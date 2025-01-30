Новости Эстонии
30.01.2025, 17:15

Через 10 дней Эстония отключится от российской энергосистемы. Больницы и школы готовятся к возможным отключениям электроэнергии

 (6)
Как сказал заместитель директора координационного бюро Госканцелярии по обороне и безопасности Прийт Саар, жители Эстонии вряд ли заметят смену частотного диапазона, но признал, что полностью исключать сбои нельзя.
Как сказал заместитель директора координационного бюро Госканцелярии по обороне и безопасности Прийт Саар, жители Эстонии вряд ли заметят смену частотного диапазона, но признал, что полностью исключать сбои нельзя.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В конце следующей недели Эстония отключится от российской энергосистемы. И хотя правительство утверждает, что это вряд ли отразится на повседневной жизни людей, некоторые учреждения получили инструкции, как подготовиться к десинхронизации.

Как заверила госкомпания Elering, во время синхронизации электросети с континентальной Европой потребители могут продолжать потреблять электроэнергию в обычном режиме, и влияние синхронизации на качество электроэнергии в Эстонии будет незначительным. „Население не заметит синхронизации — никакого риска для электроприборов нет, лампочки мигать не будут“, - сказала на прошлой неделе министр климата Йоко Алендер (Партия реформ). Сейчас проверяется способность местных самоуправлений и поставщиков критически важных услуг реагировать на кризисные ситуации.

Как сказал Delfi мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ), Спасательный департамент рекомендовал всем местным самоуправлениям пересмотреть свои планы готовности к кризисным ситуациям, а также планы действий, включая тестирование генераторов. „Мы занимаемся этим. Тарту уже не первый год повышает свою готовность к различным кризисным ситуациям“, - сказал Клаас. На прошлой неделе, например, была протестирована готовность подключения светофоров на перекрестках в центре Тарту к генераторам на случай серьезного отключения электроэнергии.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии