Эстония переходит на европейскую энергосеть. Повлияет ли это на цены?

В компании заявили, что синхронизация мало повлияет на рыночные цены на электроэнергию. Тем не менее специалисты допускают, что небольшие изменения все же могут произойти из-за временных ограничений на торговлю электроэнергией между странами и запуска новых резервных механизмов для поддержания частоты в сети.

„Это влияние может как повышать, так и снижать цены, – говорится в сообщении. – Однако гораздо большее влияние на цену электроэнергии оказывают другие факторы, такие как внешняя температура, доступность возобновляемых источников энергии, включая объем гидроэнергии в северных странах, техническое обслуживание и поломки электростанций и на международных соединениях и так далее“.

В Elering также добавили, что важным положительным изменением в связи с изменением частотного диапазона является то, что Эстония больше не будет зависеть от России в плане стабильной работы энергосистемы.

С высокой вероятностью жители Эстонии даже не заметят смену частотного диапазона. Процесс безопасен, и нет необходимости отключать от сети бытовую электронику и другие подключенные устройства во время десинхронизации. Вместе с Эстонией из российской сети выйдут Латвия и Литва.

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