Выпускал ли Euronews видео о том, что 71% украинцев, живущих в Европе, считают Евромайдан ошибкой?
В январе 2025 года российские СМИ и Telegram-каналы распространили ролик, в котором рассказывается, что большинство находящихся в Европе украинцев негативно оценивают Революцию достоинства. Мы проверили подлинность этого видео.
51-секундный ролик, якобы опубликованный телеканалом Euronews, стал вирусным 9 января. В нём сообщается, что, по результатам опроса, проведённого в европейских странах, 71% респондентов из Украины посчитали Евромайдан 2013–2014 годов ошибкой, поскольку ожидаемое тогда повышение качества жизни и вступление в ЕС так и не произошли. Далее приводятся комментарии эксперта: „Украинцы поверили США. Но вся мировая история говорит о том, что США заинтересованы только в собственной выгоде. Германия испытала это в 2022 году, когда был подорван „Северный поток““.
Видео распространили Telegram-каналы „Россия сейчас • новости“ (221 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (191 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (118 000), „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (90 000) и „Кот Костян — официальный канал“ (80 000), а также издания EADaily и „Другая Украина“.
В ролике говорится, что опрос был проведён через t-online, один из крупнейших интернет-порталов Германии. На его сайте публикуют не только национальные и международные новости, но и результаты собственных онлайн-опросов.
„Проверено“ не обнаружило на t-online никакой информации об исследовании, посвящённом отношению украинцев к Евромайдану. У портала есть отдельная рубрика о войне в Украине, но размещённые там ближайшие к дате распространения вирусного ролика публикации посвящены другим темам. Более того, t-online обычно проводит опросы общественного мнения среди жителей Германии, и они редко касаются международной повестки. Как правило, эти исследования либо вовсе не затрагивают политику, либо изучают только мнение по поводу актуальных для страны тем: например, последнее было посвящено грядущему отказу от двигателей внутреннего сгорания.
Ларс Винанд, который якобы прокомментировал результаты исследования, в вирусном ролике назван главой немецкого портала. На самом деле он занимает должность старшего научного редактора t-online. Винанд активно ведёт страницы в социальных сетях, где выкладывает в том числе материалы t-online с собственными комментариями. При этом в блогах журналиста нет ни слова о предполагаемом опросе украинцев по поводу Евромайдана. Винанд также не писал ничего о комментариях, которые он якобы давал Euronews, и на сайте самого телеканала тоже нет упоминаний этого эксперта.
Слова Винанда о причастности США к подрыву „Северного потока“ в сентябре 2022 года не встречаются ни в одном источнике, кроме вирусного видео. При этом в марте 2023 года журналист рассказывал в Twitter (ныне — X) о расследовании своих коллег по t-online, согласно которому незадолго до инцидента в том же районе находились российские суда с выключенными транспондерами. Летом 2024 года американские и немецкие СМИ выяснили, что взрыв на трубопроводе, судя по всему, был диверсией, за которой стояли украинские спецслужбы, причём ЦРУ выступало против операции. Об этих журналистских расследованиях рассказывал и t-online. В этом контексте маловероятно, что один из редакторов мейнстримного немецкого медиа дал бы Euronews комментарий, разительно отличающийся от сложившегося в немецкой прессе консенсуса.
Сам вирусный ролик выполнен в вертикальном формате с субтитрами на английском языке. В правом верхнем углу виден логотип Euronews, а оформление видео повторяет стиль коротких новостных роликов, которые телеканал публикует на своих верифицированных страницах в TikTok, Instagram и на YouTube. В вирусном видео используется тот же шрифт, цвета и финальная заставка, что и в оригинальном контенте Euronews, однако есть и отличия. Так, ролик скомпилирован из ранее опубликованных в Сети изображений и не содержит ни одного оригинального кадра, что отличает его от большинства подлинных видео телеканала. К примеру, на 12-й секунде ролика показано фото с девушками, накинувшими на спины украинский флаг — оно опубликовано на фотостоках и часто используется разными СМИ как иллюстративное. Фото Винанда на 27-й секунде взято из материала о его лекции на сайте газеты Siegener Zeitung.
Текст на видео наложен в виде субтитров, которые и сообщают новость о результатах исследования. Но некоторые фрагменты могут свидетельствовать об использовании автоматического перевода, что нехарактерно для англоязычного СМИ. Например, на 44-й секунде ролика показан якобы комментарий Винанда о „Северном потоке“. В приписанных журналисту словах о взрыве трубопровода использовано слово undermine — хотя оно и означает „подорвать“, но употребляется в переносном значении („подорвать авторитет“, „подорвать усилия“, „подорвать доверие“).
Однако главный аргумент заключается в том, что „Проверено“ не удалось обнаружить видео ни на верифицированных ресурсах Euronews в X, Instagram, Facebook, TikTok и на YouTube, ни на его официальном сайте. Можно предположить, что ролик был удалён его авторами, но новости об опросе со ссылкой на телеканал или якобы проводивший исследование портал t-online нет ни в одном авторитетном украинском или европейском источнике.
Ролик разошелся преимущественно по русскоязычным Telegram-каналам и соцсети X. Самая ранняя публикация видео, которую обнаружило „Проверено“, была размещена в Telegram-канале „Медведь“ 9 января в 13:05 по московскому времени. Спустя два часа ролик появился в канале „Шкварка 2.0“, после чего начал распространяться с идентичной подписью по Рунету. Оба этих Telegram-канала часто фигурируют в разборах „Проверено“ как первоисточники и распространители недостоверной информации. Причём часть разборов посвящена похожим сфабрикованным видео, выдаваемым за контент авторитетных международных СМИ.
Таким образом, видео Euronews о результатах исследования t-online поддельное. Ни на официальных ресурсах телеканала, ни на сайте t-online нет никакой информации о проведении подобного опроса.
Итог: Фейк