„Люди запасаются консервами“: депутаты требовали от Михала ответа о рисках десинхронизации

В Рийгикогу депутаты потребовали от премьера Кристена Михала ответов на вопросы о рисках отключения от российской энергосистемы, возможном скачке цен на электричество и необходимости офлайн-платежей в случае сбоев. Однако его объяснения лишь вызвали новые сомнения.