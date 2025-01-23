В Таллинне распространяются сообщения о возможных отключениях электричества. Elering: это злостная дезинформация(1)
8-9 февраля произойдет десинхронизация (отключение) электросетей стран Балтии от российской электросистемы с последующим подключением к электросети материковой Европы и соответствующему частотному диапазону. Компания Elering предупреждает, что в связи с этим может распространяться ложная информация о десинхронизации и ее последствиях.
Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) опубликовал в социальных сетях фотографию вывешенного в подъезде многоквартирного дома в Таллинне сообщения, в котором говорится о том, что в те дни, когда будет осуществляться отключение электросети от российской электросистемы возможны отключения электроэнергии, и никто не знает, как долго не будет электричества.
В сообщении говорится о том, что к отключениям необходимо подготовиться и иметь недельные запасы воды, продуктов, готовой еды, лекарств, следует также запастись свечами, зарядными устройствами и наличными деньгами. При отключении электричества следует отключить приборы из розетки, подумать о том, как сохранить продукты без холодильника.
Далее в сообщении, в котором упоминается сайтt olevalmis.ee, идет речь о том, что в городе на больших предприятиях есть генераторы, поэтому обеспечение водой и теплом сохранится.
Хотя на сайте olevalmis.ee представлена информация о том, как действовать в различных кризисных ситуациях, на нем нет никаких указаний на возможные кризисные ситуации, которые могут возникнуть, когда эстонская электросеть будет отключена от российской электросистемы.
Обычные потребители не заметят перехода
Как сказано на сайте Elering, перед компанией стоит задача провести синхронизацию таким образом, чтобы переход с одного частотного диапазона на другой был незаметен для обычного потребителя, и обычный потребитель может продолжать потреблять электроэнергию в обычном режиме.
Кроме того, Elering отмечает, что в социальных сетях может распространяться дезинформация о синхронизации и ее последствиях. „Например, что синхронизация приведет к отключению электроэнергии и что цены на электроэнергию значительно вырастут. Такие сообщения намеренно распространяют ложную информацию, чтобы посеять неуверенность и недовольство среди населения. Достоверную информацию о синхронизации можно получить из информационных каналов Elering и эстонского государства“, - говорится на сайте Elering.
„Для населения синхронизация пройдет незаметно: лампочки мигать не будут приборы из строя не выйдут. Когда в системе происходят большие изменения, это всегда сопряжено с техническими исками, но они существуют независимо от синхронизации. Все сценарии были рассмотрены, и для их устранения разработаны четкие планы действий“, - сказала министр климата Йоко Алендер.
МуПо: доверяйте официальным каналам
Как сказал Элари Каземетс, руководитель Таллиннского департамента муниципальной полиции, Таллинн не регулирует информацию, которую квартирные товарищества распространяют в своих помещениях.
„Поэтому нам неизвестно, кто вывесил сообщение в подъезде дома или в каких домах появились такие сообщения. Но это хороший повод напомнить председателям квартирных товариществ о необходимости проверять, какая информация распространяется в их домах. Город советует жителям следить за информацией, поступающей по официальным каналам Спасательного департамента „, - сказал Каземетс, призвав все квартирные товарищества подумать о готовности к кризисам. В Таллинне поддержку и рекомендации можно получить в Департаменте муниципальной полиции.