Старые песни на новый лад: нарративы, унижающие Украину в Советском Союзе

В эстонской культуре наиболее известным примером этого жанра стал молодежный роман „ Меэлис “ писателя Энна Киппеля, опубликованный в 1941 году во время советской оккупации. На протяжении десятилетий роман входил в школьную программу в качестве обязательного для чтения. Главный герой, Меэлис, был сыном легендарного старейшины Сакала Лембиту и погиб вместе с князем Вячко, защищая Тарту от немецких рыцарей.

Ирония заключается в том, что в 1920-х годах за национальную политику лично отвечал фактический лидер Советского Союза Иосиф Сталин. Однако после 1945 года все народы Советского Союза (кроме русских) должны были пересмотреть свое историческое наследие и создать новые официальные нарративы, представляющие их как „младших братьев“ русского народа. История народов, оказавшихся под властью СССР, переписывалась с точки зрения классовой борьбы, которую дополнял нарратив о том, что отношения с Россией всегда были выгодны для малых народов.

После окончания Второй мировой войны изменилось отношение к развитию национальных культур союзных республик. В первые годы существования СССР проводилась политика так называемой коренизации, которая подчеркивала культурные особенности союзных республик, а на государственные должности сознательно продвигались представители местных национальностей. Продвижение национальной культуры и наследия терпимо воспринималось, чтобы повысить привлекательность коммунизма в тех республиках, где русские составляли меньшинство.

При формировании нового нарратива акцент был сделан на великорусском шовинизме (хотя его проявления наблюдались уже в 1930-х годах). Победа во Второй мировой войне превратила великорусский шовинизм в государственную идеологию, хотя в первые годы советской власти коммунисты рассматривали его как угрозу целостности многонационального общества.

После Второй мировой войны целью Советского Союза стало создание новой исторической концепции, которая заменила бы нарратив о создании первого государства рабочих на нарратив о новой мировой сверхдержаве. Эта концепция, среди прочего, представляла Советский Союз наследником Российской империи.

После Второй мировой войны продвижение национальной культуры допускалось только в том случае, если оно поддерживало великорусский шовинистический нарратив о превосходстве русского народа и подчинении союзных республик России. Национальные фигуры, которые имели какие-либо связи с Россией, продвигались как представители пророссийских настроений. В то же время открыто осуждались национальные герои, которые критиковали Российскую империю или Советский Союз, их называли опасными националистическими элементами.

Новая историческая интерпретация сопровождалась „заказами“ для культурных деятелей и строгим контролем над их творчеством. Любое произведение должно было воспевать не только Украину, но и советскую Украину. В начале 1950-х годов высшие руководители Советской Украины сосредоточились на продвижении этого нарратива, очищая национальное наследие от „вредной ностальгии и недостаточного прославления единства всех народов в едином доме“.

В рамках этого были изданы две газеты, которые распространялись исключительно за пределами Советского Союза. Одна из них — украиноязычная Visti z Ukrayiny , а другая — её англоязычный аналог. Эти газеты стали важным инструментом дезинформации, в которых украинцев за границей часто обвиняли в сотрудничестве с нацистами.

Это объединение распространяло нарративы, главным образом, направленные на демонизацию украинцев, проживающих за рубежом, называя их „коллаборационистами с нацистами“, а также на украшение реального положения в Украинской ССР.

В 1960-е годы Советский Союз создал под руководством КГБ так называемое „гражданское объединение“, цель которого официально заключалась в улучшении отношений с украинцами, проживающими за рубежом, но фактически оно использовалось для распространения советской пропаганды среди них.

В Советском Союзе, как и в современной российской пропаганде, часто использовалась массовая атака на оппозиционные группы, называя их „фашистами“ или „буржуазией“ (то есть представителями капиталистического класса). Особое внимание уделялось иностранным украинским национальным организациям.

Отрицательный персонаж , или убеждённый украинский националист, который вызывал у зрителей желание уничтожить этого человека как опасный элемент для советской власти.

