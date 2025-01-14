Правда ли, что пожары в Лос-Анджелесе не удаётся потушить, так как противопожарное оборудование было отправлено в Украину?
В январе 2025 года по Сети широко разошлось утверждение, что спасатели не справляются с обрушившимися на Калифорнию пожарами — им не хватает оборудования, так как большая часть противопожарной техники была передана Украине. Мы проверили подлинность этой новости.
9 января СМИ и Telegram-каналы начали публиковать сообщения о том, что пожарная служба Лос-Анджелеса передала собственную технику на помощь Украине, из-за чего сейчас не может справиться с огнем, распространившимся по Южной Калифорнии. Новость опубликовали Telegram-каналы „Саня во Флориде“ (454 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Соловьёв“ (221 000), „Украина.ру“ (143 000), „Лепра“ (113 000), Zergulio (140 000), „Неудаща“ (131 000) и Win/Win (109 000), а также СМИ „Московский комсомолец“, „Комсомольская правда“, „Газета.ru“, „Аргументы и факты“ и др.
С 7 января 2025 года в округе Лос-Анджелес бушуют лесные пожары, охватившие среди прочих районы Пасифик-Палисейдс, Итон, Малибу и Санта-Моника. По данным властей, к 13 января подтверждена гибель 24 человек, более 180 000 жителей эвакуированы. Огонь уничтожил более 12 000 строений, в том числе дома голливудских звёзд. Президент США Джо Байден заявил, что пожары в Лос-Анджелесе — самые масштабные и разрушительные в истории Калифорнии, и пообещал всестороннюю федеральную помощь для борьбы со стихией и восстановления пострадавших районов. Экономический ущерб продолжают подсчитывать, но уже оценивают в десятки миллиардов долларов. Несмотря на все усилия экстренных служб, борьба с огнём длится уже неделю.
Большинство ресурсов, опубликовавших новость о связи между затянувшимся тушением пожаров в Калифорнии и передачей техники Украине, сослались на Дональда Трампа — младшего, сына избранного президента США. Это утверждение он сделал в своём блоге в соцсети X 8 января в 20:06 по московскому времени, репостнув публикацию американского предпринимателя Джона Лефевра.
Именно Лефевр впервые написал о передаче оборудования Украине в контексте нынешних пожаров в Калифорнии — примерно за час до Трампа-младшего. В своём блоге он часто призывает прекратить финансовую поддержку Киева со стороны Вашингтона, называет Украину коррумпированным государством, а Камалу Харрис, вице-президента США и соперницу Трампа-старшего на недавних выборах, — спровоцировавшей Путина на войну.
К своему посту Лефевр приложил скриншоты с заголовками двух публикаций на сайтах калифорнийских телеканалов KTLA и KABC, где говорилось о передаче Украине техники для тушения пожаров. Однако в обоих материалах отмечается, что пожертвования были собраны ещё в середине марта 2022 года, почти три года назад. Тогда же оба телеканала опубликовали на своих сайтах соответствующие заметки, однако Лефевр это проигнорировал.
17 марта 2022 года Департамент пожарной охраны округа Лос-Анджелес выпустил пресс-релиз, в котором перечислил список отправляемых в Украину вещей: средства индивидуальной защиты, шланги, насадки, шлемы, обувь, рукавицы, лекарства и медицинское оборудование. Отдельно подчёркивается, что передача касалась именно излишков оборудования. Пожертвование было одноразовым, о других подобных акциях департамент не сообщал. Вероятность того, что единоразовая отправка в Украину излишков оборудования могла привести к серьёзным проблемам с тушением пожаров в Калифорнии почти три года спустя, крайне мала.
В том же пресс-релизе говорится, что лос-анджелесские пожарные не были инициаторами отправки пожертвования — они лишь присоединились к общенациональной акции. Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года американский пожарный украинского происхождения Олег Скачко из Нью-Джерси начал собирать для своих украинских коллег вышедшее из употребления оборудование. Инициатива привлекла внимание всей страны, и пожертвования поступали не только из Калифорнии, но и из Нью-Гэмпшира, Арканзаса, Техаса и других штатов. В этом контексте обвинение руководства пожарной охраны Лос-Анджелеса в том, что они передали оборудование из-за излишне проукраинской позиции, которая и привела к проблемам при борьбе с огнём, безосновательны.
Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марронн действительно заявлял о неспособности справиться с пожарами собственными силами, однако, по его словам, сложность заключается в нехватке персонала, из-за чего он был вынужден обратиться за помощью к соседним округам. Ни в одной из многочисленных публикаций в авторитетных источниках, освещающих пожары, нет информации о дефиците именно того вида оборудования, которое было передано Украине в 2022 году.
В качестве природных факторов, которые мешают пожарным справиться с огнём, эксперты называют экстремально сильные ветра в условиях засушливого климата Калифорнии. В январе 2025 года в этом штате зафиксировали мощный ветер Санта-Ана — поток горячего сухого воздуха, который переносит пыль из пустынь, дуя с возвышенностей в долины. Это явление часто наблюдается зимой и способствует распространению пожаров, одновременно затрудняя их локализацию. На этот раз скорость ветра достигала 45 м/с, что соответствует второй категории ураганов.
Другая проблема — нехватка воды для тушения пламени. По словам Джанис Киньонес, главы Департамента водных ресурсов Лос-Анджелеса, водопроводные трубы и резервуары не справились с беспрецедентным спросом, который за 15 часов превысил норму в четыре раза, а три резервуара по миллиону галлонов (3,8 млн л) быстро опустели, из-за чего упало давление. В результате к утру 8 января 20% гидрантов оказались без воды, что значительно усложнило работу огнеборцев. Опрошенные CNN эксперты утверждают, что даже полностью исправные гидранты не справились бы с пожарами такого масштаба.
Рассматриваемое нами утверждение широко разошлось среди сторонников избранного президента США Дональда Трампа. Помимо его сына и Лефевра, пост на похожую тему в X разместил владелец соцсети и близкий сторонник политика Илон Маск. Миллионы просмотров набирали и публикации некоторых других пользователей.
Сам Трамп возложил ответственность за пожары на нынешнюю американскую администрацию и губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома, обвинив их в некомпетентности и неэффективности управления. Как отмечает Al Jazeera, избранный президент США не впервые использует природные катастрофы для атак на политических оппонентов. Например, в 2018 году, говоря об урагане „Мария“, обрушившемся за год до этого на Пуэрто-Рико, политик безосновательно заявлял, что оценка в 3000 погибших была радикально завышена Демократической партией. В сентябре 2024 года Трамп, в том числе распространяя недостоверную информацию, обвинял Белый дом в недостаточной помощи штатам, пострадавшим от урагана „Хелен“.
Таким образом, нет никаких доказательств, что сложности с тушением пожаров в Калифорнии вызваны отправкой необходимого оборудования в Украину. Пожарный департамент Лос-Анджелеса пожертвовал этой стране излишки снаряжения почти три года назад. Также ни само ведомство, ни руководство города в январе 2025 года не заявляли о недостатке тех видов снаряжения, что были переданы ранее украинским коллегам. К причинам, затрудняющим работу пожарных, эксперты относят мощный ветер, засушливость климата и отсутствие достаточного количества персонала для борьбы со стихией.
Итог: Неправда