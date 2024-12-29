Правда ли, что редакторы Euronews в прямом эфире назвали Зеленского саранчой?

Телеканал не сохраняет видео завершённых трансляций, но этот сюжет из завирусившегося ролика действительно опубликован на официальном сайте Euronews. Длительность оригинального видео — 1:16, в нём рассказывается о визите Олафа Шольца в Киев и совместной пресс-конференции двух лидеров. Отрывок из вирусного ролика начинается на отметке 0:38, сразу после речи канцлера, где он объясняет свой выбор не поставлять ракеты дальнего действия в Украину. Шольц в своей речи подчёркивает, что это решение не должно восприниматься как отказ от поддержки, которая остаётся всеобъемлющей. Этот момент был вырезан из завирусившегося видео. В сюжете, опубликованном на официальном сайте, тоже нет бегущей строки снизу, как и в остальных подобных выпусках телеканала.

В правом верхнем углу вирусного ролика виден логотип телеканала Euronews, закадровый голос ведущей рассказывает о прошедшей встрече двух лидеров. В нижней части экрана располагается бегущая строка, в которой и можно прочесть оскорбительное высказывание редактора. А справа — секция с комментариями из социальных сетей. Судя по опубликованным сюжетам на официальном сайте Euronews, такие комментарии обычно включены в прямых трансляциях . Бегущую строку Euronews в своих эфирах не использует вовсе.

В сюжете говорится о встрече Олафа Шольца с Владимиром Зеленским, которая состоялась 2 декабря 2024 года. Тогда канцлер Германии впервые за два года посетил Киев для переговоров с президентом Украины. На этой встрече политики обсудили вопросы военной помощи Германии и взаимного сотрудничества двух стран. По итогам переговоров канцлер заявил о дополнительной поставке вооружений на сумму €650 млн.

Можно предположить, что в Euronews заметили оплошность своего редактора и опубликовали отредактированную версию эфира. Однако информации о том, что редактор крупного телеканала назвал украинцев саранчой, нет ни в одном авторитетном источнике. Видео завирусилось преимущественно в русскоязычных Telegram-каналах, также встречаются посты в соцсети X. Маловероятно, что такая ошибка редакторов в прямом эфире могла остаться незамеченной англоязычной аудиторией и другими СМИ.

В своих публикациях о редакторской ошибке в прямом эфире Euronews Telegram-каналы также прикладывали и другой ролик. На нём тоже запечатлён отрывок из прямого эфира о визите Шольца в Киев, но другого телеканала. В левом верхнем и нижнем углах виден логотип немецкого издания Deutsche Welle. Корреспондент рассказывает о прошедшей встрече, а в левой части экрана показывается секция комментариев из социальных сетей по хештегу #for_DW с оскорбительными высказываниями в адрес Зеленского. Как этот ролик доказывает наличие редакторской ошибки в эфире Euronews — неясно, но и в этом видео есть нюансы, указывающие на подделку.

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Deutsche Welle, как и Euronews, не сохраняет свои прямые эфиры. Однако, судя по эфиру за 26 декабря, у DW нет секции с комментариями от зрителей в рамках их прямых эфиров.

На платформе X публикации по хештегу #For_DW отсутствуют. При этом некоторые посты, которые всплывали в вирусном видео в качестве комментариев к эфиру, действительно опубликованы в X. К примеру, такой комментарий пользователь с ником @realMrJoeB опубликовал, но это был ответ на пост Олафа Шольца о его поездке в Киев. Публикация размещена 3 декабря, хотя сам эфир прошёл накануне, в день поездки Шольца. Та же ситуация и с другими комментариями: посты @CarlonePierre3 и @taseenb тоже опубликованы 3 декабря.