Министры энергетики стран Балтии и канцлер Министерства климата и окружающей среды Польши встретились в Риге 24 января перед синхронизацией электросети стран Балтии с сетью континентальной Европы.

В пресс-конференции приняли участие министр климата Эстонии, министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и канцлер Польши по вопросам климата и окружающей среды Кшиштоф Болеста.

Как сообщил Мелнис, подготовительные работы идут по плану. „Мы полностью готовы к разным сценариям“, — добавил Мелнис. Он сказал, что пока никаких провокаций со стороны России с целью нарушения работы электросети зафиксировано не было.

По словам Алендер, мы готовимся сделать большой исторический шаг вперед. „Мы хотим, чтобы эстонская энергия транспортировалась только между надежными странами. Синхронизация спланирована таким образом, что люди ее даже не заметят. У всех будут мирные выходные, и лампочки ни у кого не должны погаснуть“, — пообещала министр. По ее словам, рядовым потребителям к десинхронизации готовиться каким-либо образом не нужно: „Если вам говорят, что вы должны подготовится к чему-то, то это распространение дезинформации“.

По словам Алендер, страны Балтии сотрудничают друг с другом для обеспечения более безопасных энергетических связей в будущем.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отметил, что общество должно сохранять перед десинхронизацией спокойствие. „Все под контролем. Я бы предложил отмечать этот день как День энергетической независимости Балтии“, — добавил он.

Министры энергетики стран Балтии подписали сегодня и направили в Европейскую комиссию письмо, в котором совместно подтвердили, что новая энергетическая инфраструктура будет защищена.

Канцлер Министерства климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста сказал, что Россия использовала электросети в качестве оружия: „Это первый шаг, который мы можем предпринять, чтобы сделать регион значительно более безопасным“.

Смотрите видео пресс-конференции!

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