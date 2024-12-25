Правдиво ли видео американского телеканала ABC, в котором рассказывается о миллионе погибших солдат ВСУ?

11 декабря в социальных сетях и СМИ распространилась новость, в которой утверждалось, что телеканал ABC сообщил о миллионе погибших в рядах украинской армии. Текст сопровождался 15-секундным роликом на английском языке, где запечатлены военные, которые учатся использовать протезы. Предположительно, видео было снято в центре реабилитации. Закадровый голос рассказывает о потерях ВСУ: „Всего за два с половиной года войны порядка миллиона украинских солдат погибли. И, по самым оптимистичным прогнозам, сотни тысяч из них потеряли конечности. Эта статистика невероятна“. Видео сопровождается русскими субтитрами.Ролик опубликовали Telegram-каналы „ Voblya • новости “ (148 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Украина.ру “ (136 000), „ Олег Царёв “ (100 000), „ Выпускайте КракенаZ! “ (95 000), „ Кот Костян — официальный канал “ (80 000) и др. Кроме того, новость появилась в соцсетях телеканала „ Царьград “ и на портале „ Глас народа “.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года обе стороны крайне редко раскрывали данные о собственных военных потерях. При этом официальные лица часто завышали потери противника. Во время активных боевых действий узнать реальное число потерь с обеих сторон практически невозможно. Международные организации и мировые лидеры регулярно озвучивают собственные оценки, а СМИ пытаются подсчитать количество погибших, опираясь на открытые источники, но их данные тоже существенно различаются. В сентябре этого года издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки написало, что суммарные потери России и Украины убитыми и ранеными достигли миллиона человек. Эти данные подверглись критике, в том числе за то, что в статье не указано, какая именно категория раненых имеется в виду, что особенно важно при подсчёте безвозвратных потерь армии. Несмотря на это, с такой оценкой согласны и в НАТО: ту же цифру назвал 12 декабря генеральный секретарь альянса Марк Рютте.