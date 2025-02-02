02.02.2025, 11:56
„Люди запасаются консервами“: депутаты требовали от Михала ответа о рисках десинхронизации(63)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Рийгикогу депутаты потребовали от премьера Кристена Михала ответов на вопросы о рисках отключения от российской энергосистемы, возможном скачке цен на электричество и необходимости офлайн-платежей в случае сбоев. Однако его объяснения лишь вызвали новые сомнения.
Депутат Рийгикогу Лаури Лаатс (Центристская партия) поинтересовался у премьер-министра, какие риски связаны с предстоящей десинхронизацией энергосистемы Эстонии от российской и какие меры предусмотрены на случай, если переход не пройдёт согласно плану.
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