форме мишени с надписью „Путин, сюда!“, появившемся у здания Верховной рады Украины, — фейк. При близком рассмотрении заметно, что рисунок выглядит неестественно, а на видео попал памятник, который был демонтирован ещё в 2023 году. Все эти нестыковки подтверждают, что ролик, снятый как минимум несколько месяцев назад, был отредактирован, по всей видимости, с целью дезинформации.

Итог: Фейк

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