Правда ли, что телеканал NBC, транслируя встречу Зеленского и Макрона, показал рекламу шоу „Великие воры XXI века“?

В правом нижнем углу вирусного ролика виден логотип американского телеканала NBC и надпись „Церемония повторного открытия собора Парижской Богоматери“. На официальном сайте и YouTube-канале NBC есть трансляция торжества — полная версия длится почти три часа. Начинается она с приезда почётных гостей, которых встречают Макрон и его жена. Спустя 38 минут трансляции к собору подъезжает машина с Зеленским, а на отметке 38:42 начинается отрывок из вирусного ролика. Однако в оригинальной трансляции нет никакой рекламы шоу „Великие воры XXI века“. Фрагмент с участием Зеленского длится около двух минут, но в течение этого времени подобного анонса нет, как и во всей трансляции в целом.

Особое внимание это событие привлекло ещё и благодаря первой очной встрече Зеленского и Трампа после переизбрания американского политика, а также их трёхсторонним переговорам с Макроном, которые прошли перед церемонией. По сообщениям источников Reuters и The Wall Street Journal, президенты Украины и Франции обсуждали с будущим хозяином Белого дома гарантии безопасности для Киева и способы контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня.

7 декабря в Париже состоялась торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного спустя пять лет после пожара, который уничтожил крышу и шпиль храма. На церемонию прибыли мировые лидеры, включая избранного президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, первую леди США Джилл Байден, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, британского принца Уильяма, президента Грузии Саломе Зурабишвили и многих других. Высокопоставленных гостей встречал президент Франции Эмманюэль Макрон с женой Брижит.

В заметке венгерского PS.tv говорится, что „Великие воры XXI века“ — это название нового (но уже популярного) сериала NBC, который рассказывает о мошенниках и преступниках, совершивших крупнейшие аферы последних десятилетий. Но как на официальном сайте NBC, так и в его аккаунтах в социальных сетях нет информации о существовании такого шоу. Судя по вирусному ролику, оно должно было выйти в эфир 7 декабря в 20:00 (по какому часовому поясу — неизвестно). Программа передач за тот день на сайте NBC сейчас недоступна, но в выпуске вечерних новостей 7 декабря подобного анонса нет, хотя по расписанию он завершается в 19:00, то есть за час до предполагаемого показа „Великих воров“. Нет аналогичных объявлений и в программе передач в другие дни. „Проверено“ не удалось найти подтверждений того, что шоу „Великие воры XXI века“ в принципе существует.

Можно было бы предположить, что видео со всплывающей рекламой телеканал удалил после скандала. Но, во-первых, на YouTube трансляция проходила в реальном времени, и сейчас опубликована сохранённая запись этого эфира, которую авторы могли лишь незначительно изменить: к примеру, вырезать отрезок или наложить эффект блюра на некоторые кадры. Таких следов редактирования на видео NBC не заметно. Во-вторых, трансляция состоялась 7 декабря, а вирусный ролик стал распространяться только на следующий день — как минимум странно, что никто не обратил внимания на предполагаемый конфуз с рекламой сразу. Наконец, никакого скандала, который мог бы побудить NBC отредактировать видео, попросту не было — ни одно авторитетное американское СМИ не писало о подобной оплошности телеканала.

Добавление с помощью видеоредактора дезинформирующих деталей в подлинные ролики — распространённый метод создания фейков об Украине. Для этого могут использовать как видео с прогулками по разным городам мира, куда добавляют, например, поддельную рекламу на билбордах, так и опубликованные ещё несколько лет назад фрагменты англоязычных телешоу.

Ролик распространяли преимущественно русскоязычные ресурсы, но также можно найти и несколько англоязычных публикаций в соцсети X. К примеру, видео опубликовал ирландский публицист Чей Боуз, который сотрудничает с RT и часто выкладывает антиукраинские посты. Самая ранняя публикация ролика, которую удалось обнаружить „Проверено“, появилась в прокремлёвском Telegram-канале „Одесса zа победу!“ 8 декабря в 12:39 по московскому времени. Этот ресурс уже упоминался в разборах „Проверено“ как распространитель недостоверной информации и даже первоисточник фейковых новостей.

Таким образом, NBC не показывал в трансляции церемонии открытия собора Парижской Богоматери рекламу своего шоу про воров — ни в момент встречи Зеленского с Макроном, ни в любой другой. Логотип несуществующей программы, по всей видимости, был добавлен в ролик с помощью видеоредактора.

Итог: Фейк

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