Правдиво ли видео, в котором американские телеведущие смеются после репортажа о потерях ВСУ?

В тот же день избранный президент США Дональд Трамп без указания источника привёл свои данные: на войне погибли или ранены 600 000 российских военных, потери Украины — 400 000 военнослужащих и „куда больше“ мирных жителей. Вирусное видео распространилось по русскоязычным Telegram-каналам на следующий день после заявлений Зеленского и Трампа.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что с февраля 2022 года страна потеряла 43 000 военнослужащих убитыми и 370 000 ранеными (половина из них, как утверждает украинский лидер, смогла вернуться на фронт). По его же оценке, потери России составили 198 000 погибших и более 550 000 раненых.

Министерство обороны РФ в последний раз отчитывалось о собственных потерях ещё в сентябре 2022 года — по словам Сергея Шойгу, возглавлявшего тогда ведомство, на фронте погибли 5937 россиян. При этом в июле 2024 года заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов оценивал потери ВСУ в 700 000 человек.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года власти обеих стран крайне редко раскрывают данные о количестве погибших и раненых в своих армиях, при этом заявляя о превосходящих потерях противника. Свои оценки регулярно дают мировые лидеры , иностранные военные и международные организации , а независимые журналисты и исследователи пытаются подсчитать реальные потери, опираясь на открытые источники и косвенные свидетельства .

9 декабря в Рунете начали публиковать 40-секундный ролик, в котором запечатлён работающий телевизор. По нему, как утверждается, транслируется выпуск новостей на одном из американских телеканалов: три ведущие смеются, а на экране за спиной одной из них демонстрируются кадры могил с украинскими флагами. При этом бегущая строка в нижней части экрана сообщает, что Пентагон обеспокоен массовыми потерями в рядах ВСУ. Некоторые ресурсы, распространившие этот ролик, сопровождают его подписью: „Американки, смеющиеся на фоне украинского кладбища, — идеальная иллюстрация байденовской эпохи“.

В левом нижнем углу вирусного ролика виден логотип телеканала KMAX 31. Это телевизионная станция в Сакраменто (штат Калифорния), принадлежащая и управляемая CBS. Рядом с логотипом телеканала указано название шоу Good Day — ежедневной утренней программы, которая транслируется с 1995 года. Обычно ведущие обсуждают последние новости и события, а также рассказывают о дорожной ситуации и погоде. Шоу носит преимущественно развлекательный характер: выпуски посвящены общественным мероприятиям, подготовке к праздникам, кулинарии и моде. События вроде войны в Украине ведущие в принципе не обсуждают. На 25-ю годовщину выхода программы в эфир генеральный директор KMAX Джастин Дрейпер описал её как „по-настоящему гиперлокальное шоу, а не только новости, погода и сообщения о пробках на дорогах“. Как минимум странно, что репортаж о масштабных потерях в рядах украинской армии, если верить вирусным постам, попал в выпуск именно Good Day, а не, к примеру, вечерних новостей.

Сейчас у шоу 12 постоянных ведущих, которые работают в разные дни. В распространяемом ролике показаны Эшли Уильямс и Тина Макуа, а прогноз погоды передавала метеоролог Дарла Гивенс. Видео распространилось в русскоязычных источниках 9 декабря, и накануне выпуск Good Day действительно вели именно Уильямс, Макуа и Гивенс. Несмотря на это, на канале шоу на YouTube и официальном сайте в выпуске от 8 декабря нет отрывка, ставшего вирусным. Более того, ведущие в том эпизоде выглядели не так, как на распространившемся видео: отличается и одежда, и оформление студии.

„Проверено“ удалось найти на YouTube-канале Good Day ролик, ставший основой для вирусного видео. Он был опубликован 21 декабря 2019 года, то есть почти за пять лет до появления новости о ведущих, смеющихся над потерями ВСУ. В оригинале на экране за Уильямс показаны не кадры с украинского кладбища, а надпись „Holiday Travel“ („путешествие на каникулах“. — англ.).