29.01.2025, 08:05
„Город готов, но надо, чтобы каждый человек подумал о себе“. Как Нарва ждет отключения от российской энергосети(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Нарва, как и другие самоуправления по всей стране, готовится к переходу Эстонии из российской электросистемы в европейскую континентальную. Этот процесс запланирован на 8-9 февраля. Представители города заявляют, что они в целом просчитали разные кризисные ситуации, но думают, что никаких проблем случиться не должно. При этом мэр Нарвы Катри Райк напоминает, что запас фонариков, спичек, питьевой воды и еды все же сделать необходимо.
Павел Рушелюк, председатель правления АО Narva Soojusvõrk, напомнил на встрече с журналистами, что тепло для Нарвы вырабатывается на Балтийской электростанции, которая является основным источником, и на резервной газовой котельной станции.
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