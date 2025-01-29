„Город готов, но надо, чтобы каждый человек подумал о себе“. Как Нарва ждет отключения от российской энергосети

Нарва, как и другие самоуправления по всей стране, готовится к переходу Эстонии из российской электросистемы в европейскую континентальную. Этот процесс запланирован на 8-9 февраля. Представители города заявляют, что они в целом просчитали разные кризисные ситуации, но думают, что никаких проблем случиться не должно. При этом мэр Нарвы Катри Райк напоминает, что запас фонариков, спичек, питьевой воды и еды все же сделать необходимо.