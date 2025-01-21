Эстония готовится к отключению от российской энергосистемы. Для защиты энергетической инфраструктуры правительство просит помощи у Кайтселийта
Министерство внутренних дел разработало проект, который позволит Департаменту полиции и погранохраны (PPA) привлекать членов Кайтселийта к защите критически важной инфраструктуры. В настоящее время проект ожидает одобрения правительства.
Как пояснил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (социал-демократическая партия), цель проекта, разрешающего участие Кайтселийта в охране общественного порядка, заключается в создании предпосылок для того, чтобы Департамент полиции и погранохраны мог при необходимости привлекать членов Кайтселийта к защите важнейших энергетических ресурсов Эстонии.
„Мы выполнили много разных подготовительных мероприятий, но никогда не знаешь. Логика МВД в том, что лучше быть готовым, тогда точно ничего не случится“, - сказал министр, добавив, что для привлечения Кайтселийта потребуется согласие правительства и президента.
Во время десинхронизации эстонской энергосистемы от российской учитываются различные сценарии риска, когда восточный сосед может в критический момент использовать различные гибридные виды деятельности. "В том числе мы не можем полностью исключить попытки физического повреждения нашей электроинфраструктуры“, — добавил министр внутренних дел.
„Дополнительные планы по защите наземной энергетической инфраструктуры разрабатывались и ранее, но после аварии на EstLink 2 мы предусмотрели меры предосторожности и расширили масштабы, — отметил Ляэнеметс. - Одним из таких мероприятий является операция Департамента полиции и погранохраны по защите критической наземной энергетической инфраструктуры, в рамках которой будет задействован и Кайтселийт“.
Проект уже направлен на утверждение президенту, сегодня его одобрил и министр обороны. „Теперь для принятия мы передадим распоряжение правительству, раскрыть содержание проекта мы сможем после получения подтверждения от правительства“, — сказал Ляэнеметс.
Полный план действий пока не раскрыт. „В какой-то степени мы сможем тогда (после одобрения правительством - прим.ред) более конкретно рассказать о действиях и объемах, но все равно только в той степени, чтобы это никоим образом не поставило под угрозу безопасность более масштабной операции“, - сказал министр внутренних дел.
Отключение эстонской электросети от российского и белорусского диапазонов частот и синхронизация с континентальной Европой произойдет в начале февраля, что потребует от Elering AS задействовать резервы, которые помогут управлять электросистемой. Резервы частоты используются в электроэнергетической системе для достижения баланса между потреблением и производством.
Руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции Марилин Тилксон ранее сообщила изданию Delfi Ärileht, что до отключения от российской сети цена на электроэнергию может временно вырасти, но после подключения эстонской электросети к центральноевропейской сети должна вновь уменьшиться.