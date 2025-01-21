Эстония готовится к отключению от российской энергосистемы. Для защиты энергетической инфраструктуры правительство просит помощи у Кайтселийта

Как пояснил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (социал-демократическая партия), цель проекта, разрешающего участие Кайтселийта в охране общественного порядка, заключается в создании предпосылок для того, чтобы Департамент полиции и погранохраны мог при необходимости привлекать членов Кайтселийта к защите важнейших энергетических ресурсов Эстонии.

„Мы выполнили много разных подготовительных мероприятий, но никогда не знаешь. Логика МВД в том, что лучше быть готовым, тогда точно ничего не случится“, - сказал министр, добавив, что для привлечения Кайтселийта потребуется согласие правительства и президента.

Во время десинхронизации эстонской энергосистемы от российской учитываются различные сценарии риска, когда восточный сосед может в критический момент использовать различные гибридные виды деятельности. "В том числе мы не можем полностью исключить попытки физического повреждения нашей электроинфраструктуры“, — добавил министр внутренних дел.

„Дополнительные планы по защите наземной энергетической инфраструктуры разрабатывались и ранее, но после аварии на EstLink 2 мы предусмотрели меры предосторожности и расширили масштабы, — отметил Ляэнеметс. - Одним из таких мероприятий является операция Департамента полиции и погранохраны по защите критической наземной энергетической инфраструктуры, в рамках которой будет задействован и Кайтселийт“.

Проект уже направлен на утверждение президенту, сегодня его одобрил и министр обороны. „Теперь для принятия мы передадим распоряжение правительству, раскрыть содержание проекта мы сможем после получения подтверждения от правительства“, — сказал Ляэнеметс.

Полный план действий пока не раскрыт. „В какой-то степени мы сможем тогда (после одобрения правительством - прим.ред) более конкретно рассказать о действиях и объемах, но все равно только в той степени, чтобы это никоим образом не поставило под угрозу безопасность более масштабной операции“, - сказал министр внутренних дел.