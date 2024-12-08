Правда ли, что Зеленский купил отель в Куршевеле за €88 млн?

В постах о покупке отеля указан первоисточник новости — французское издание Les Echos de la France („Эхо Франции“ — фр.). Действительно, 28 ноября 2024 года на его сайте появилась статья с заголовком „Компания Зеленского купила отель на горнолыжном курорте Куршевель“. В тексте говорится, что покупка была осуществлена ​​через Film Heritage, и приводится видеосюжет, снятый, судя по логотипу с аббревиатурой EF, тем же изданием. В ролике мужчина с микрофоном в руке стоит на фоне отеля и говорит на французском языке: „Сейчас я нахожусь перед роскошным отелем Palace des Neiges“. Далее он рассказывает, что месяц назад отель был продан новому владельцу — украинскому президенту — и передаёт слово ведущему в студии. Тот отвечает: „Спасибо, Франсуа“ — и продолжает рассказывать о якобы совершённой сделке.

О белизской компании Film Heritage Inc. стало широко известно в 2021 году, когда консорциум журналистов из более чем 100 стран исследовал „досье Пандоры“ — утечку из 12 млн документов. В них были данные о владельцах офшорных компаний из разных стран, в том числе и об этой фирме, конечным бенефициаром которой оказалась первая леди Украины Елена Зеленская (её муж вышел из числа собственников в 2019 году, когда победил на выборах). С тех пор компания несколько раз упоминалась в том числе в фейковых расследованиях о дорогостоящих сделках Зеленского с недвижимостью.

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В тексте статьи дана ссылка на сайт гостиничного комплекса, предположительно приобретённого Зеленским. На момент написания этого разбора ресурс уже недоступен, но в сервисе Internet Archive сохранилась его копия за 29 ноября. Подлинность сайта вызывает сомнения. Во-первых, все внутренние ссылки на нём вели на страницу с текстом „Режим технического обслуживания. Сайт будет доступен в ближайшее время“. Во-вторых, по данным сервиса Whois, доменное имя hotelpalacedesneiges.com было зарегистрировано 22 ноября 2024 года, за несколько дней до того, как в интернете стала распространяться разбираемая нами новость. Наконец, в-третьих, у гостиницы есть оригинальный сайт, зарегистрированный ещё в 2007 году по другому адресу: palacedesneiges.com.

„Проверено“ не удалось найти упоминаний о покупке отеля Зеленским в авторитетных международных СМИ. Зато заявление на эту тему выпустила корпорация Monte-Carlo Société des Bains de Mer, которая приобрела этот гостиничный комплекс ещё в октябре 2023 года. Компания заявила, что планирует вскоре провести реконструкцию отеля и надеется открыть его в конце 2026 года, а информация о покупке Palace des Neige украинским президентом — фейк.

Сайт портала Les Echos de la France тоже не вызывает доверия. Его доменное имя lesechosdelafrance.fr, как свидетельствуют данные Whois, было зарегистрировано 25 ноября 2024 года — за три дня до публикации новости о Зеленском. Некоторые другие статьи портала в точности копируют текст публикаций французских СМИ. Кроме того, на сайте Les Echos de la France отсутствует какая-либо информация об этом проекте, его сотрудниках и контактах, а также ссылки на его аккаунты в соцсетях. Название новостного портала напоминает настоящее французское СМИ Les Echos,что, судя по всему, сделано с целью запутать читателей.