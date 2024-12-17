Правда ли, что телеканал NBC, транслируя встречу Зеленского и Макрона, показал рекламу шоу „Великие воры XXI века“?
В декабре 2024 года распространился фрагмент эфира американского телеканала, который, как утверждается, во время приветственных объятий президентов Украины и Франции прорекламировал программу „Великие воры XXI века“. Мы проверили подлинность этого ролика.
С 8 декабря по Сети расходится якобы фрагмент прямого эфира телеканала NBC. На нем президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллег Эмманюэль Макрон обнимаются при встрече, а в правом нижнем углу экрана появляется анонс программы Great Thieves of the 21st Century („Великие воры XXI века“). Некоторые источники утверждали, что неназванные сотрудники NBC сделали это намеренно, чтобы подчеркнуть цель визита Зеленского в Европу.Этим видео поделились Telegram-каналы „КБ“ (230 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Zлой пруф️“ (222 000), „Украина.ру“ (145 000), „Voblya • новости“ (138 000), „Кот Костян — официальный канал“ (118 000) и др., а также „Российская газета“, „Московский комсомолец“, „Другая Украина“, „Беz формата“ и венгерское издание PS.tv.
7 декабря в Париже состоялась торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного спустя пять лет после пожара, который уничтожил крышу и шпиль храма. На церемонию прибыли мировые лидеры, включая избранного президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, первую леди США Джилл Байден, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, британского принца Уильяма, президента Грузии Саломе Зурабишвили и многих других. Высокопоставленных гостей встречал президент Франции Эмманюэль Макрон с женой Брижит.
Особое внимание это событие привлекло ещё и благодаря первой очной встрече Зеленского и Трампа после переизбрания американского политика, а также их трёхсторонним переговорам с Макроном, которые прошли перед церемонией. По сообщениям источников Reuters и The Wall Street Journal, президенты Украины и Франции обсуждали с будущим хозяином Белого дома гарантии безопасности для Киева и способы контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня.
В правом нижнем углу вирусного ролика виден логотип американского телеканала NBC и надпись „Церемония повторного открытия собора Парижской Богоматери“. На официальном сайте и YouTube-канале NBC есть трансляция торжества — полная версия длится почти три часа. Начинается она с приезда почётных гостей, которых встречают Макрон и его жена. Спустя 38 минут трансляции к собору подъезжает машина с Зеленским, а на отметке 38:42 начинается отрывок из вирусного ролика. Однако в оригинальной трансляции нет никакой рекламы шоу „Великие воры XXI века“. Фрагмент с участием Зеленского длится около двух минут, но в течение этого времени подобного анонса нет, как и во всей трансляции в целом.
В заметке венгерского PS.tv говорится, что „Великие воры XXI века“ — это название нового (но уже популярного) сериала NBC, который рассказывает о мошенниках и преступниках, совершивших крупнейшие аферы последних десятилетий. Но как на официальном сайте NBC, так и в его аккаунтах в социальных сетях нет информации о существовании такого шоу. Судя по вирусному ролику, оно должно было выйти в эфир 7 декабря в 20:00 (по какому часовому поясу — неизвестно). Программа передач за тот день на сайте NBC сейчас недоступна, но в выпуске вечерних новостей 7 декабря подобного анонса нет, хотя по расписанию он завершается в 19:00, то есть за час до предполагаемого показа „Великих воров“. Нет аналогичных объявлений и в программе передач в другие дни. „Проверено“ не удалось найти подтверждений того, что шоу „Великие воры XXI века“ в принципе существует.
Можно было бы предположить, что видео со всплывающей рекламой телеканал удалил после скандала. Но, во-первых, на YouTube трансляция проходила в реальном времени, и сейчас опубликована сохранённая запись этого эфира, которую авторы могли лишь незначительно изменить: к примеру, вырезать отрезок или наложить эффект блюра на некоторые кадры. Таких следов редактирования на видео NBC не заметно. Во-вторых, трансляция состоялась 7 декабря, а вирусный ролик стал распространяться только на следующий день — как минимум странно, что никто не обратил внимания на предполагаемый конфуз с рекламой сразу. Наконец, никакого скандала, который мог бы побудить NBC отредактировать видео, попросту не было — ни одно авторитетное американское СМИ не писало о подобной оплошности телеканала.
Добавление с помощью видеоредактора дезинформирующих деталей в подлинные ролики — распространённый метод создания фейков об Украине. Для этого могут использовать как видео с прогулками по разным городам мира, куда добавляют, например, поддельную рекламу на билбордах, так и опубликованные ещё несколько лет назад фрагменты англоязычных телешоу.
Ролик распространяли преимущественно русскоязычные ресурсы, но также можно найти и несколько англоязычных публикаций в соцсети X. К примеру, видео опубликовал ирландский публицист Чей Боуз, который сотрудничает с RT и часто выкладывает антиукраинские посты. Самая ранняя публикация ролика, которую удалось обнаружить „Проверено“, появилась в прокремлёвском Telegram-канале „Одесса zа победу!“ 8 декабря в 12:39 по московскому времени. Этот ресурс уже упоминался в разборах „Проверено“ как распространитель недостоверной информации и даже первоисточник фейковых новостей.
Таким образом, NBC не показывал в трансляции церемонии открытия собора Парижской Богоматери рекламу своего шоу про воров — ни в момент встречи Зеленского с Макроном, ни в любой другой. Логотип несуществующей программы, по всей видимости, был добавлен в ролик с помощью видеоредактора.
Итог: Фейк