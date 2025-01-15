Выпускал ли Euronews видео о том, что 71% украинцев, живущих в Европе, считают Евромайдан ошибкой?

Ларс Винанд, который якобы прокомментировал результаты исследования, в вирусном ролике назван главой немецкого портала. На самом деле он занимает должность старшего научного редактора t-online. Винанд активно ведёт страницы в социальных сетях , где выкладывает в том числе материалы t-online с собственными комментариями. При этом в блогах журналиста нет ни слова о предполагаемом опросе украинцев по поводу Евромайдана. Винанд также не писал ничего о комментариях, которые он якобы давал Euronews, и на сайте самого телеканала тоже нет упоминаний этого эксперта.

„Проверено“ не обнаружило на t-online никакой информации об исследовании, посвящённом отношению украинцев к Евромайдану. У портала есть отдельная рубрика о войне в Украине, но размещённые там ближайшие к дате распространения вирусного ролика публикации посвящены другим темам. Более того, t-online обычно проводит опросы общественного мнения среди жителей Германии, и они редко касаются международной повестки. Как правило, эти исследования либо вовсе не затрагивают политику, либо изучают только мнение по поводу актуальных для страны тем: например, последнее было посвящено грядущему отказу от двигателей внутреннего сгорания.

В ролике говорится, что опрос был проведён через t-online, один из крупнейших интернет-порталов Германии. На его сайте публикуют не только национальные и международные новости, но и результаты собственных онлайн-опросов.

51-секундный ролик, якобы опубликованный телеканалом Euronews, стал вирусным 9 января. В нём сообщается, что, по результатам опроса, проведённого в европейских странах, 71% респондентов из Украины посчитали Евромайдан 2013–2014 годов ошибкой, поскольку ожидаемое тогда повышение качества жизни и вступление в ЕС так и не произошли. Далее приводятся комментарии эксперта: „Украинцы поверили США. Но вся мировая история говорит о том, что США заинтересованы только в собственной выгоде. Германия испытала это в 2022 году, когда был подорван „Северный поток““.

Слова Винанда о причастности США к подрыву „Северного потока“ в сентябре 2022 года не встречаются ни в одном источнике, кроме вирусного видео. При этом в марте 2023 года журналист рассказывал в Twitter (ныне — X) о расследовании своих коллег по t-online, согласно которому незадолго до инцидента в том же районе находились российские суда с выключенными транспондерами. Летом 2024 года американские и немецкие СМИ выяснили, что взрыв на трубопроводе, судя по всему, был диверсией, за которой стояли украинские спецслужбы, причём ЦРУ выступало против операции. Об этих журналистских расследованиях рассказывал и t-online. В этом контексте маловероятно, что один из редакторов мейнстримного немецкого медиа дал бы Euronews комментарий, разительно отличающийся от сложившегося в немецкой прессе консенсуса.

Сам вирусный ролик выполнен в вертикальном формате с субтитрами на английском языке. В правом верхнем углу виден логотип Euronews, а оформление видео повторяет стиль коротких новостных роликов, которые телеканал публикует на своих верифицированных страницах в TikTok, Instagram и на YouTube. В вирусном видео используется тот же шрифт, цвета и финальная заставка, что и в оригинальном контенте Euronews, однако есть и отличия. Так, ролик скомпилирован из ранее опубликованных в Сети изображений и не содержит ни одного оригинального кадра, что отличает его от большинства подлинных видео телеканала. К примеру, на 12-й секунде ролика показано фото с девушками, накинувшими на спины украинский флаг — оно опубликовано на фотостоках и часто используется разными СМИ как иллюстративное. Фото Винанда на 27-й секунде взято из материала о его лекции на сайте газеты Siegener Zeitung.