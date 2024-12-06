Правда ли, что после избрания Трампа украинские военные стали в восемь раз чаще сдаваться в плен?

На этот раз в качестве источника информации авторы большинства вирусных публикаций называют заявление, которое якобы сделал главный редактор телеканала Euronews, однако ссылок на это заявление в постах нет. Несколько каналов (например, „ Кот Костян — официальный канал “) сопроводили свои записи роликом с логотипом американского Института изучения войны (ISW), в котором приведена цитата Клауса Штрунца, редакционного директора Euronews с октября 2024 года. „Всё приходит к логическому завершению. Поражение Украины очевидно каждому, солдаты используют последний шанс, чтобы спасти свои жизни, и имеют на это полное право“, — якобы заявил медиаменеджер, назвав наблюдаемую в зоне боевых действий ситуацию ожидаемой.

Выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. Победу одержал Дональд Трамп, уже занимавший этот пост в 2017–2021 годах. Во время предвыборной кампании политик не раз говорил, что США должны выйти из войны в Украине , и обещал в случае своей победы в кратчайшие сроки добиться завершения конфликта между Россией и Украиной с выгодой для обеих сторон . После избрания Трамп и его команда продолжают настаивать на скорейшем начале переговоров, предполагающих территориальные уступки со стороны Киева. Заявления Трампа о войне в Украине неоднократно становились поводом для публикаций в российских пропагандистских медиа и Telegram-каналах, причём в них использовались как реальные заявления избранного президента, так и фейки ( некоторые из них разбирало „Проверено“).

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Ролик продолжительностью 44 сек. смонтирован из нескольких фотографий, сменяющих друг друга под музыку. В видео не используется ни закадровая озвучка, ни прямая речь, а основные утверждения (те же, что и в публикациях Telegram-каналов) приведены в субтитрах.

„Проверено“ изучило верифицированные аккаунты ISW в X, YouTube, Instagram и Facebook, а также официальный сайт института. На этих ресурсах нет ролика, который распространяли Telegram-каналы, как нет и текстовых сообщений о том, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен после победы Трампа на выборах. Кроме того, видео заметно отличается от тех, что обычно публикует в своих соцсетях ISW — в них субтитры носят лишь вспомогательную функцию, а эксперты говорят на камеру.

Обратный поиск по фотографиям в Google показал, что в ролике использованы изображения из открытых источников, причём как минимум часть снимков, иллюстрирующих сдачу украинских военных в плен в ноябре 2024 года, датированы весной 2022-го.

„Проверено“ также не обнаружило в авторитетных источниках цитату, приписываемую в вирусном ролике Штрунцу. В верифицированном аккаунте медиаменеджера в X подобных заявлений также нет. Использованное в ролике видео с участием Штрунца вырезано из его интервью, опубликованного на YouTube-канале немецкого издания Bild в январе 2022 года, ещё до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Авторы постов в некоторых Telegram-каналах ссылались не на видео, якобы опубликованное ISW, и не на предполагаемое заявление Штрунца, а на пост Чея Боуза в соцсети X. Боуз — ирландский публицист, сотрудничающий с российским каналом RT. В его твите не говорится, откуда ему известно про участившиеся случаи сдачи украинских военных в плен.

„Проверено“ уже разбирало один из запущенных Боузом фейков, однако на этот раз дезинформирующий контент первым разместил не он. Самая ранняя публикация на эту тему, которую удалось найти „Проверено“, появилась 11 ноября в 12:52 по московскому времени в Telegram-канале „Военный обозреватель“ (ранее он неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“), а спустя два часа был размещён твит Боуза. Видео, мимикрирующее под ролик ISW, первым опубликовал пророссийский Telegram-канал „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ в тот же день в 14:19.

Таким образом, утверждение, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США украинские военные стали в восемь раз чаще сдаваться в плен, авторитетными источниками не подтверждается. Приводящиеся в качестве доказательства слова одного из руководителей Euronews приписаны ему безосновательно, а ролик ISW — подделан.

Итог: Фейк

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