В Таллинне распространяются сообщения о возможных отключениях электричества. Elering: это злостная дезинформация

Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) опубликовал в социальных сетях фотографию вывешенного в подъезде многоквартирного дома в Таллинне сообщения, в котором говорится о том, что в те дни, когда будет осуществляться отключение электросети от российской электросистемы возможны отключения электроэнергии, и никто не знает, как долго не будет электричества.

В сообщении говорится о том, что к отключениям необходимо подготовиться и иметь недельные запасы воды, продуктов, готовой еды, лекарств, следует также запастись свечами, зарядными устройствами и наличными деньгами. При отключении электричества следует отключить приборы из розетки, подумать о том, как сохранить продукты без холодильника.

Далее в сообщении, в котором упоминается сайтt olevalmis.ee, идет речь о том, что в городе на больших предприятиях есть генераторы, поэтому обеспечение водой и теплом сохранится.

Хотя на сайте olevalmis.ee представлена информация о том, как действовать в различных кризисных ситуациях, на нем нет никаких указаний на возможные кризисные ситуации, которые могут возникнуть, когда эстонская электросеть будет отключена от российской электросистемы.

Обычные потребители не заметят перехода

Как сказано на сайте Elering, перед компанией стоит задача провести синхронизацию таким образом, чтобы переход с одного частотного диапазона на другой был незаметен для обычного потребителя, и обычный потребитель может продолжать потреблять электроэнергию в обычном режиме.

Кроме того, Elering отмечает, что в социальных сетях может распространяться дезинформация о синхронизации и ее последствиях. „Например, что синхронизация приведет к отключению электроэнергии и что цены на электроэнергию значительно вырастут. Такие сообщения намеренно распространяют ложную информацию, чтобы посеять неуверенность и недовольство среди населения. Достоверную информацию о синхронизации можно получить из информационных каналов Elering и эстонского государства“, - говорится на сайте Elering.