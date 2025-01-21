"Двухлетний малыш свернулся калачиком и дрожал от холода!“ Пьяная мать не заметила, что ее ребенок вышел на улицу посреди ночи

Туманным воскресным утром, около 5:00, Мона, жительница многоквартирного дома в Виймси, проснулась от плача ребенка. Мона спала с открытым окном, поэтому сразу поняла, что голос доносится с улицы.

„Показалось странным, что слышно было только ребенка, но не было голосов взрослых“, - вспоминает Мона.

Она встала с кровати и подошла к окну, чтобы посмотреть, что там происходит. "У нас перед домом припаркованы машины, и в тот момент, как я подошла к окну, я увидела, как маленькие белые ножки залезают в одну из машин и дверь закрывается“.

Женщина тут же выбежала на улицу. Во двор вышла еще одна соседка, также разбуженная плачем ребенка.

Мона открыла переднюю дверцу машины и была ошеломлена увиденным: „Там, свернувшись калачиком, лежал ребенок примерно двух лет, в одних трусиках, дрожащий от холода“. (каким образом двухлетний малыш забрался в машину, не сообщается - прим.ред)

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