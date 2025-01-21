Вступление в должность Дональда Трампа не привело к снижению цен на нефть

Руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси отметил, что Трамп дал ряд обещаний, способных понизить на цены. В частности, он пообещал нарастить добычу ископаемого топлива, заполнить стратегические запасы нефти и газа в США, а также выпустить на мировой рынок новые объемы сырья. Однако участники мирового рынка пока осторожны, и цена на сырую нефть во вторник снизилась менее чем на 2%.

„Трамп подписал указы о выходе из Парижского соглашения по климату и о развитии добычи нефти и газа на Аляске, что может привести к поступлению на рынок новых объемов. Также он отменил указ предыдущего президента Джо Байдена о том, что к 2030 году половина новых автомобилей в США должна стать электрическими, и заморозил до сих пор неиспользуемый фонд зарядных станций. Эти шаги меняют курс климатической политики США и в долгосрочной перспективе повлияют на мировые цены на топливо“, - пояснил Сасси.

Причина осторожности рынка кроется в неопределенности относительно того, как именно Трамп намерен выстраивать отношения с Россией. Возможны как ужесточение санкций, так и их смягчение. Кроме того, ожидаются его решения по Ирану и введение возможных жестких санкций.

Способствующим росту цен фактором является значительный рост промышленного производства в Китае в декабре и превышение ожиданий по ВВП в 2024 году.

„Кроме того, на рост цен влияет последний пакет санкций Джо Байдена, направленный на российскую нефть и теневой флот, транспортировавший 1,6 миллиона баррелей сырой нефти и 200 тысяч баррелей готовой продукции в день. По данным СМИ, крупнейшие импортеры российской нефти, Китай и Индия, отказываются принимать поставки с подсанкционных судов и запросили у Саудовской Аравии дополнительные объемы в размере 750 тысяч баррелей в день для замены российской нефти“, - Сасси рассказал о факторах, удерживающих мировые цены на нефть от снижения.

По его словам, ближайшие несколько недель покажут, каким может оказаться средний уровень мировых цен на эту зиму.

„Помимо обещаний Трампа хорошей новостью для потребителей также является то, что на Ближнем Востоке вступило в силу перемирие между ХАМАСом и Израилем, а хуситы подают сигналы о приостановке атак на корабли в Красном море, поскольку крупные перевозчики дали понять, что перевозки через Суэцкий канал все еще небезопасны“, - добавил Сасси.

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