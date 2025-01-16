НОВЫЙ ЗАКОН | Для десинхронизации с РФ нужны резервы. Производителей и потребителей освободят от оплаты расходов на их приобретение

Таким образом, с 1 февраля по 30 июня 2025 года будет действовать мера смягчения, в рамках которой расходы на приобретение частотных резервов (резервных мощностей) — расходы должны нести как производители, так и потребители — будут покрываться Elering AS за счет доходов за перегрузку сети, т.е. потребители и производители не должны будут платить за приобретение частотных резервов до 30 июня 2025 года.

„По нашей оценке, предусмотренная методикой смягчающая мера оправдана с учетом интересов участников рынка“, — заявила руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции Марилин Тилксон.

Отключение эстонской электросети от российского и белорусского диапазонов частот и синхронизация с континентальной Европой произойдет в начале февраля, для чего Elering AS необходимо приобрести частотные резервы, которые помогут управлять электросистемой. Резервы частоты используются в электроэнергетической системе для достижения баланса между потреблением и производством.

Во имя энергетической независимости

Эстония вместе с другими странами Балтии отключится от российской электросети в начале 2025 года. Это важный шаг как для обеспечения энергетической безопасности, так и для интеграции в европейскую электросеть, отмечает Eesti Energia AS.

Десинхронизация означает отключение эстонской электросети от российской электросистемы с последующим подключением к электросети материковой Европы и соответствующему частотному диапазону. Вместе с Эстонией из российской сети выйдут Латвия и Литва.

Цель изменений – обеспечить энергетическую независимость и повысить безопасность и надежность нашей электросистемы. После десинхронизации Эстония больше не будет зависеть от российской электросети и сможет быстрее реагировать на изменения частоты, происходящие в Европе.

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