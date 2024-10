Правдиво ли это видео с антиукраинскими плакатами в Нью-Йорке в сентябре 2024 года?

И именно 20 сентября прошлого года в аккаунтах @irina_livadnaya и @protestny в Instagram появилось видео, на котором герои ролика, ставшего вирусным осенью 2024 года, видны с другого ракурса. В их руках плакаты с надписями Stand up with Ukraine („Поддержите Украину“) и Stop genocide in Ukraine („Остановите геноцид в Украине“). Мужчины стоят в окружении протестующих с другими проукраинскими плакатами.