Правда ли, что редакторы Euronews в прямом эфире назвали Зеленского саранчой?
В начале декабря распространился отрывок эфира телеканала Euronews, где в бегущей строке Владимира Зеленского и украинцев называют саранчой. Мы проверили подлинность этого ролика.
5 декабря в Telegram-каналах широко разошёлся отрывок из новостного выпуска телеканала Euronews, в котором рассказывается о переговорах канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Зеленским. В бегущую строку в нижней части экрана якобы случайно попали сообщения редактора, где тот пишет: „Али, когда будешь монтировать саранчу с Шольцем, добавь больше улыбок. Там слишком мрачно. Больше радостной саранчи и его людей“. Каналы, опубликовавшие это видео, сопровождают его подписью: „Вот как на самом деле между собой европейцы называют украинцев“.Видео появилось в Telegram-каналах „Дядя Слава“ (182 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас • новости“ (177 000), „Путин в Telegram“ (176 000), „Кот Костян — официальный канал“ (111 000), „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (95 000), „Скотт Риттер в Telegram“ (60 000) и др.
В сюжете говорится о встрече Олафа Шольца с Владимиром Зеленским, которая состоялась 2 декабря 2024 года. Тогда канцлер Германии впервые за два года посетил Киев для переговоров с президентом Украины. На этой встрече политики обсудили вопросы военной помощи Германии и взаимного сотрудничества двух стран. По итогам переговоров канцлер заявил о дополнительной поставке вооружений на сумму €650 млн.
В правом верхнем углу вирусного ролика виден логотип телеканала Euronews, закадровый голос ведущей рассказывает о прошедшей встрече двух лидеров. В нижней части экрана располагается бегущая строка, в которой и можно прочесть оскорбительное высказывание редактора. А справа — секция с комментариями из социальных сетей. Судя по опубликованным сюжетам на официальном сайте Euronews, такие комментарии обычно включены в прямых трансляциях. Бегущую строку Euronews в своих эфирах не использует вовсе.
Телеканал не сохраняет видео завершённых трансляций, но этот сюжет из завирусившегося ролика действительно опубликован на официальном сайте Euronews. Длительность оригинального видео — 1:16, в нём рассказывается о визите Олафа Шольца в Киев и совместной пресс-конференции двух лидеров. Отрывок из вирусного ролика начинается на отметке 0:38, сразу после речи канцлера, где он объясняет свой выбор не поставлять ракеты дальнего действия в Украину. Шольц в своей речи подчёркивает, что это решение не должно восприниматься как отказ от поддержки, которая остаётся всеобъемлющей. Этот момент был вырезан из завирусившегося видео. В сюжете, опубликованном на официальном сайте, тоже нет бегущей строки снизу, как и в остальных подобных выпусках телеканала.
Можно предположить, что в Euronews заметили оплошность своего редактора и опубликовали отредактированную версию эфира. Однако информации о том, что редактор крупного телеканала назвал украинцев саранчой, нет ни в одном авторитетном источнике. Видео завирусилось преимущественно в русскоязычных Telegram-каналах, также встречаются посты в соцсети X. Маловероятно, что такая ошибка редакторов в прямом эфире могла остаться незамеченной англоязычной аудиторией и другими СМИ.
В своих публикациях о редакторской ошибке в прямом эфире Euronews Telegram-каналы также прикладывали и другой ролик. На нём тоже запечатлён отрывок из прямого эфира о визите Шольца в Киев, но другого телеканала. В левом верхнем и нижнем углах виден логотип немецкого издания Deutsche Welle. Корреспондент рассказывает о прошедшей встрече, а в левой части экрана показывается секция комментариев из социальных сетей по хештегу #for_DW с оскорбительными высказываниями в адрес Зеленского. Как этот ролик доказывает наличие редакторской ошибки в эфире Euronews — неясно, но и в этом видео есть нюансы, указывающие на подделку.
Deutsche Welle, как и Euronews, не сохраняет свои прямые эфиры. Однако, судя по эфиру за 26 декабря, у DW нет секции с комментариями от зрителей в рамках их прямых эфиров.
На платформе X публикации по хештегу #For_DW отсутствуют. При этом некоторые посты, которые всплывали в вирусном видео в качестве комментариев к эфиру, действительно опубликованы в X. К примеру, такой комментарий пользователь с ником @realMrJoeB опубликовал, но это был ответ на пост Олафа Шольца о его поездке в Киев. Публикация размещена 3 декабря, хотя сам эфир прошёл накануне, в день поездки Шольца. Та же ситуация и с другими комментариями: посты @CarlonePierre3 и @taseenb тоже опубликованы 3 декабря.
Первый пост об ошибке редактора Euronews, который удалось найти „Проверено“, появился в Telegram-канале „Одесса za победу!“ 5 декабря в 12:16 по московскому времени. Публикация содержала только скриншоты из фейкового репортажа Euronews и ролик якобы от DW. Изначально распространяться начали именно такие посты. Сфабрикованное видео Euronews впервые появилось только на следующий день — его опубликовал Telegram-канал „Медведь“ в 06:40 по московскому времени.
Мы предполагаем, что оба вирусных ролика были скомпонованы из оригинальных сюжетов Euronews и DW, но при помощи любого доступного видеоредактора на них наложили дезинформирующие элементы: бегущую строку якобы с сообщением от редактора или комментарии из социальных сетей, дискредитирующие Владимира Зеленского. Это распространённый метод создания фейков об Украине, „Проверено“ разбирало несколько подобных видео только за последний месяц. При этом у части из них первоисточником тоже послужили каналы „Одесса za победу!“ и „Медведь“. Риторика, в рамках которой Зеленского сравнивают с саранчой, тоже популярна у пропагандистов: „Проверено“ разбирает подобные фейки с начала 2023 года. Первым поддельным изображением стала обложка сатирического журнала Humor Times с Владимиром Зеленским, изображённым в виде саранчи, поедающей деньги. Далее было несколько граффити в разных городах мира, где украинский президент также нарисован в виде насекомого. Но объединяла все эти изображения не только тематика, но и то, что ни одно из них не оказалось правдивым.
Таким образом, в эфире Euronews не было бегущей строки, в которой редактор называет Зеленского и „его людей“ саранчой. Равно как и не было оскорбительных комментариев из социальных сетей в выпуске Deutsche Welle. Видео, распространяемые в Сети, скомпонованы из оригинальных записей эфиров этих телеканалов, на которые, по всей видимости, при помощи видеоредактора добавили вводящие в заблуждение элементы.
Итог: Фейк