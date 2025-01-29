Новости Ида-Вирумаа
29.01.2025, 14:15

Нарвская больница 8-9 февраля отменит некоторые операции, но работать будет

 
Нарвская больница
Нарвская больница

Как Нарвская больница готовится к 8-9 февраля, дням перехода Эстонии на европейскую энергосеть, и будут ли предприняты дополнительные меры на случай, если пропадет электричество? Эти вопросы RusDelfi задал специалистам больницы.

„Мы не планируем изменения в режиме работы больницы, наши сотрудники готовы к возможным перебоям в электроснабжении, мы продолжаем следить за ситуацией и обеспечиваем необходимое оборудование для стабильной работы в любых условиях“, - рассказали RusDelfi в пресс-службе Нарвской больницы.

Приостанавливать услуги в больнице не собираются. Но для безопасности пациентов некоторые запланированные операции в ней перенесены на другие дни, чтобы избежать рисков.

У больницы есть собственный генератор и система энергоснабжения. По оценке специалистов больницы, это позволяет поддерживать работу ключевых систем даже при отключении электроэнергии.

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