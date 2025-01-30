Михал о предстоящей десинхронизации: при худшем сценарии на перезапуск системы уйдет до 72 часов

Как сообщил Михал, отвечая сегодня, 30 января, на вопросы журналистов, на пресс-конференции правительства, Эстония к десинхронизации готова.

„Не хочу иронизировать, но отмечу что о том, что в Эстонии нужно быть готовыми к чему-то большему, чем к спокойной гражданской жизни, в то время, как Россия ведет против нас и других демократических европейских стран враждебную деятельность, говорится уже давно. Вернусь немного назад во времени и напомню, что Эстония в 2007 году стала первой сраной, подвергшейся кибератаке. На нас нападали осознанно как российские государственные деятели, так и деятели с криминальным бэкграундом. Сегодня атаки не уменьшились, на самом деле их количество, скорее, показывает тенденцию к росту. Мы научились с этим жить, противостоять этому и не впадать в панику. То же самое с десинхронизацией“, — сказал премьер-министр.

Он сказал, что многие люди проделали хорошую работу, оценили риски, провели учения, а некоторые оправились на защиту критической инфраструктуры. „Страны Балтии были готовы к внеплановой десинхронизации со стороны России в любой момент времени и по-прежнему готовы, потому что мы не ожидаем от России рациональности. Континентальная Европа готова, чтобы принять нас в любой момент времени, если это будет необходимо. Внесены изменения в законодательство, которые помогут бороться с этим. В Эстонии имеются три синхронных компенсатора“, — перечислил Михал предпринятые меры и добавил, что если вы продумали свои действия на случай отключения электроэнергии, то вы не должны бояться, так как вы готовы к этому