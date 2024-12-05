Правда ли, что сын экс-главы МИД Украины купил Железный трон из „Игры престолов“ за $1,5 млн?

„Отношения с сыном — всё равно что отношения с военным, а с дочерью — отношения как с принцессой. Две разные модели. Особенно Егор — он полностью живёт в военной теме, учится в университете, но проходит серьёзную военную подготовку. Он живёт в этом мире: у него свои сборы, свои товарищи, некоторые из которых, к сожалению, погибли. Это, безусловно, сильно влияет на то, какая у нас модель отношений выстраивается. А Люба — она же Любовь, она нежная. Поэтому соответствующие отношения“.

Дмитрий Кулеба возглавлял министерство иностранных дел Украины с 2020 года, но 5 сентября 2024-го был отправлен в отставку. У политика двое детей: дочь Любовь и сын Егор. 9 апреля 2023 года Кулеба-старший поздравлял Егора в Instagram с 17-летием, то есть к моменту распространения вирусного ролика ему действительно исполнилось 18 лет. В конце ноября 2024 года в подкасте „Вдома поговоримо“ („Дома поговорим“) бывший министр (как сообщал ТСН, впервые за длительное время) рассказал о своих детях.

Сообщения о дорогостоящей покупке сына бывшего украинского министра начали распространяться 3 декабря. Например, Telegram-канал „ Шейх Тамир “ (119 000 просмотров на момент написания этого разбора) рассказал: „В США некий Егор Кулеба — возможно, сын Кулебы — выкупил себе знаменитый Железный трон из телесериала „Игра престолов“. Налогоплательщиков США волнует: а где скромный 18-летний сосунок взял на покупку $1,5 млн? Наверное, папа на сапёрных лопатках заработал“. Telegram-канал „ Украина.ру “ (126 000 просмотров) дополнил, что о приобретении этого лота на аукционе Heritage Auctions якобы рассказал американский телеканал KENS. В подобных публикациях приводится видео с предполагаемой записью эфира.По данным сервиса TGStat, к моменту написания этого разбора аналогичные посты разместили более 150 русскоязычных каналов, которые в сумме набрали около 630 000 просмотров. Среди них „ Срочно, сейчас “ (46 000 просмотров) и „ Zuben_co новости “ (25 000), а также Gura Anton (86 000), где ролик опубликовали со словами „Может быть, вброс, фейк и т. д. Уже, если честно, всё равно“. Подобные посты встречаются во „ ВКонтакте “ и на ресурсах изданий Avia.pro и Russia News .

Что касается распространяемого 54-секундного видео, то там в самом деле показан логотип KENS 5 — телеканала, базирующегося в городе Сан-Антонио, штат Техас. В вирусном фрагменте эфира шла речь об итогах аукциона, на котором были распроданы памятные вещи (костюмы, декорации и другой реквизит) со съёмок сериала „Игра престолов“, шедшего на канале HBO с 2011 по 2019 год. В частности, ведущие обсуждали продажу Железного трона — согласно мифологии шоу, это кресло монарха, выкованное в пламени дракона из расплавленных мечей побеждённых врагов. При этом в нижней части ролика демонстрируется надпись: „Где сын бывшего министра иностранных дел Украины достал $1,5 млн на Железный трон“, а на 13-й секунде — фотографии Кулебы и его ребёнка. В самом видео ни эти имена, ни Украина не упоминаются.

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Новость об аукционе, организованном Heritage Auctions и HBO, была опубликована на сайте KENS 5 ещё в сентябре 2024 года. При этом уточнялось, что торги пройдут с 10 по 12 октября в Далласе. Вскоре после их окончания американские СМИ сообщали, что с молотка ушло более 900 предметов, а выручка составила $21,1 млн. Главным лотом, как и ожидалось, стал пластиковый Железный трон, отлитый из оригинального реквизита, использовавшегося на съёмках, с окрашенной металлической отделкой и украшениями из драгоценных камней. Торги за него длились почти 6 мин., в итоге трон продали за $1,49 млн. Имя покупателя не раскрывалось.

Согласно сайту и YouTube-каналу KENS 5, об итогах аукциона в эфире рассказали ещё 15 октября, а опубликованный телеканалом фрагмент на 11 сек. длиннее, чем распространяемый в Рунете вариант. Оказалось, что в самом начале ролик обрезан — там ведущий сказал, что Железный трон на торгах в Далласе купил неизвестный фанат „Игры престолов“. При этом в оригинале не было ни подписи о сыне Кулебы, ни фотографий министра с ним.

Вечером 3 декабря распространяемый ролик прокомментировал в Instagram и сам Кулеба-старший. Вирусное видео экс-министр назвал фейком и даже приложил наглядное сравнение двух записей. „Конечно, Егор ничего не покупал. Он студент, учится в Киеве, и открою тайну: ни он, ни я даже не смотрели „Игру престолов“. Уважаемые фанаты этого культового сериала, простите. Вот так это и работает. Вопрос только в том, кто это заказал — россияне или кто-то из Украины? У меня есть версия, но я расскажу о ней завтра“, — написал Кулеба. 4 декабря политик заявил, что, по его мнению, это был российский фейк, который вбросили специально во время его встречи с группой аналитиков и бывших высокопоставленных чиновников в США.

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Наиболее ранний пост с фальшивым видео, который смогло найти „Проверено“, появился 3 декабря в 16:35 по московскому времени в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ (6600 просмотров). Ранее этот канал множество раз распространял поддельные фотографии, видео и обложки сатирических журналов, а также неоднократно становился их первоисточником.

Таким образом, нет никаких оснований считать, что сын Дмитрия Кулебы приобрёл реплику Железного трона из „Игры престолов“ за $1,5 млн. Единственным доказательством этой информации служит отредактированное видео полуторамесячной давности, впервые появившееся в прокремлёвском Telegram-канале.

Итог: Фейк

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