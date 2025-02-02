Экономика
02.02.2025, 11:56

„Люди запасаются консервами“: депутаты требовали от Михала ответа о рисках десинхронизации

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„Кроме того, распространяется очень много дезинформации, из-за чего некоторые люди уже начали запасаться консервами, другими необходимыми ресурсами и даже покупать генераторы для дома“, — сказал депутат Лаури Лаатс.
„Кроме того, распространяется очень много дезинформации, из-за чего некоторые люди уже начали запасаться консервами, другими необходимыми ресурсами и даже покупать генераторы для дома“, — сказал депутат Лаури Лаатс.
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

В Рийгикогу депутаты потребовали от премьера Кристена Михала ответов на вопросы о рисках отключения от российской энергосистемы, возможном скачке цен на электричество и необходимости офлайн-платежей в случае сбоев. Однако его объяснения лишь вызвали новые сомнения.

Депутат Рийгикогу Лаури Лаатс (Центристская партия) поинтересовался у премьер-министра, какие риски связаны с предстоящей десинхронизацией энергосистемы Эстонии от российской и какие меры предусмотрены на случай, если переход не пройдёт согласно плану.

„Кроме того, распространяется очень много дезинформации, из-за чего некоторые люди уже начали запасаться консервами, другими необходимыми ресурсами и даже покупать генераторы для дома“, — отметил Лаатс.

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