Через 10 дней Эстония отключится от российской энергосистемы. Больницы и школы готовятся к возможным отключениям электроэнергии

Как заверила госкомпания Elering , во время синхронизации электросети с континентальной Европой потребители могут продолжать потреблять электроэнергию в обычном режиме, и влияние синхронизации на качество электроэнергии в Эстонии будет незначительным. „Население не заметит синхронизации — никакого риска для электроприборов нет, лампочки мигать не будут“, - сказала на прошлой неделе министр климата Йоко Алендер (Партия реформ). Сейчас проверяется способность местных самоуправлений и поставщиков критически важных услуг реагировать на кризисные ситуации.

Как сказал Delfi мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ), Спасательный департамент рекомендовал всем местным самоуправлениям пересмотреть свои планы готовности к кризисным ситуациям, а также планы действий, включая тестирование генераторов. „Мы занимаемся этим. Тарту уже не первый год повышает свою готовность к различным кризисным ситуациям“, - сказал Клаас. На прошлой неделе, например, была протестирована готовность подключения светофоров на перекрестках в центре Тарту к генераторам на случай серьезного отключения электроэнергии.