ПОЯСНЕНИЕ│Почему Эстония готовится к отключениям электричества, хотя риски при десинхронизации минимальны?(54)
„Перебои в подаче электроэнергии могут длиться до 72 часов!“ Такие предостерегающие сообщения в связи с предстоящей десинхронизацией циркулируют в последние дни как в электронной почте предприятий, так и среди чиновников местных самоуправлений. В то же время системный оператор — компания Elering – заверяет, что обычный человек не должен даже почувствовать переход в новую частотную зону, который запланирован на 8-9 февраля, и опасность минимальна. Кому верить?
В сентябре 2022 года тогдашний премьер-министр Кая Каллас неожиданно появилась в новостной программе „Актуальная камера“ и предупредила народ Эстонии о возможных перебоях с электричеством. Опасения казались обоснованными: синхронных компенсаторов не было, одна из линий электропередачи с Латвией не работала, а частота энергосистемы стран Балтии контролировалась из России. Существовала опасность, что Россия может неожиданно отсоединить нас от своей сети. В худшем случае это означало бы, что в Эстонии на время погаснет свет.