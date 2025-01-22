Трамп пригрозил Путину, что введет пошлины, налоги и санкции на все, что Россия продает США и другим странам

Он пообещал сделать это, если Москва откажется от заключения мира в Украине.

„Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней,“ - написал Трамп социальной сети Truth.

Официальные данные о числе жертв войны со стороны Советского Союза – до 27 миллионов человек, хотя в публикациях историков фигурируют и другие цифры.

„При всем при этом я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА ТОЛЬКО БУДЕТ ХУЖЕ. Если мы не заключим „сделку“, и как можно скорее, то у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам,“ - отметил президент США.

„Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время „ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ“. БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!“ - написал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что „скорее всего“ введет новые санкции против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от переговоров об окончании войны в Украине.

Глава Белого дома на пресс-конференции во вторник подчеркнул, что готов к встрече с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским „когда бы они этого ни захотели“. Кроме того, Трамп вновь поставил под сомнение официальное количество жертв войны в Украине. По его словам, война уже унесла жизни „миллионов людей“. Так, согласно оценке американского президента, потери Москвы составляют около 800 тысяч человек, а Киева - от 600 до 700 тысяч человек.

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