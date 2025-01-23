Кальюлайд о росте расходов на оборону: до распада СCCР уровень военных расходов на уровне 4-5% в Европе был абсолютно стандартным

Еще совсем недавно речь шла о 2% ВВП, и не все страны ЕС смогли этого достичь. Сейчас США во главе с Трампом уже заявляют о 5%, о чем это говорит?

Здесь, наверное, много причин, почему Трамп говорит сейчас о необходимости расходовать больше на оборону, особенно если мы говорим про страны НАТО. Но я бы напомнил, что об этой цели в 2% на самом деле в первый раз договорились в 2006 году, почти 20 лет назад эта договоренность была достигнута на уровне министров обороны стран НАТО. Потом прошло почти 10 лет, в 2014 году уже на саммите в Уэльсе договорились конкретно, что все страны должны двигаться в сторону уровня военных расходов 2% внутреннего валового продукта. И теперь, спустя уже 10 лет, мы видим, что 2/3 стран НАТО выполняют эти обязанности. А 1/3, скажем дипломатично, до сих пор двигается в эту сторону. Есть, например, страны в Европе, которые планируют достигать этот уровень только к 2030 году. Президент Трамп поднимал этот вопрос еще 8 лет назад, когда он в первый раз стал президентом. Он это делал очень конкретно, очень сильно и жестко.

По мнению директора Международного центра оборонных исследований Кристи Райк, возможно, это такой тактический ход, направленный на то, чтобы на следующем саммите в Гааге удалось достичь соглашения, например, на уровне 3,5%, что выглядит более умеренным вариантом. Вы разделяете это мнение?

Я понимаю, что для многих людей, живущих в Эстонии, кажется, что постоянно говорят о том, что надо больше, больше, больше, что все время не хватает миллиардов в этой сфере. И я уверен, что есть люди, которые считают, что это уже какая-то такая безумная истерия. Но, на самом деле, если спокойно на эти цифры смотреть, то во время холодной войны, после Второй мировой войны и до распада Советского Союза, в Европе уровень военных расходов на уровне 4-5% был абсолютно стандартным.

Это был такой уровень, которому никто не удивлялся. Было понятно, что надо обеспечить безопасность своей страны и всего Североатлантического блока. Военные расходы Советского Союза тоже были на довольно высоком уровне, если сравнивать с Западом. И, на самом деле, с этим держался некий баланс сил. И на основе этого баланса сил в Европе долгое время непосредственной войны не было.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить