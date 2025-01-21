„Золотой век“. Что пообещал Дональд Трамп в своей инаугурационной речи

Другие свои предвыборные обещания Трамп подкорректировал. Теперь они выглядят еще менее выполнимыми и куда более половинчатыми. О внешней политике Трамп сказал крайне мало. Об Украине - совсем ничего. Только снова потребовал обратно Панамский канал . И много говорил о себе.

Свое выступление Трамп начал с обещания „восстановить суверенитет“ Америки. Можно сказать, что это прямая цитата из выступлений Владимира Путина. Именно „восстановление суверенитета“ было главным пунктом его политической повестки многие годы. Путин понимал под этим тезисом свободу для установления личной диктатуры и свободу действий в тех странах, которые он считает зоной влияния России. У Трампа вряд ли получится установить в США личную диктатуру, однако он явно намерен усилить роль президентской власти.