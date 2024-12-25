Правдиво ли видео американского телеканала ABC, в котором рассказывается о миллионе погибших солдат ВСУ?
В середине декабря 2024 года в Сети широко разошёлся отрывок репортажа ABC. В нем говорится, что с начала войны Украина потеряла 1 млн солдат погибшими и ещё несколько сотен тысяч человек серьёзно пострадали. Мы проверили подлинность этого ролика.
11 декабря в социальных сетях и СМИ распространилась новость, в которой утверждалось, что телеканал ABC сообщил о миллионе погибших в рядах украинской армии. Текст сопровождался 15-секундным роликом на английском языке, где запечатлены военные, которые учатся использовать протезы. Предположительно, видео было снято в центре реабилитации. Закадровый голос рассказывает о потерях ВСУ: „Всего за два с половиной года войны порядка миллиона украинских солдат погибли. И, по самым оптимистичным прогнозам, сотни тысяч из них потеряли конечности. Эта статистика невероятна“. Видео сопровождается русскими субтитрами.Ролик опубликовали Telegram-каналы „Voblya • новости“ (148 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру“ (136 000), „Олег Царёв“ (100 000), „Выпускайте КракенаZ!“ (95 000), „Кот Костян — официальный канал“ (80 000) и др. Кроме того, новость появилась в соцсетях телеканала „Царьград“ и на портале „Глас народа“.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года обе стороны крайне редко раскрывали данные о собственных военных потерях. При этом официальные лица часто завышали потери противника. Во время активных боевых действий узнать реальное число потерь с обеих сторон практически невозможно. Международные организации и мировые лидеры регулярно озвучивают собственные оценки, а СМИ пытаются подсчитать количество погибших, опираясь на открытые источники, но их данные тоже существенно различаются. В сентябре этого года издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки написало, что суммарные потери России и Украины убитыми и ранеными достигли миллиона человек. Эти данные подверглись критике, в том числе за то, что в статье не указано, какая именно категория раненых имеется в виду, что особенно важно при подсчёте безвозвратных потерь армии. Несмотря на это, с такой оценкой согласны и в НАТО: ту же цифру назвал 12 декабря генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года страна потеряла 43 000 военнослужащих погибшими и 370 000 ранеными, из которых половина смогли вернуться в строй и продолжить службу. Примерно те же данные привёл и избранный президент США Дональд Трамп — по его оценке, потери ВСУ составляют суммарно 400 000 человек.
Даже российские власти, склонные завышать потери ВСУ, официально не заявляли о миллионе погибших украинских солдат. 19 ноября этого года ТАСС, ссылаясь на собственные подсчёты, оценивал число потерь ВСУ в 900 000 человек (убитыми и ранеными). Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 18 декабря заявил, что суммарные потери Украины с начала войны составили около миллиона человек убитыми и ранеными.
В правом верхнем углу вирусного ролика указан логотип ABC News Live Prime. Это название новостной программы на ABC с постоянной ведущей Линдси Дэвис, которая ежедневно освещает важнейшие мировые события. На последних секундах видео можно увидеть ведущую этого выпуска Кейну Уитворт, которая комментирует сюжет: „Просто невероятно!“ Учитывая, что видео распространилось 11 декабря, репортаж о потерях ВСУ мог выйти в выпусках за ближайшие дни, то есть 9 или 10 декабря. В часовом сюжете за 10 декабря война в Украине не упоминается вовсе, равно как и 9 декабря, к тому же Кейна Уитворт не появляется ни в одном из роликов. Никакой информации о миллионе погибших украинских солдат нет и на официальном сайте ABC.
Поиск по кадрам из завирусившегося видео показал, что они действительно впервые были опубликованы на YouTube-канале ABC. Однако этот репортаж, героями которого стали украинские военные, вышел 29 марта 2023 года, то есть за полтора года до распространения новостей о миллионе погибших в ВСУ. Оригинальный сюжет длится 5 мин., и в нём рассказывается о работе американской некоммерческой организации Kind Deeds, которая обеспечивает протезами украинских солдат, потерявших конечности на войне. Фонд содействует лечению военнослужащих в украинских госпиталях, а затем переправляет пациентов в США для получения протезов и реабилитации в профильном центре.
В репортаже ABC рассказываются истории двух солдат: Романа и Олега, которые проходят курс восстановления в университетском госпитале Стейтен-Айленда. Оба потеряли ноги на войне и учились использовать протезы, полученные при содействии Kind Deeds. Потери ВСУ в ролике не обсуждаются вовсе, а фраза „Просто невероятно!“ не имеет никакого отношения к потерям ВСУ. На самом деле это реакция ведущей на сюжет о смелости украинских военных.
Ролик, распространившийся в соцсетях, полностью состоит из кадров оригинального репортажа ABC, однако смонтированы они в другом порядке. Используются отрывки, где запечатлён только один из военных, при этом все кадры, где видно лицо мужчины или слышна речь, вырезаны. В начале завирусившегося ролика военный учится ходить с протезом левой ноги. В оригинале этот же кадр показан на отметке 02:35. Закадровый голос поясняет, что солдата зовут Олег, ему 50 лет и он получил ранение, выполняя боевое задание рядом с селом Давыдов Брод. В конце вирусного видео Олег заходит в лифт реабилитационного центра (оригинальное видео, напротив, с этого начинается).
Голос, читающий закадровый текст в вирусном ролике, не похож ни на голос Линдси Дэвис, ни Кейны Уитворт. Фактчекеры проекта „Вокс Україна“ предположили, что озвучка могла быть создана с использованием искусственного интеллекта (ИИ), и проверили аудиодорожку с помощью инструмента AI Speech Classifier. Он определяет, создавалось ли аудио через сервис ElevenLabs, который при помощи ИИ преобразует текст в речь. Анализ „Вокс Україна“ показал, что вероятность такой манипуляции составляет 98%. Аналогичный результат получило и „Проверено“.
Этот ролик широко распространился в русскоязычных блогах и СМИ, но встречаются и подобные посты в англоязычном сегменте соцсети X. Его опубликовал пользователь @ivan_8848, но с субтитрами на английском языке в нижней части экрана. Однако впервые фейковое видео было размещено в прокремлёвском Telegram-канале „Одесса za победу!“ 11 декабря в 12:45 по московскому времени. Сразу после первой публикации видео с практически идентичной подписью стало расходиться и по другим каналам. „Одесса za победу!“ не раз упоминался в разборах „Проверено“ как распространитель недостоверной информации и даже первоисточник фейковых новостей. Например, этот Telegram-канал первым опубликовал поддельное видео телеканала NBC, где якобы во время приветствия Зеленского и Макрона всплыла реклама шоу „Великие воры XXI века“.
Таким образом, ABC не публиковал репортаж о миллионе погибших военных в рядах ВСУ. Видео, распространяемое в Сети, составлено из кадров оригинального ролика американского телеканала, но поверх этих кадров наложен закадровый голос, созданный с помощью ИИ.
Итог: Фейк