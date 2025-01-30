Через 10 дней Эстония отключится от российской энергосистемы. Больницы и школы готовятся к возможным отключениям электроэнергии(6)
В конце следующей недели Эстония отключится от российской энергосистемы. И хотя правительство утверждает, что это вряд ли отразится на повседневной жизни людей, некоторые учреждения получили инструкции, как подготовиться к десинхронизации.
Как заверила госкомпания Elering, во время синхронизации электросети с континентальной Европой потребители могут продолжать потреблять электроэнергию в обычном режиме, и влияние синхронизации на качество электроэнергии в Эстонии будет незначительным. „Население не заметит синхронизации — никакого риска для электроприборов нет, лампочки мигать не будут“, - сказала на прошлой неделе министр климата Йоко Алендер (Партия реформ). Сейчас проверяется способность местных самоуправлений и поставщиков критически важных услуг реагировать на кризисные ситуации.