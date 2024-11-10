Правда ли, что Трампа удалили из базы сайта „Миротворец“ после его победы на выборах?

Как сообщалось, победа Дональда Трампа над Камалой Харрис на выборах президента США вынудила администрацию украинского портала „Миротворец“ удалить профиль американского политика из базы данных лиц, объявленных врагами Украины. Ранее политика якобы внесли туда за высказывания о статусе Крыма.

Сайт „Миротворец“ функционирует с весны 2014 года. Он получил известность из-за публикаций с персональной информацией людей, которые, по данным или оценке активистов, причастны к поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР, посещали аннексированный Крым или просто делали враждебные высказывания в отношении Украины. Ресурс не раз критиковала ООН, представители Евросоюза и ОБСЕ из-за возможной угрозы безопасности лиц, чьи личные данные были там размещены. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не располагает рычагами для закрытия сайта.

Сообщения о том, что Трамп внесён в базу „Миротворца“, появились летом 2018 года. Согласно неподтверждённым источникам, незадолго до этого президент США в неофициальной беседе с другими лидерами „Большой семёрки“ заявил, что Крым — российский, поскольку его жители говорят на русском языке. Официально Белый дом отказался комментировать эту информацию. В Госдуме тогда предсказали, что Трамп попадет в скандально известную базу, и уже через несколько дней об этом сообщили русскоязычные ресурсы и опубликовали соответствующий скриншот.