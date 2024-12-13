Правдиво ли видео, в котором американские телеведущие смеются после репортажа о потерях ВСУ?
В декабре 2024 года Telegram-каналы распространили ролик, в котором ведущие американского телешоу смеются после сюжета о погибших на фронте украинцах. Мы проверили подлинность этого видео.
9 декабря в Рунете начали публиковать 40-секундный ролик, в котором запечатлён работающий телевизор. По нему, как утверждается, транслируется выпуск новостей на одном из американских телеканалов: три ведущие смеются, а на экране за спиной одной из них демонстрируются кадры могил с украинскими флагами. При этом бегущая строка в нижней части экрана сообщает, что Пентагон обеспокоен массовыми потерями в рядах ВСУ. Некоторые ресурсы, распространившие этот ролик, сопровождают его подписью: „Американки, смеющиеся на фоне украинского кладбища, — идеальная иллюстрация байденовской эпохи“.
Ролик появился в Telegram-каналах „Дядя Слава“ (185 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Voblya • новости“ (132 000), „Шейх Тамир“ (124 000), „Кот Костян — официальный канал“ (91 000) и „Денацификация UA“ (38 000).
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года власти обеих стран крайне редко раскрывают данные о количестве погибших и раненых в своих армиях, при этом заявляя о превосходящих потерях противника. Свои оценки регулярно дают мировые лидеры, иностранные военные и международные организации, а независимые журналисты и исследователи пытаются подсчитать реальные потери, опираясь на открытые источники и косвенные свидетельства.
Министерство обороны РФ в последний раз отчитывалось о собственных потерях ещё в сентябре 2022 года — по словам Сергея Шойгу, возглавлявшего тогда ведомство, на фронте погибли 5937 россиян. При этом в июле 2024 года заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов оценивал потери ВСУ в 700 000 человек.
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года страна потеряла 43 000 военнослужащих убитыми и 370 000 ранеными (половина из них, как утверждает украинский лидер, смогла вернуться на фронт). По его же оценке, потери России составили 198 000 погибших и более 550 000 раненых.
В тот же день избранный президент США Дональд Трамп без указания источника привёл свои данные: на войне погибли или ранены 600 000 российских военных, потери Украины — 400 000 военнослужащих и „куда больше“ мирных жителей. Вирусное видео распространилось по русскоязычным Telegram-каналам на следующий день после заявлений Зеленского и Трампа.
В левом нижнем углу вирусного ролика виден логотип телеканала KMAX 31. Это телевизионная станция в Сакраменто (штат Калифорния), принадлежащая и управляемая CBS. Рядом с логотипом телеканала указано название шоу Good Day — ежедневной утренней программы, которая транслируется с 1995 года. Обычно ведущие обсуждают последние новости и события, а также рассказывают о дорожной ситуации и погоде. Шоу носит преимущественно развлекательный характер: выпуски посвящены общественным мероприятиям, подготовке к праздникам, кулинарии и моде. События вроде войны в Украине ведущие в принципе не обсуждают. На 25-ю годовщину выхода программы в эфир генеральный директор KMAX Джастин Дрейпер описал её как „по-настоящему гиперлокальное шоу, а не только новости, погода и сообщения о пробках на дорогах“. Как минимум странно, что репортаж о масштабных потерях в рядах украинской армии, если верить вирусным постам, попал в выпуск именно Good Day, а не, к примеру, вечерних новостей.
Сейчас у шоу 12 постоянных ведущих, которые работают в разные дни. В распространяемом ролике показаны Эшли Уильямс и Тина Макуа, а прогноз погоды передавала метеоролог Дарла Гивенс. Видео распространилось в русскоязычных источниках 9 декабря, и накануне выпуск Good Day действительно вели именно Уильямс, Макуа и Гивенс. Несмотря на это, на канале шоу на YouTube и официальном сайте в выпуске от 8 декабря нет отрывка, ставшего вирусным. Более того, ведущие в том эпизоде выглядели не так, как на распространившемся видео: отличается и одежда, и оформление студии.
„Проверено“ удалось найти на YouTube-канале Good Day ролик, ставший основой для вирусного видео. Он был опубликован 21 декабря 2019 года, то есть почти за пять лет до появления новости о ведущих, смеющихся над потерями ВСУ. В оригинале на экране за Уильямс показаны не кадры с украинского кладбища, а надпись „Holiday Travel“ („путешествие на каникулах“. — англ.).
Судя по полной версии этого видео, ведущие смеются от того, что Гивенс оговорилась, зачитывая прогноз погоды. Она рассказывала о видимости (visibility), но случайно сказала „инвалидность“ (disability).
Скорее всего, при создании фейкового ролика использовалась программа для редактирования видео — кадры с украинских кладбищ просто наложили на экран в студии Good Day. Чтобы подделка выглядела убедительнее, у видео дополнительно увеличили насыщенность изображения и сняли его с экрана на камеру телефона. Это существенно портит качество картинки и, соответственно, делает менее заметными следы редактирования.
Создатели фейка не только наложили на экран в студии видео с могилами, но и отредактировали бегущую строку: в оригинале там показан прогноз погоды в городах Калифорнии, который дублирует слова Гивенс, а в вирусном ролике сообщается о недовольстве Пентагона серьёзными потерями в украинской армии. Однако ни глава американского военного ведомства Ллойд Остин, ни президент США Джо Байден не говорили публично о подобной озабоченности в дни, предшествовавшие распространению ролика. Трамп, накануне встречавшийся с Зеленским и, судя по его посту в Truth Social, обсуждавший потери на войне, также не делал подобных заявлений. Помимо этого, в бегущей строке можно увидеть аббревиатуру AFU (Armed Forces of Ukraine, то есть ВСУ), хотя крупные американские СМИ крайне редко используют её для обозначения украинской армии, что тоже косвенно указывает на подделку.
Ролик распространился почти исключительно в русскоязычных источниках. Ни авторитетные американские, ни украинские СМИ не писали, что ведущие смеялись после репортажа о потерях ВСУ. Впервые отредактированное видео с подобной подписью опубликовал прокремлёвский Telegram-канал Avia.pro 9 декабря в 11:27 по московскому времени. Этот канал ранее неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как распространитель фейков и недостоверной информации.
Таким образом, ведущие американского утреннего шоу Good Day не смеялись после сюжета о погибших на фронте украинских военных. Распространяемое видео было подделано. Его основой стал выпуск программы, вышедший ещё в конце 2019 года, на экране за спиной ведущей была надпись „Holiday Travel“, а смех присутствующих в студии вызвала оговорка метеоролога.
Итог: Фейк