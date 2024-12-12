Правдиво ли видео, в котором ведущая новостей BBC говорит о нежелании обсуждать Украину?

В 18-секундном ролике, который начал расходиться по Сети 6 декабря, запечатлено начало выпуска новостей. Пока в эфире идёт заставка, на фоне музыки слышен голос ведущей за кадром: „Клянусь, если мы сегодня снова будем говорить об Украине, я, на **й, застрелюсь“. После этого включается камера и появившаяся в кадре ведущая говорит: „Здравствуйте, добро пожаловать на Business Today, я Мишель Флёри“. Это видео появилось во многих русскоязычных Telegram-каналах, таких как „Анатолий Шарий“ (932 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Лука Ебков“ (363 000), „Мир Михаила Онуфриенко“ (200 000), „Наблюдатель“ (190 000), „Дядя Слава“ (174 000), „Украина.ру“ (144 000), „Шейх Тамир“ (127 000), „Не Моргенштерн“ (108 000). Видео обсуждали и в других соцсетях — например, соответствующий пост пользователя „Бог Кузя“ в X набрал 115 000 просмотров.

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Мишель Флёри — американская журналистка и телеведущая. Уже более десяти лет она работает деловым корреспондентом BBC в Нью-Йорке и иногда ведёт ежедневную программу Business Today — NYSE Opening Bell о новостях бизнеса. Именно фрагмент этой передачи использован в ролике, завирусившемся в русскоязычном сегменте соцсетей.

В постах с роликом утверждается, что оговорку ведущей первыми заметили пользователи Reddit. Доказательством этого якобы служит то, что на видео наложен водяной знак с логотипом платформы. Однако в настоящий момент фото и видео с Reddit сохраняются без водяных знаков. Кроме того, на этой платформе по запросу Michelle Fleury не находится ни одного поста за последние пять лет (а по запросам „Мишель Флёри“ и „Мишель Флори“ их не обнаружено вовсе).