Правдиво ли это видео с антиукраинскими плакатами в Нью-Йорке в сентябре 2024 года?

На фотографии, сделанной 25 сентября, двое мужчин держат плакаты с надписями Russia is a terrorist state („Россия — террористическое государство“) и Stand with Ukraine („Поддержите Украину“). Судя по антуражу, это примерно то же самое место, что и на вирусном видео, только снятое с другого ракурса. Люди со снимка похожи на героев вирусного ролика, но одеты иначе. Примечательно, что на многочисленных свежих фотографиях из Нью-Йорка пасмурная погода, а на разошедшемся по Telegram-каналам видео ярко светит солнце.

Вирусное видео было снято на перекрёстке Сорок седьмой улицы и Первой авеню в непосредственной близости от комплекса зданий штаб-квартиры ООН. На этом участке и прилегающих улицах регулярно собираются демонстранты, желающие привлечь внимание к той или иной политической позиции. Особенно часто это происходит в дни сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Так было и в этот раз — на множестве фотографий и видео , датированных 20-ми числами сентября, видны участники акций по самым разным поводам: от протестов против поставок оружия Израилю до призывов остановить коррупцию в Гане. Попали в фотобанк Getty Images и кадры с плакатами, посвящёнными Украине, — правда, назвать их антиукраинскими никак нельзя.

10 сентября 2024 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи, а с 23 по 25 сентября на различных мероприятиях ООН („ Саммите будущего “, заседании Совета Безопасности , сессии Генассамблеи) выступал президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита в Нью-Йорк он также встретился с лидерами США , Германии , Франции , Великобритании , Канады , Японии , Индии , Турции , ЮАР и других стран.

Основное распространение это видео получило в Telegram — в частности, благодаря каналам „ Анатолий Шарий “ (907 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Россия сейчас “ (208 000), „ Дядя Слава “ (192 000), Voblya (156 000) и „ Первый народный “ (104 000).

На 11-секундной записи, снятой, как утверждается, в 20-х числах сентября в Нью-Йорке, двое мужчин держат плакаты с надписями Fuck Ukraine („К чёрту Украину“) и No money to dictators („Никаких денег диктаторам“), а также с карикатурным изображением Владимира Зеленского. Предполагается, что акция приурочена к прибытию украинского президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Более того, на видео рядом с двумя мужчинами, держащими плакаты против Украины и Зеленского, можно заметить участников антивоенного протеста. Демонстранты, выступающие с противоположными призывами, стоят в непосредственной близости друг от друга, что выглядит странно.

И на фото Getty Images, и в вирусном ролике видна ещё одна группа демонстрантов и транспарант с надписью на китайском и английском языках.

Судя по надписям, участники этой акции выражали протест против преследования адептов религиозного движения Фалуньгун в Китае. Такие демонстрации традиционны для Нью-Йорка в дни проведения сессии Генассамблеи ООН. Вот только транспарант на вирусном видео больше похож на тот, что использовался на акциях в 2021–2023 годах, а не в 2024-м.

И именно 20 сентября прошлого года в аккаунтах @irina_livadnaya и @protestny в Instagram появилось видео, на котором герои ролика, ставшего вирусным осенью 2024 года, видны с другого ракурса. В их руках плакаты с надписями Stand up with Ukraine („Поддержите Украину“) и Stop genocide in Ukraine („Остановите геноцид в Украине“). Мужчины стоят в окружении протестующих с другими проукраинскими плакатами.

Как сообщила „Проверено“ нью-йоркская активистка и администратор сообщества For Freedom In Russia в Facebook Юлия Запорожцева, на фото запечатлены постоянные участники антивоенных акций протеста в этом городе. Она подтвердила, что их же сфотографировал в 2024 году корреспондент Getty Images, и предоставила другие снимки с прошлогоднего протеста. На этих фото оба мужчины также держат плакаты с лозунгами в поддержку Украины.

Основой вирусного видео, как выяснило „Проверено“, стал ролик из верифицированного YouTube-канала Voice of America Africa, опубликованный 21 сентября 2023 года. При создании фейка были не только изменены плакаты, но и обрезан логотип VoA.

По данным сервиса TGStat, первым отредактированное видео опубликовал Telegram-канал „Выпускайте Кракена!“ (67 000 просмотров). Там ролик был выложен 24 сентября 2024 года в 17:53 по московскому времени. Этот канал неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как источник дезинформации.

Таким образом, видео с протестующими против поддержки Украины у здания штаб-квартиры ООН в сентябре 2024 года было изменено. За основу ролика создатели фейка взяли фрагмент репортажа VoA Africa, опубликованного в прошлом году. На оригинальном видео демонстранты, напротив, выражали солидарность с Украиной.

Итог: Фейк