Правда ли, что ведущие CNN издевательски спели рождественскую песенку на фоне сюжета о выселении украинских беженцев?
В начале декабря 2024 года соцсети обошёл видеофрагмент, якобы взятый из эфира американского телеканала. Как утверждается, в ролике показаны ведущие, которые смеются над проблемами украинцев во Франции. Мы проверили подлинность этого видео.
В длящемся около 20 сек. ролике друг друга сменяют фото и видео людей, некоторые из которых обёрнуты в жёлто-синие флаги или стоят у здания с плакатами „Солидарность с Украиной“ на фасаде. Титр при этом сообщает: „Французское правительство выселяет 10 000 украинских беженцев из социального жилья в канун Рождества“. Вскоре после начала ролика двое ведущих начинают напевать рождественскую мелодию, а затем громко смеются.Видео распространилось в соцсетях (X, „ВКонтакте“), на блог-платформах („Дзен“) и особенно в Telegram, где его разместили каналы „Лука Ебков“ (252 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (167 000), Voblya (126 000), „Первый народный“ (91 000), „Кот Костян“ (88 000) и др.
По данным Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу октября 2024 года почти 60 000 беженцев из Украины получили временную защиту во Франции. Она включает в себя разрешение на временное пребывание и на работу, обеспечение жильём либо средствами на его аренду, финансовую и медицинскую помощь, определение детей в школу и содействие в адаптации.
„Проверено“ не нашло информацию о готовящемся выселении 10 000 украинцев из социального жилья ни на сайте CNN, ни в аккаунтах американского телеканала в соцсетях, ни на его YouTube-канале, ни в авторитетных французских источниках. Похожие новости приходили в октябре из региона Гранд-Эст на северо-востоке страны, где десятки семей получили уведомление о необходимости покинуть субсидированное жильё к концу месяца. Местные власти ссылались на то, что беженцы приложили недостаточные усилия для интеграции во французское общество. Иными словами, ни масштабы, ни сроки в этой новости не совпадают с тем, о чём якобы сообщал CNN.
Анализ скриншотов вирусного видео с помощью сервиса распознавания лиц PimEyes показывает, что журналисты — это Шейла Грэй и Боб Херцог, работающие не на CNN, а на региональном телеканале Local 12 в Цинциннати, штат Огайо. На видео Грэй произносит: „Многие призывают Чарли Брауна (популярного в США персонажа комиксов. — Прим. ред.) и его друзей взяться за руки вокруг неё и петь“ — и начинает напевать мелодию. Поиск по этим ключевым словам приводит к новости 2020 года об установке и украшении рождественской ели в Цинциннати. Работа в том году шла медленно, в том числе из-за пандемии коронавируса, и таким образом местные жители в соцсетях хотели создать праздничное настроение. Рассказали об этом и журналисты Local 12 — оригинальный репортаж есть на странице Грэй в Facebook. В нём не показаны украинские беженцы — только телеведущие и кадры с площади Фонтанов в Цинциннати, где устанавливали ёлку.
По данным сервиса TGStat, первым отредактированное видео опубликовал прокремлёвский Telegram-канал „Кот Костян — официальный канал“ 3 декабря в 14:58 по московскому времени. Он неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как первоисточник дезинформации.
Таким образом, ведущие CNN не напевали в эфире рождественскую мелодию, издеваясь над украинскими беженцами во Франции, ожидающими выселения. Используемое в качестве доказательства видео было сфальсифицировано. Его основой стал фрагмент эфира другого американского телеканала об установке рождественской ёлки в Цинциннати.
Итог: Фейк