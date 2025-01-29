Новости Ида-Вирумаа
29.01.2025, 08:05

„Город готов, но надо, чтобы каждый человек подумал о себе“. Как Нарва ждет отключения от российской энергосети

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Нарва, как и другие самоуправления по всей стране, готовится к переходу Эстонии из российской электросистемы в европейскую континентальную. Этот процесс запланирован на 8-9 февраля. Представители города заявляют, что они в целом просчитали разные кризисные ситуации, но думают, что никаких проблем случиться не должно. При этом мэр Нарвы Катри Райк напоминает, что запас фонариков, спичек, питьевой воды и еды все же сделать необходимо.

Павел Рушелюк, председатель правления АО Narva Soojusvõrk, напомнил на встрече с журналистами, что тепло для Нарвы вырабатывается на Балтийской электростанции, которая является основным источником, и на резервной газовой котельной станции.

„Все системы готовы и проверены, мы провели тестирование перехода на резервное топливо, - пояснил он. - Емкости со сланцевым маслом, которое является резервным, полные. Соответственно источник производства теплоэнергии резервирован. С точки зрения электрического питания все линии, на которые подключены механизмы, запрограммированы так, что если выключится одна линия, то насосы перейдут на другую линию. Резервные насосы также проверены“.

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