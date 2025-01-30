Эстония переходит на европейскую энергосеть. Повлияет ли это на цены?(2)
8–9 февраля Эстония отключится от российской электросистемы и подключится к электросети материковой Европы и соответствующему частотному диапазону. RusDelfi спросил у компании Elering, как это отразится на кошельках простых жителей.
В компании заявили, что синхронизация мало повлияет на рыночные цены на электроэнергию. Тем не менее специалисты допускают, что небольшие изменения все же могут произойти из-за временных ограничений на торговлю электроэнергией между странами и запуска новых резервных механизмов для поддержания частоты в сети.
„Это влияние может как повышать, так и снижать цены, – говорится в сообщении. – Однако гораздо большее влияние на цену электроэнергии оказывают другие факторы, такие как внешняя температура, доступность возобновляемых источников энергии, включая объем гидроэнергии в северных странах, техническое обслуживание и поломки электростанций и на международных соединениях и так далее“.
В Elering также добавили, что важным положительным изменением в связи с изменением частотного диапазона является то, что Эстония больше не будет зависеть от России в плане стабильной работы энергосистемы.