Правда ли, что во время новогоднего поздравления Владимира Зеленского монумент „Родина-мать“ в Киеве был окрашен в цвета флага США?
В январе 2025 года по Сети разошёлся скриншот, на котором президент Украины выступает на фоне киевского памятника „Родина-мать“. Монумент украшает проекция американского флага. Мы проверили, действительно ли Владимир Зеленский использовал такой фон для своего выступления.
1 января, сразу после публикации традиционных новогодних обращений глав государств, в Telegram-каналах и СМИ распространились изображения, на которых стоит Владимир Зеленский, а за его спиной виден киевский монумент „Родина-мать“. Скульптура окрашена в цвета государственного флага США. Пользователи, распространившие изображение, сопроводили его подписью: якобы именно на таком фоне записано новогоднее обращение украинского президента. Также многие подчёркивают, что, пока сзади виднелся американский флаг, Зеленский говорил о независимости Украины.Новость появилась в Telegram-каналах „Прямой эфир • новости“ (910 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Лука Ебков“ (315 000), Colonelcassad (217 000), „Россия сейчас • новости“ (213 000), „Правдивости“ (207 000) и др. Об этом также написали СМИ „РИА Новости“, „Царьград“, „Газета.ru“, Ura.ru и „Вечерняя Москва“.
В новогоднюю ночь 2025 года Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам Украины с подведением итогов прошедшего года и прогнозом на следующий. В этом году речь президента длилась больше 20 мин. Он заявил, что 2025 год должен стать поворотным для страны — годом окончания войны и укрепления независимости. Зеленский также выразил надежду на дальнейшее движение Украины в сторону интеграции с Европейским союзом и НАТО, так как, по его словам, борьба за сильную и уважаемую Украину должна продолжиться как на поле боя, так и за столом переговоров.
За шесть лет своего президентства Зеленский использовал разное оформление фона для записи новогодних обращений к гражданам: в своём кабинете или возле здания Офиса президента. В этом году выбор пал на монумент, о чём сам президент и заявляет в начале обращения. Он поясняет, что за ним — „Украина-мать“ (официально памятник всё ещё носит название „Родина-мать“, несмотря на разговоры о возможном переименовании) и она символизирует Украину, которая твёрдо стоит на ногах.
С самого начала новогоднего обращения и до отметки 11:55 монумент на фоне окрашен в жёлто-синий цвет, символизирующий флаг Украины. Далее президент посвящает часть своей речи государствам-партнёрам. Именно в этот момент проекция на монументе впервые меняется на американский флаг, а Зеленский заявляет: „Америка была с Украиной с первых минут войны и будет с первых минут мира“. О независимости государства в этот момент президент ничего не говорил, он благодарил за сотрудничество и поддержку другие страны.
К тому же демонстрируется проекция флага США около 5–7 сек., далее речь сопровождают кадры переговоров Зеленского с главами разных стран: Джо Байденом и Дональдом Трампом, Олафом Шольцем, Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Джастином Трюдо и др. На таймкоде 15:20 Владимир Зеленский благодарит партнёров и монумент окрашивается в цвета других флагов. В их число попали Япония, Франция, Швейцария, Финляндия, Польша, Швеция, Германия, Великобритания, Норвегия, Дания, Италия, Канада и в самом конце флаг Европейского союза, символизирующий стремление Украины в ЕС. На отметке 15:39, во время перечисления государств-партнёров, американский флаг показали во второй раз.
Помимо флагов стран — партнёров Украины, на монументе также была проекция с именами погибших военных.
Публикации о том, что новогоднее обращение Зеленского этого года записано на фоне проекции флага США на монументальной скульптуре, в основном разошлись среди русскоязычных СМИ и пользователей. Ни американские, ни украинские авторитетные СМИ не писали об этом. Однако также встречается несколько крупных публикаций в англоязычном сегменте соцсети X. К примеру, фото опубликовал ирландский публицист Чей Боуз, сотрудничающий с RT и часто выкладывающий антиукраинские посты. Установить первоисточник этой новости сложно из-за разнообразия формулировок в подписи. Однако первая публикация, которую удалось обнаружить „Проверено“, была сделана в Telegram-канале „Белорусский силовик“ 1 января в 01:04 по московскому времени, то есть примерно спустя полчаса после трансляции самого обращения. Этот канал регулярно фигурирует в разборах „Проверено“ как распространитель недостоверной информации.
Киевская „Родина-мать“ уже не первый раз становится объектом внимания пророссийских СМИ и Telegram-каналов. В прошлый раз особый ажиотаж вызвала проекция американского флага на монумент 4 июля 2023 года. Однако тогда скульптуру действительно подсветили в честь Дня независимости США, а Владимир Зеленский поздравил американцев с этим праздником.
Таким образом, сообщения о том, что новогоднее обращение президента Украины записано на фоне монумента „Родина-мать“ в цветах американского флага, вырваны из контекста. Флаг США действительно был спроецирован на памятник, но не дольше 7 сек. из всего 20-минутного обращения президента. Более того, на протяжении видео монумент последовательно окрашивался в цвета флагов 13 других государств, но в основном на „Родине-матери“ была проекция украинского флага.
Итог: Вырвано из контекста