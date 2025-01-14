Правда ли, что американские телеведущие во время репортажа о беженцах посмеялись над смертью украинских мужчин?

Белый дом заявлял , что Соединённые Штаты планируют принять до 100 000 беженцев из Украины, ещё в марте 2022 года, а о выполнении американскими властями этого обещания сообщалось уже через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения — в июле 2022-го. Что касается репортажа телеканала из Варшавы, то „Проверено“ нашло его запись на YouTube-канале MSNBC, где видео было опубликовано ещё 3 апреля 2022 года.

В правом нижнем углу вирусного ролика расположен логотип MSNBC, а титр в нижней части кадра гласит, что украинские беженцы отчаянно желают попасть в США. Согласно указанию локации в левом верхнем углу, репортаж был снят в столице Польши. „Они ждут, ждут и снова ждут, надеясь попасть в число 100 000 украинских беженцев, которых пообещала принять администрация Байдена“, — гласит голос за кадром, после чего действие переносится в студию, где между ведущими происходит диалог, приведённый в начале этого разбора.

Распространяемая 22-секундная запись, как утверждается в соцсетях, представляет собой фрагмент эфира американского телеканала MSNBC, ведущие которого якобы посмеялись над большими потерями мужского населения Украины. Например, Telegram-канал „ Nе.Сахар “ (292 000 просмотров на момент написания этого разбора) прокомментировал видео так: „Американские ведущие издеваются над смертями украинских мужчин. В репортаже о том, как украинские беженцы из Польши пытаются получить от уходящей администрации Байдена разрешение на переезд в США, ведущие задались вопросом: „Где все мужчины?“— Там вообще есть мужчины? Я видела только одного мужчину и 25 женщин.— Они все мертвы.— О, нет!— Я называю вещи своими именами.— Ты не должен был этого говорить!“По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram появилось не менее 250 аналогичных русскоязычных постов, которые в сумме набрали более 2,2 млн просмотров. Среди наиболее популярных — записи каналов Colonelcassad (222 000 просмотров), „ Россия сейчас “ (205 000), „ Путин в Telegram “ (188 000), „ Пуля “ (91 000), „ Кот Костян “ (78 000), „ Военндело (Военное дело) “ (64 000) и „ Военный обозреватель “ (57 000). Встречаются такие публикации и во „ВКонтакте“ (примеры тут , тут , тут , тут и тут ), а также на портале „ ЯПлакалъ “ и других сайтах .

Ролик длится более двух минут, и в нём не показаны смеющиеся в студии ведущие из вирусной записи. В оригинале корреспондент NBC News Джош Ледерман общается как с послом США в Польше Марком Бжезинским, так и с несколькими беженцами и их родственниками, стоящими в очереди у входа в посольство, чтобы подать документы на получение американской визы. Кроме того, в оригинальном репортаже можно заметить более десятка мужчин.

Телеведущих, появляющихся во второй половине интересующего нас ролика, зовут Алиа Хорджес, Боб Херцог и Шейла Грей — они ведут новостную передачу на телеканале WKRC-TV (Local 12), вещающем в Цинциннати. С помощью обратного поиска по скриншоту „Проверено“ выяснило, что у себя в фейсбуке Грей выкладывала похожий отрывок ещё 31 января 2024 года.

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В версии Грей сюжет показан не полностью, но там Украина и беженцы никак не упоминаются, а в начале ролика заметны кадры с танцующими пожилыми людьми. Дело в том, что в январе 2024 года в Сети завирусились видео, снятые сообществом пенсионеров Primrose Retirement Community, на которых показаны „Седовласые свифтис“ — группа пожилых фанатов певицы Тейлор Свифт. Они танцевали, чтобы поддержать футбольную команду Kansas City Chiefs, в которой играет Трэвис Келси, возлюбленный Свифт. В ролике запечатлены около 20 человек, подавляющее большинство которых составляют женщины. Именно эту диспропорцию ведущий WKRC-TV объяснил тем, что статистически мужчины живут меньше женщин и умирают раньше, чем вызвал смех у своих коллег.

Таким образом, неизвестные смонтировали два видео от разных телеканалов, одно из которых не было связано с Украиной. Самая ранняя публикация с подделкой среди тех, что смогло отследить „Проверено“, появилась 7 января 2025 года в 11:40 по московскому времени в Telegram-канале „Одесса zа победу!“ (6500 просмотров), который неоднократно упоминался в наших разборах дезинформации и становился первоисточником фейков. Там ролик сразу был с русскоязычными субтитрами.

Ранее авторы различных фейков не раз использовали логотип канала MSNBC. Среди них ложные истории о том, что Pornhub передал доходы бывшей порноактрисы Миа Халифы в пользу Израиля, что актёр Дэнни Трехо отказался сотрудничать с Владимиром Зеленским, так как Офис президента Украины требовал откат, и что ведущая MSNBC заплакала, узнав о желании Илона Маска купить этот канал. Кроме того, „Проверено“ не раз разбирало аналогичные сфабрикованные видео, на которых американские телеведущие якобы глумятся над потерями ВСУ и проблемами беженцев из Украины.

Итог: Фейк

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