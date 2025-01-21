21.01.2025, 14:30
„Золотой век“. Что пообещал Дональд Трамп в своей инаугурационной речи
ФОТО: | Scanpix
После официального вступления в должность, Дональд Трамп произнес инаугурационную речь, в которой изложил основные направления своей будущей политики на посту президента. Получилось, что главное - борьба с нелегальными мигрантами, пишет Delfi.lv.
Другие свои предвыборные обещания Трамп подкорректировал. Теперь они выглядят еще менее выполнимыми и куда более половинчатыми. О внешней политике Трамп сказал крайне мало. Об Украине - совсем ничего. Только снова потребовал обратно Панамский канал. И много говорил о себе.
Уже подписаны?