ПОЯСНЕНИЕ│Почему Эстония готовится к отключениям электричества, хотя риски при десинхронизации минимальны?

В сентябре 2022 года тогдашний премьер-министр Кая Каллас неожиданно появилась в новостной программе „Актуальная камера“ и предупредила народ Эстонии о возможных перебоях с электричеством. Опасения казались обоснованными: синхронных компенсаторов не было, одна из линий электропередачи с Латвией не работала, а частота энергосистемы стран Балтии контролировалась из России. Существовала опасность, что Россия может неожиданно отсоединить нас от своей сети. В худшем случае это означало бы, что в Эстонии на время погаснет свет.

Но отключения Балтии до сих пор не произошло. Это даже несколько неожиданно, потому что на самом деле у России предлог для выкидывания нас из системы имелся. После начала украинской войны мы не заплатили агрессору ни цента за предоставление системных услуг. Счета приходят, но ни не оплачиваются. По крайней мере, так утверждает Elering