Именно Лефевр впервые написал о передаче оборудования Украине в контексте нынешних пожаров в Калифорнии — примерно за час до Трампа-младшего. В своём блоге он часто призывает прекратить финансовую поддержку Киева со стороны Вашингтона, называет Украину коррумпированным государством, а Камалу Харрис , вице-президента США и соперницу Трампа-старшего на недавних выборах, — спровоцировавшей Путина на войну.

Большинство ресурсов, опубликовавших новость о связи между затянувшимся тушением пожаров в Калифорнии и передачей техники Украине, сослались на Дональда Трампа — младшего, сына избранного президента США. Это утверждение он сделал в своём блоге в соцсети X 8 января в 20:06 по московскому времени, репостнув публикацию американского предпринимателя Джона Лефевра.

С 7 января 2025 года в округе Лос-Анджелес бушуют лесные пожары, охватившие среди прочих районы Пасифик-Палисейдс, Итон, Малибу и Санта-Моника. По данным властей, к 13 января подтверждена гибель 24 человек, более 180 000 жителей эвакуированы. Огонь уничтожил более 12 000 строений, в том числе дома голливудских звёзд. Президент США Джо Байден заявил , что пожары в Лос-Анджелесе — самые масштабные и разрушительные в истории Калифорнии, и пообещал всестороннюю федеральную помощь для борьбы со стихией и восстановления пострадавших районов. Экономический ущерб продолжают подсчитывать, но уже оценивают в десятки миллиардов долларов. Несмотря на все усилия экстренных служб, борьба с огнём длится уже неделю.

К своему посту Лефевр приложил скриншоты с заголовками двух публикаций на сайтах калифорнийских телеканалов KTLA и KABC, где говорилось о передаче Украине техники для тушения пожаров. Однако в обоих материалах отмечается, что пожертвования были собраны ещё в середине марта 2022 года, почти три года назад. Тогда же оба телеканала опубликовали на своих сайтах соответствующие заметки, однако Лефевр это проигнорировал.

17 марта 2022 года Департамент пожарной охраны округа Лос-Анджелес выпустил пресс-релиз, в котором перечислил список отправляемых в Украину вещей: средства индивидуальной защиты, шланги, насадки, шлемы, обувь, рукавицы, лекарства и медицинское оборудование. Отдельно подчёркивается, что передача касалась именно излишков оборудования. Пожертвование было одноразовым, о других подобных акциях департамент не сообщал. Вероятность того, что единоразовая отправка в Украину излишков оборудования могла привести к серьёзным проблемам с тушением пожаров в Калифорнии почти три года спустя, крайне мала.

В том же пресс-релизе говорится, что лос-анджелесские пожарные не были инициаторами отправки пожертвования — они лишь присоединились к общенациональной акции. Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года американский пожарный украинского происхождения Олег Скачко из Нью-Джерси начал собирать для своих украинских коллег вышедшее из употребления оборудование. Инициатива привлекла внимание всей страны, и пожертвования поступали не только из Калифорнии, но и из Нью-Гэмпшира, Арканзаса, Техаса и других штатов. В этом контексте обвинение руководства пожарной охраны Лос-Анджелеса в том, что они передали оборудование из-за излишне проукраинской позиции, которая и привела к проблемам при борьбе с огнём, безосновательны.