Отрицательный персонаж , или маргинализированный украинец. Его изображали как жадного и нечестного человека, труса или даже предателя. Однако для этих персонажей сохранялась надежда на то, что их можно перевоспитать в процессе фильма в „правильного советского человека“.

Положительный персонаж , или советский человек. Это был этнический украинец, который определял себя как советского гражданина и носителя советской культуры, а не украинской национальной культуры.

Как известно, советская власть уделяла особое внимание идеологическому влиянию кино. Поэтому персонажи-украинцы в советских фильмах были созданы по определённым моделям. В советских фильмах можно было увидеть три типа украинцев:

До Второй мировой войны официальные советские нарративы акцентировали внимание на украинской идентичности классиков украинской культуры и их вкладе в национальное культурное наследие. Однако после войны все упоминания о национализме были полностью вытеснены.

Точно так же на уроках истории молодым украинцам представляли и поэтессу Лесю Украинку (1871-1913), имеющую решающее значение для создания национальной культуры. Подчеркивалась не ее ярко выраженная национальная воспитанность и творчество, а ее участие в прогрессивных культурных и революционных движениях России, поскольку она действительно принадлежала к марксистским группам, которые устраивали свои мероприятия в рамках советской идеологии.

Такая же участь постигла писателя и художника Тараса Шевченко (1814-1861), одного из важнейших культурных деятелей Украины. Даже в период активной русификации Шевченко широко признавался в Украине, и вместо того чтобы принижать его, официальная идеология представляла его как носителя социалистической мысли, для которого советская Украина могла стать „новой и свободной семьей“. Одной из целей этого нарратива было, вероятно, лишить преимущественно антисоветских украинских эмигрантов возможности изображать Шевченко как символ независимого украинского наследия. Советская власть подчеркивала, что у Шевченко были тесные связи с российскими политическими радикалами, и что он ненавидел современную украинскую буржуазию.

Так, писатель Николай Гоголь, родившийся в Полтавской губернии на территории современной Украины (1809-1852), стал в советской литературе „одним из самых влиятельных русских писателей с очень тесными связями с Украиной“, несмотря на то что многие из его известных произведений происходят в Украине.

Аналитики советской кинематографии приводят в пример фильм 1959 года „Иванна“.

Главная героиня фильма — монахиня греко-католической церкви украинского происхождения по имени Иванна, которая разочаровывается в советской жизни и уходит в монастырь. Во время Второй мировой войны и немецкой оккупации она становится свидетелем того, как церковные служители сотрудничают с немецкими войсками. Это подталкивает героиню к вступлению в партизанское движение, и она начинает бороться с немецкими войсками. Иванну захватывают, её пытают и казнят.

В фильме чётко показаны все три архетипа украинцев: один из персонажей-украинцев заявляет, что „ради независимой Украины он готов стать дьяволом и предать свою семью“. Иванна воплощает тип украинца, которого можно перевоспитать, а украинские партизаны — это те правильные советские люди, которые с самого начала войны боролись с немецкой оккупацией.

Не Украина, а города всего Союза

Нарративы, унижающие Украину, широко распространялись и в советском публичном пространстве. В советских нарративах многие города и регионы не принадлежали Украине, а всему Союзу — например, Крымский полуостров считался „всесоюзным курортом“. Донбасс, производящий уголь, был „паровой машиной“ всего Союза, Севастополь и Одесса — героями всесоюзного значения, а Западная Украина — землями, освобождёнными Красной Армией.

Точно так же многим украинским территориям приписывалась важная роль в российском имперском историческом контексте: Киев считался „матерью всех русских городов“ и центром православия. (Это утверждение часто повторял и президент России Владимир Путин, в том числе в речи, начавший полномасштабную войну в феврале 2022 года.) Севастополь и Полтава стали символами военной мощи России благодаря историческим сражениям, произошедшим там, а Одесса и Харьков были примерами „европейскости“ России наряду с Санкт-Петербургом.

Топонимы играют особую роль в национальной идентичности, так как они являются одним из самых эффективных инструментов изменения политики памяти. Топоним — это способ подчеркнуть важность какого-то исторического лица или события или, наоборот, стереть их из памяти.