Правда ли, что ведущие CNN издевательски спели рождественскую песенку на фоне сюжета о выселении украинских беженцев?

В длящемся около 20 сек. ролике друг друга сменяют фото и видео людей, некоторые из которых обёрнуты в жёлто-синие флаги или стоят у здания с плакатами „Солидарность с Украиной“ на фасаде. Титр при этом сообщает: „Французское правительство выселяет 10 000 украинских беженцев из социального жилья в канун Рождества“. Вскоре после начала ролика двое ведущих начинают напевать рождественскую мелодию, а затем громко смеются.Видео распространилось в соцсетях (X, „ВКонтакте“), на блог-платформах („Дзен“) и особенно в Telegram, где его разместили каналы „Лука Ебков“ (252 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (167 000), Voblya (126 000), „Первый народный“ (91 000), „Кот Костян“ (88 000) и др.

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По данным Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу октября 2024 года почти 60 000 беженцев из Украины получили временную защиту во Франции. Она включает в себя разрешение на временное пребывание и на работу, обеспечение жильём либо средствами на его аренду, финансовую и медицинскую помощь, определение детей в школу и содействие в адаптации.

„Проверено“ не нашло информацию о готовящемся выселении 10 000 украинцев из социального жилья ни на сайте CNN, ни в аккаунтах американского телеканала в соцсетях, ни на его YouTube-канале, ни в авторитетных французских источниках. Похожие новости приходили в октябре из региона Гранд-Эст на северо-востоке страны, где десятки семей получили уведомление о необходимости покинуть субсидированное жильё к концу месяца. Местные власти ссылались на то, что беженцы приложили недостаточные усилия для интеграции во французское общество. Иными словами, ни масштабы, ни сроки в этой новости не совпадают с тем, о чём якобы сообщал CNN.