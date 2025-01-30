ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях

На этот раз пресс-конференция прошла в Тарту, где состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 500-летию выхода первой книги на эстонском языке.

Что касается деятельности правительства, то одной из самых важных тем является энергетика. Эстония будет развивать как наземные, так и морские ветровые электростанции, а также работать над созданием мощностей по хранению энергии. Начинаются обсуждения о строительстве атомной электростанции. Михал отметил, что за шесть месяцев правительство провело восемь дебатов на тему энергетики, в то время как предыдущее правительство за все время своего правления провело всего в общей сложности десять дебатов. Больше, по его словам, нынешним правительством обсуждалась разве что тема безопасности. Суть уравновешивания сферы энергетики проста: обеспечить жителям Эстонии, эстонской экономике энергетическую безопасность по максимально выгодной цене, гарантировать надежное снабжение и достаточное количество энергетических мощностей, чтобы предприятия могли работать на рынке.

Вторая тема: оборонные инвестиции. Необходимо увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Желательно, в 2026 году, если нет, то в 2027 или 2028, но эту цель нужно обязательно поставить, сказал Михал. „Такую же цель поставила перед собой Польша. На следующей неделе я буду в Брюсселе, где мы обсудим вопросы обороны, а также пройдут первые дебаты о том, как может выглядеть это финансирование. По моему мнению, финансирование должно происходить через Европу. Как я уже сказал, в Эстонии мы налоги поднимать больше не будем. Вторая возможность финансирования — это кредит“.

Третья тема: десинхронизация от российской электросети. Многие люди проделали хорошую работу, чтобы простые обыватели не заметили десинхронизации. В идеале так и должно произойти. Основная угроза, по словам премьер-министра, состоит в том, что Россия или ее „полезные друзья“ могут распространять дезинформацию с целью посеять панику.